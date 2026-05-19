一抹藍成旅途最時髦亮點　Travel Blue「寧靜頸枕同色套組」掀機場穿搭潮

當城市的節奏快得讓人來不及喘息，愈來愈多人開始嚮往一場「不用遠行也能放鬆」的都市輕旅行。或許是週末午後搭上一班列車、也或許只是拎起行李，逃離熟悉街景，在另一座城市住上一晚，重新找回生活的留白。

旅途中戴上Travel Blue「寧靜頸枕」，把日常壓力都釋放。Eric Hsu攝

旅途中最療癒的，往往不是目的地，而是那些讓身體慢慢鬆開的細節。戴上Travel Blue「寧靜頸枕都會套組」，以貼合頸部曲線的柔軟支撐與輕盈舒適觸感，陪伴旅人在移動途中找到片刻安靜，無論是高鐵窗邊、飛機座位，或城市咖啡館角落，都能自在沉浸在專屬自己的慢旅節奏。

Travel Blue「寧靜頸枕都會套組」沈穩藍色超吸睛。Eric Hsu攝

一抹藍成穿搭亮點 旅途中最時髦的舒適配件

旅行最迷人的地方，除了風景，還有一路變換的穿搭心情。即使只是簡約純色上衣，只要點綴一抹沈穩藍調，就能瞬間成為造型的時髦亮點。Travel Blue「輕巧收納盒」巧妙結合實用性與美感，不僅能快速收納頸枕、防髒防摔，搭配貼心掛勾設計，無論掛在包包或行李箱，都像替旅程多添了一件低調卻吸睛的時尚配件，讓你成為旅途中最靚眼的仔。

「輕巧收納盒」搭配掛鉤設計，懸掛在包包上超便利。Eric Hsu攝

「輕巧收納盒」防髒又防摔，堪稱外出旅遊神器。Eric Hsu攝

為旅途按下慢速鍵 Travel Blue頸枕也能成為療癒系陪伴

一個人的旅行，是替忙碌日常按下暫停鍵，也是與自己重新相處的珍貴時光。當旅途足夠舒適，才能真正慢下來，好好放鬆身心。此次出遊我選擇Travel Blue「寧靜頸枕同色套組」（雙藍組），以人體工學打造，獨家貼合頭頸弧度設計，讓支撐感更自然、更穩定。內層柔軟記憶棉搭配親膚天鵝絨表布，輕盈包覆肌膚，彷彿把五星級睡眠感受一起帶上旅程。

便利的魔鬼氈設計，一個人也能輕鬆穿脫。Eric Hsu攝

其中最大亮點，便是靈感源自駝峰曲線的支撐設計，能有效減輕長時間乘坐時的頸部壓力，接合處採用便利魔鬼氈設計，即使單手也能輕鬆穿戴與調整，從搭機、搭車到候機時光，都能享受屬於自己的舒適節奏，讓獨旅從從容容、游刃有餘，不匆忙。

Travel Blue「寧靜頸枕都會套組」（雙藍組）化身時尚最潮單品。Eric Hsu攝

一咖皮箱、一場旅行，Travel Blue「寧靜頸枕」成為旅途神隊友。Eric Hsu攝

Z世代最愛的旅行儀式感 從一顆頸枕開始升級

對熱愛旅行的Z世代而言，旅行早已不是「抵達目的地」，而是一場講究氛圍與儀式感的生活提案。從機場穿搭、隨身配件到旅途中的每個細節，都成為展現個人風格的一部分。Travel Blue寧靜頸枕以沈穩藍調結合簡約設計，低調卻充滿質感，無論掛在行李箱旁，或隨手拎在肩背包上，都像旅程裡最剛好的時尚點綴，讓移動中的每一刻，保有舒服又美觀的節奏，也讓「好好旅行」這件事，從一顆頸枕開始悄悄升級。