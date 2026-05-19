2026-05-19 19:23 跟著KarenW.品味人生
Karen 【GE奇異洗衣機評價】逛家電展實測！18KG UltraFresh蒸氣滾筒洗乾組值得買嗎？中高端家庭首選解析
其實只是想去家電展「隨便看看」😆
結果沒想到，直接被 GE奇異家電 的展區圈粉。
老實說，我本來對洗衣機沒有太多情緒（就是能洗乾淨就好吧？）
但現場看到【18KG UltraFresh 美式大容量蒸氣滾筒洗乾組】，真的有種：
「欸…原來洗衣機也可以這麼有質感？」的衝擊感。
而且不是只有外型漂亮，是那種設計＋機能＋耐用邏輯全部到位的那種。
為什麼我會停在GE奇異展區這麼久？
先講一個很現實的點👇
其實很多家電最後不是壞掉不能修，而是——沒有料可以修🥲
這點我真的超有感。
但GE奇異給我的安心感是：
✔ 一年保固
✔ 10年保修（有料可換）
對中高端用戶來說，這其實是「長期投資」的關鍵，而不是單純價格問題。
第一眼吸引：美式設計，但不是只有好看
我一開始完全是被外型吸引過去的🤣
那種簡約卻很有份量感的美式設計，放在家裡就是質感直接升級。
但實際聽完介紹後才發現，它不是花瓶型家電，而是：
👉 外型精緻，但結構是走耐用派
像是：
• 不鏽鋼大容量內桶（18kg真的很誇張）
• 可更換開門方向（小空間救星）
• 電子旋鈕＋直覺操作（長輩也能用）
真正讓我心動的，是這幾個「用過就回不去」的設計
1️⃣ OdorBlock™ + UltraFresh 通風系統（這個真的很關鍵）
以前用洗衣機最討厭的是👇
洗完打開一股「悶味」🤢
GE奇異這套系統的邏輯很不一樣：
👉 洗完自動通風乾燥內桶，減少濕氣殘留
也就是說，它不是事後補救（槽洗淨）
而是每次洗完就幫你維持乾爽環境
對我這種懶人真的太重要了🤣
2️⃣ Microban® 妙抗保抗菌技術
它不是只有洗乾淨衣服
而是連「機器本身容易滋生細菌的地方」都顧到：
• 墊圈
• 分配器
• 排水系統
👉 降低因潮濕產生的異味與老化問題
這種細節其實就是耐用度的關鍵。
3️⃣ 自動分配洗劑（懶人直接愛上）
這個我現場直接被圈粉🤣
👉 機器會依照衣物量，自動投入洗劑
不用再：
• 倒來倒去
• 猜用量
• 弄得手黏黏
而且還可以避免洗劑殘留，整個就是乾淨又優雅的生活感✨
4️⃣ 蒸氣功能（洗＋烘都用得到）
這台的蒸氣功能不是噱頭，是很實用的那種：
✔ 洗衣：幫助衣物舒展、減少皺褶
✔ 烘衣：清新衣物、減少悶味
我現場直接想到一件事👇
換季衣服拿出來那個味道…真的會崩潰🤣
這功能完全就是救星。
5️⃣ 動態平衡技術（dBT™）
這點很多人不會注意，但其實很重要。
👉 脫水前自動重新分配衣物重量
效果是：
• 降低噪音
• 減少震動
• 延長機器壽命
就是那種「你平常不會想到，但每天都在影響你生活品質」的細節。
再來講乾衣機：不是只是把衣服烘乾而已
乾衣機我原本期待不高，但GE這台真的有點東西👇
✔ 溫濕度雙感應（智慧乾衣）
👉 自動判斷乾燥程度，不會過乾或不乾
✔ 蒸氣防皺
👉 烘完衣服真的比較不需要燙（這點太加分）
✔ 排風堵塞偵測
👉 會提醒你清潔（安全＋效率）
✔ 雙層集棉絮濾網
👉 清理超直覺（不用研究說明書）
跟一般品牌洗衣機最大的差異在哪？
我自己的結論很直接👇
一般品牌：
👉 強調功能 or 價格
GE奇異：
👉 從「使用10年後」的狀態去設計
也就是：
• 防潮
• 防異味
• 易維護
• 有料可修
這其實是完全不同的產品思維。
如果你是這種人，我會建議你直接去看實機
✔ 重視生活品質
✔ 家中人口多（或常洗床單、被套）
✔ 不想一直換家電
✔ 在意家電「好不好用」而不是只看價格
👉 那你真的可以去預約 GE奇異家電 展間看實品
現場看差很多，真的。
Karen的小心得
我原本只是想逛逛
結果最後是——開始認真考慮要不要換洗衣機🤣
這台給我的感覺不是「最新科技」
而是：
👉 把日常生活的不舒服，一個一個解掉的設計
像是：
• 洗完不臭
• 不用倒洗劑
• 不會亂震
• 烘完不皺
這些都是「每天都會遇到」的事。
也難怪它會是中高端族群在看的品牌。
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