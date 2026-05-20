感情、工作都能問？Threads爆紅AI占卜玩法教學！ChatGPT解牌意外超會分析。圖片來源：女子漾AI生成示意圖

大家最近在滑 Threads 的時候，有沒有一直被這波「AI 雷諾曼占卜」洗版？

網路上現在有現成的線上抽牌網站，只要輸入你的煩惱、選好牌陣，系統就會自動幫你抽好「雷諾曼卡（Lenormand Card）」，甚至還會貼心地直接幫你寫好一大串 Prompt（指令），你只要一鍵複製、貼給 ChatGPT 或 Gemini，AI 就會一秒化身占卜師幫你解牌！如果你最近也剛好卡在人生的十字路口、選擇障礙大發作，這篇文章強烈建議先收藏，跟著編輯一起來看看怎麼玩！

雷諾曼卡是什麼？跟塔羅差在哪？

大家平常比較熟悉的可能是塔羅牌，但最近在 Threads 爆紅的主角，是「雷諾曼卡（Lenormand）」。和塔羅相比，雷諾曼的解讀風格很不一樣，如果說塔羅比較像深夜陪你聊感情、一起探索內心糾結的心理系朋友，那雷諾曼更像是務實派軍師，說話直接、不拐彎末角，重點放在現實情境與具體發展。

它的牌義通常更明確，也更貼近日常生活中的實際問題，特別適合回答那些讓人反覆糾結、很想立刻知道方向的情境，像是「我現在適合換工作嗎？」「這段曖昧有沒有機會修成正果？」「我要不要主動聯絡對方？」「這次面試有希望嗎？」這類問題，都是雷諾曼很常被拿來解讀的主題。

圖片來源：編輯實測截圖

不過對大多數新手來說，單看牌面上的圖案其實不太容易立刻看懂，畢竟每張牌背後都有對應的象徵意義與解讀邏輯。這時候 AI 就成了很方便的輔助工具，像是 Claude、ChatGPT、Gemini 這類 AI，本來就很擅長整理資訊、分析情境與拆解不同可能性，能幫忙把牌面的符號、排列順序和你的問題脈絡一起整合分析，讓原本看似抽象的牌義變得更容易理解，也更能幫助自己釐清眼前正在煩惱的事情。

編輯手把手教學！AI 雷諾曼占卜怎麼玩？

Step 1：選擇適合的牌陣

打開AI雷諾曼占卜網站，進入頁面後先挑選牌陣模式，一共有四個模式可以選擇，如果只是想快速知道答案，單張牌的 Yes／No 就很夠用；想看感情現況、阻礙和未來發展，三張牌是最多人選的入門款；如果是工作或人生方向這類更複雜的問題，也可以直接挑戰資訊量更完整的五張牌或九宮格。

圖片來源：編輯實測截圖

Step 2：輸入一個夠具體的問題

接著就是輸入你的煩惱啦～不過也提醒大家，如果想從 AI 雷諾曼占卜得到比較準確的答案，記得先把問題想清楚，因為雷諾曼本來就偏務實，比起問「我未來會怎樣？」這種太籠統的大哉問，更適合像「我現在適合換工作嗎？」「我要主動聯絡他嗎？」這類明確提問。也可以把自己的背景狀況一起補充給 AI，字數上限 150 字，提供的資訊越具體，AI的解讀也會越貼近你的問題也越有感。

圖片來源：編輯實測截圖

Step 3：直接抽牌

選好牌陣後，按下抽牌就完成了，非常簡單！

圖片來源：編輯實測截圖

Step 4：複製 AI 指令

這個玩法最方便的地方就在這裡，系統會直接把你的問題、抽到的牌和解讀方向整理成一段完整 Prompt，你不用自己想怎麼問 AI，只要複製就好。

圖片來源：編輯實測截圖

Step 5：貼進 AI 開始解牌

最後把 Prompt 貼進 ChatGPT、Claude 或 Gemini，AI 就會開始分析牌義，很多人原本只是想玩玩看，結果越問越上癮，AI給你牌面解析之後，你也可以繼續輸入問題，追問AI答案直到滿意為止呦。

給大家淺看一下AI分析的結果XD。圖片來源：編輯實測截圖

給大家淺看一下AI分析的結果XD。圖片來源：編輯實測截圖

編輯實測下來真的覺得滿有趣！意外也有種「欸，好像真的有講中」的感覺，透過 AI 的文字分析，除了看牌面上的意義之外，也很像有人幫你把腦袋裡一團亂的思緒重新整理一次，把正在煩惱的事情拆解出利弊、盲點和可能發展方向，有時候看完反而更清楚自己真正想要的是什麼。

雖然 ChatGPT、Claude 和 Gemini 都能幫忙解讀，但編輯私心還是比較喜歡 ChatGPT 的版本，整體分析通常比較完整，也更有陪聊感，讀起來有種真的在和一位很會分析的朋友深夜談心的感覺，大家快去玩玩看吧！

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