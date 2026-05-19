【她把不可能畫成曲線，台灣讓它成為世界級地標】

谷帥臻：扎哈哈蒂建築師與淡江大橋(GPT製圖)





Zaha Hadid 與淡江大橋：一位女性建築師的光、鐵與曲線

淡水最迷人的時刻，常常出現在黃昏。太陽慢慢落下，光從雲縫灑出，淡水河面被染成金色。遠方的海口、觀音山、八里左岸，在同一片夕照裡安靜下來。許多人來淡水，看老街、看渡船、看河岸咖啡；但真正讓人一次又一次回頭的，是那一道夕陽。那不是觀光宣傳裡的一張照片，而是淡水最深的城市記憶。所以，當一座世界級大橋要進入淡水河口，它面對的考驗，不只是交通與工程。它要跨越河流、承擔車流、成為地標，更要回應一個細膩的問題：這座橋，能不能讓淡水的夕陽繼續美下去？淡江大橋的動人之處，就在這裡。它有世界級的設計語彙，也有台灣工程團隊一步步完成的實踐能力。它不是單純把一張漂亮圖紙放到台灣河口，而是世界級設計遇上台灣 MIT 的執行韌性，最後共同完成的一座橋。

▋她的一生，從來不是被世界溫柔讓路

淡江大橋的設計，來自札哈・哈蒂（Zaha Hadid）。她出生於伊拉克巴格達，早年讀數學，後來到倫敦學建築，是世界建築史上極具代表性的女性建築師。數學給了她不同於傳統建築師的空間感。她看見的世界，不只有牆、柱、樑、板，也有速度、流動、旋轉、曲面與力的方向。在許多人習慣用方正、穩定、對稱來理解建築時，Zaha Hadid 已經開始用斜線、曲線、碎裂與流動來想像未來。她的作品充滿未來感，被譽為「曲線女王」。她畫出的空間，像風暴，像河流，像地殼推擠後隆起的地形，也像城市高速移動的一瞬間。這樣的設計，在當時太前衛。有人說她太瘋狂，有人說她的作品太難施工；有人欣賞她的圖，卻懷疑那些曲線能不能真正站起來。她曾被質疑為「紙上建築師」。這五個字，對任何設計師都很重。意思是：妳畫得出來，世界未必相信妳蓋得出來。對一位女性建築師而言，這句話背後還有更深的重量。她面對的不只是形式上的質疑，還有性別、權力、資源與建築工業長期累積的偏見。但她沒有服輸。她幾乎是自己拿著筆，把那條不被理解的曲線道路，一次又一次畫給世界看。

▋她的曲線裡，有光，也有鐵

Zaha 這個名字，常被解釋為光輝、燦爛、卓越；Hadid 在阿拉伯語裡，有「鐵」的意思。這不必被過度當成宿命，卻很像她生命裡的一組隱喻。光，是她對世界的想像。鐵，是她承受質疑時的骨氣。她的曲線，從來不是柔弱的裝飾。那裡面有速度、有力量、有結構計算、有對重力的挑戰，也有一種不肯被框住的性格。她讓建築像液體一樣流動，卻又能被鋼構、混凝土、玻璃與工程技術固定下來。這才是她真正厲害的地方。她把美感推到工程邊界，再逼工程往前一步。她用作品問世界：空間，真的只能長成原本那個樣子嗎？2004 年，她成為普立茲克建築獎首位女性得主。這件事在建築史上意義很重，因為那不只是一座獎項，更是在告訴世界：女性不只是參與建築，女性也可以定義建築史。

▋淡江大橋，不是「外來和尚會唸經」的故事

談淡江大橋，如果只說 Zaha Hadid 偉大，會少掉一半的真相。設計是一件事，實現又是另一件事。圖紙可以很美，概念可以很前衛，但一座橋要真正站上河口，必須經過結構、施工、材料、交通、環境、行政、地方需求與長年推進。這也是淡江大橋值得台灣人驕傲的地方。它不是「外來和尚比較會唸經」的故事，更像是一場國際設計語彙與台灣工程實踐能力的合作。Zaha Hadid 把不可能畫成曲線。台灣，讓這條曲線站成地標。淡江大橋不是外國設計師送給台灣的禮物，而是台灣有能力承接世界級設計，並把困難想像落成現實的證明。有女性建築師對未來的想像，有台灣工程團隊對結構與施工的承擔，有公共建設多年推進的韌性，也有淡水這片全世界無法複製的夕陽。這幾件事合在一起，才成就今天的淡江大橋。

▋從廿四節氣看，淡水夕陽不是一個點，而是一條光路

淡江大橋橫跨淡水河口，連接淡水與八里，是全球跨距最長、橋面最寬的單塔不對稱斜張橋。這個紀錄很重要。但如果只看紀錄，仍然太可惜。真正值得寫的，是它如何面對淡水。它沒有用過多橋塔切割河面，而是選擇單塔支撐，減少視覺干擾。橋身像一條光潔的線，輕輕跨過淡水河口。河仍然是河。海仍然是海。夕陽仍然能落進人的眼睛裡。如果從廿四節氣來看，淡水夕陽更有意思。春分、秋分，太陽大致向正西落下；夏至前後，日落位置偏向西北；冬至前後，日落位置偏向西南。所以淡水夕陽不是固定在同一個地方。它會移動，會隨季節改變角度，會在河口、山影、海面與天空之間，畫出一整年的光路。這條光路，就是淡水最珍貴的地景資產。從風水與地景觀察來看，夕陽不只是美景，也是一個地方的氣場記憶。它關係到水面反光、山海交會、城市視線，也關係到人們如何在一天結束時，重新感受到這個地方的溫柔。當一座大橋要進入這樣的河口，它不能只處理車流，也要面對天光。橋必須存在。夕陽也必須留下。

▋真正的地標，是讓世界看見一個地方的靈魂

Zaha Hadid 於 2016 年離世。她沒有親眼看見淡江大橋真正成為淡水河口的新風景，沒有親眼看見夕陽穿過橋身，也沒有親眼看見台灣人走上這座橋，回望淡水與八里。可是，她把線條留下來了。台灣，把這條線條完成了。這就是淡江大橋最讓人感動的地方。有些創作者，生命會早一步離開；但作品會替她繼續抵達遠方。當白色橋塔立在淡水河口，當金色夕陽從橋身旁落下，當河面把光反射回天空，人們看到的不只是工程。人們會看到一位女性建築師的毅力，看到台灣工程團隊的實踐能力，也看到一座城市願意把交通、風景、美感與地方記憶放在同一張圖紙上思考。Zaha Hadid 讓世界相信：空間可以流動，城市可以有新的形狀，女性可以站上建築史的高處，曲線可以承重，美感可以成為工程力量，想像力可以變成真實地景。淡江大橋承接了這種精神，也讓這種精神成為台灣自己的風景。台灣最美的，不只有山海，也有把困難完成的能力。當淡水夕陽落下，光沿著橋身滑過河面。那一刻，全世界看到的不只是 Zaha Hadid 的曲線，也看到台灣把世界級設計落地成真的能力。她，把不可能畫成曲線。台灣，讓它成為世界級地標。致敬札哈・哈蒂 Zaha Hadid 設計團隊，也致敬所有實踐淡江大橋的台灣 MIT 工程團隊。

真正的地標，是敢把不可能留在人間。

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