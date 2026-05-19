2026-05-19 17:27 女子漾／編輯許智捷
皮卡丘飛上天空！華航彩繪機萌翻回歸 達美商務艙精品備品包實在太奢華
航空公司近年不只拚航點與票價，連機上體驗也越來越有話題。達美航空把商務艙備品包升級成「精品級旅行配件」，而中華航空超人氣「皮卡丘彩繪機 CI2」也正式啟航，無論是商務飛行派還是親子旅遊族，都有新亮點值得關注。現在搭飛機不只是從A點飛到B點，而是連旅程本身都變成值得期待的一部分。
達美航空把商務艙變精品保養空間
達美航空把商務艙變精品保養空間
隨著春夏旅遊旺季到來，達美航空替旗下「達美至臻商務艙（Delta One）」帶來全新升級體驗。這次最吸睛的，莫過於與義大利時尚品牌 Missoni 合作的全新機上備品包，直接換上5款季節限定色，還以達美全球代表航點作為命名，讓備品包不只是旅行用品，更像收藏級時尚單品。
本季5款配色包括靈感來自南非壯闊景色的「開普敦綠境」、充滿地中海氣息的「馬爾他海岸」、熱情奔放的「里約耀彩」、帶有城市晨光感的「首爾晨曦」，以及溫柔浪漫的「雪梨珊瑚」。整體設計延續Missoni招牌美學，也讓飛行中的小細節多了更多精品感。
高空保養也要有儀式感 獨家眼膜搶先登機
除了外型升級，達美這次也把「高空保養」變成旅途亮點。新一代備品包加入澳洲高端護膚品牌 Grown Alchemist 保養組，包含香草與橙皮修護護手霜、薄荷潤唇膏，以及還沒正式零售上市、就率先在達美商務艙亮相的 Hydra-Restore 眼膜。
航空公司也透露，潤唇產品被超過一半商務艙旅客列為飛行必備，可見高空乾燥確實是長途旅人的共同困擾。這次從手部、唇部到眼周一次照顧，也讓機上休息更有「空中SPA」氛圍。
台北飛西雅圖天天直飛 A350套房式商務艙同步吸客
對台灣旅客來說，達美航空目前每日直飛台北－西雅圖航線，由 A350-900 執飛，共提供306席座位，其中包含32席套房式達美至臻商務艙。
早去晚回的班表設計，對商務旅客與自由行族都相對方便，從西雅圖還能銜接亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、拉斯維加斯等超過50個北美城市。對於規劃美國多城市旅行的人來說，轉機彈性相當高。
華航「皮卡丘彩繪機CI2」回來了！13隻寶可夢飛上天空
華航「皮卡丘彩繪機CI2」回來了！13隻寶可夢飛上天空
另一邊，中華航空則直接打出療癒王牌。與 The Pokémon Company 合作的第2架「皮卡丘彩繪機 CI2」，由 A350-900 擔綱，以「飛向世界」為主題，把13隻寶可夢通通搬上機身，瞬間成為航空迷與寶可夢粉絲焦點。
這次登場的角色包括飛翔皮卡丘、快龍、迷你龍、青綿鳥、七夕青鳥、哈克龍、毽子草、毽子棉、毽子花、皮皮、克雷色利亞，以及呼應台灣「蝴蝶王國」意象的狩獵鳳蝶與彩粉蝶，畫面夢幻度直接拉滿。
台灣花磚元素登上機身 彩蛋設計超有巧思
這架彩繪機不只是可愛，還加入濃濃台灣味。機身上的祥雲與花磚圖騰靈感，來自台灣傳統花磚文化，搭配粉彩色調與華航經典梅花尾翼，讓整體視覺既童趣又有辨識度。
官方還偷偷埋了彩蛋，旅客飛行途中可以找找看藏在花磚圖案裡的寶可夢，替旅程增加探索樂趣。
不只機身可愛 機上備品也全是寶可夢
萌度還不只停在機身。華航同步推出一系列皮卡丘彩繪機主題機上用品，包含餐飲盤墊紙、主題紙杯、枕頭套、座椅頭墊紙與零食包裝等，搭乘指定航班還有機會拿到皮卡丘原子筆或便利貼等限定小禮物。
首波航線包括桃園－東京成田與桃園－西雅圖，未來也將陸續拓展到雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭、大阪、曼谷等熱門航點。
親子旅遊加碼優惠 兒童機票5折
如果剛好想帶孩子出國，華航官網兒童專區目前也祭出限時優惠。即日起至2026年12月31日，只要透過官網兒童專區預訂華航或華信直營航班，兒童票可享成人票面價5折優惠，適用豪華經濟艙與經濟艙，對親子家庭來說相當有吸引力。
從精品備品包到寶可夢彩繪機，航空公司現在拚的不只是飛行效率，而是誰更懂旅客想要什麼。如果說以前搭飛機只是交通工具，現在更像旅程的第一個打卡點。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower