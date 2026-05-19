廣瀨鈴顛覆形象狂換假髮！《祈憐之歌》化身AiNA THE END最強伯樂，13年虐心救贖太催淚。圖片來源：天馬行空提供

日本純愛電影大師岩井俊二又要帶觀眾狠狠哭一波了！繼《青春電幻物語》、《燕尾蝶》之後，再度攜手音樂人小林武史打造全新唯美音樂電影《祈憐之歌》，這次不只找來創作歌手AiNA THE END首度擔綱電影女主角，還集結廣瀨鈴、松村北斗、黑木華等超強卡司，光是陣容就已經讓影迷先心動！其中最讓人驚喜的，莫過於一向以清新透明感形象深植人心的廣瀨鈴，這回徹底大變身。

廣瀨鈴大突破！一場戲一造型，百變假髮美到認不出

在《祈憐之歌》中，廣瀨鈴飾演神祕女子「逸子」，因為被主角祈憐（AiNA THE END 飾）的歌聲深深吸引，主動提出擔任她的經紀人，替她安排演出、打理造型，甚至親自拍下她演唱的模樣。

兩人每天一起生活、一起出發，既是彼此最重要的合作夥伴，也是彼此不可或缺的摯友（左起：AiNA THE END、廣瀨鈴）。圖片來源：天馬行空提供

這個角色不只是經紀人，更像是祈憐人生裡最重要的推手與知己，而廣瀨鈴這次也完全放飛自我挑戰造型極限，幾乎每場戲都換上不同假髮，大膽駕馭特殊髮色與風格，從氣場強烈到神祕前衛，每次出場都像時尚大片，徹底顛覆過往形象。

向來以清新造型登場的廣瀨鈴(左)，此次在片中大膽挑戰各種百變造型，幾乎一場戲換一頂假髮，輕鬆駕馭各種特殊髮色（右：AiNA THE END）。圖片來源：天馬行空提供

AiNA THE END雪地開唱太震撼！廣瀨鈴：像靈魂在吶喊

首次挑戰電影主演的AiNA THE END，這次除了演戲，更把自己最有感染力的音樂靈魂搬上大銀幕。她飾演的祈憐是一名不會說話的街頭歌手，只有在唱歌時才能真正發聲。這個設定本身就已經夠虐，而她的演出更讓合作演員直接被圈粉。

對於此次與廣瀨鈴(右)合作，首次挑大樑出演電影女主角的AiNA THE END(左)表示深感佩服。圖片來源：天馬行空提供

廣瀨鈴透露，拍攝第一天就有一場AiNA在雪地裡獨自唱歌的戲，當時只有自己站在一旁聽完整段演唱，那一刻至今忘不了。她形容，那歌聲不是單純「好聽」，而是一種來自靈魂深處的吶喊，「與其說刺痛人心，不如說是直接穿透人心。」

菸嗓系歌手AiNA THE END(右)在除了挑戰一人分飾兩角，同時演出祈憐姊妹外，也為《祈憐之歌》創作了6首歌曲，並且親自獻唱（左：村上虹郎）。圖片來源：天馬行空提供

而AiNA THE END則坦言，自己拍攝時常太投入角色，甚至睡不好，彷彿整個人陷進角色裡出不來。相較之下，她大讚廣瀨鈴像天才一樣，能自由切換角色與自我狀態，讓她相當佩服。

岩井俊二再拍虐心純愛！13年相遇與離別太催淚

《祈憐之歌》的故事圍繞在街頭歌手祈憐展開，無家可歸、總是孤獨唱歌的她，因為遇見逸子，人生第一次有了被理解與被相信的機會。兩人開始一起生活、一起追逐音樂夢，看似終於迎來希望，沒想到就在祈憐的音樂事業逐漸有起色時，逸子卻突然人間蒸發。

導演岩井俊二表示，自己在書寫《祈憐之歌》的故事時，正好在因緣際會下聽了AiNA的音樂。圖片來源：天馬行空提供

這場失蹤，也讓祈憐重新遇見失聯多年的準姐夫夏彥（松村北斗 飾），隨著三人的過往逐漸被揭開，那些被掩埋多年的傷口，也再次浮上檯面，這不只是關於愛情的故事，更像是一場關於創傷、失去與救贖的情感旅程。

岩井俊二談街頭歌手：那是一種令人憧憬的勇氣

向來擅長描寫孤獨與青春情緒的岩井俊二，這次把焦點放在街頭歌手身上。他坦言，自己一直很佩服那些願意站上街頭唱歌的人，因為那需要極大的勇氣。「我覺得擁有這樣勇氣的人，人生一定能創造出一些什麼，這一直是我很憧憬的事。」也因此，《祈憐之歌》不只是電影，更像一封獻給音樂與勇敢靈魂的情書。

AiNA THE END也在受訪時坦言，自己對於祈憐無法藉由言語表達情感的狀態，相當能感同身受。圖片來源：天馬行空提供

《祈憐之歌》將於6月5日在台上映！