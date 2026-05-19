5月速食優惠懶人包！必勝客122元小比薩、肯德基新品、頂呱呱炸物買一送一

2026-05-19 16:55 女子漾／編輯許智捷
5月速食優惠懶人包！必勝客122元小比薩、肯德基新品、頂呱呱炸物買一送一。圖片來源：官方提供
5月速食優惠懶人包！必勝客122元小比薩、肯德基新品、頂呱呱炸物買一送一。圖片來源：官方提供

速食品牌集體開大絕！必勝客40週年祭出爆紅優惠碼回歸、肯德基把全球爆紅的「爆醬系列」搬來台灣，以及頂呱呱推出炸物買一送一、摩斯漢堡插旗信義商圈狂送開幕好康，想省錢又想大吃一波，這篇先存起來！

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必勝客40週年開炸！爆紅「15596」神券回歸

必勝客週年慶期間，平日外帶買大送大，還能6折升級芝心餅皮！圖片來源：官方提供
必勝客週年慶期間，平日外帶買大送大，還能6折升級芝心餅皮！圖片來源：官方提供

必勝客正式迎來在台40週年，這次周年慶火力全開，把去年底Threads上爆紅的「15596」優惠碼直接搬回來。

最受矚目的就是即日起至5月22日限時回歸的「15596 最狂小比薩餐」，只要輸入優惠碼，就能用122元吃到9吋鬆厚小比薩、副食加飲料，CP值高到網友曾搶瘋。

必勝客神級優惠碼「15596 最狂小比薩餐」限時4天回歸，只要122元就能吃到「9吋鬆厚小比薩＋副食＋飲料」，邀請全台粉絲分享40週年的幸福美味！圖片來源：官方提供
必勝客神級優惠碼「15596 最狂小比薩餐」限時4天回歸，只要122元就能吃到「9吋鬆厚小比薩＋副食＋飲料」，邀請全台粉絲分享40週年的幸福美味！圖片來源：官方提供

除了神券回歸，必勝客會員優惠也很有誠意。即日起至6月15日，會員透過官網或PK APP單筆消費滿400元，就送價值超過400元的40週年限定商品券組，內容包括巧克力QQ球10顆、厚燒醬烤BBQ（2腿2排）加大份薯金幣。若單筆消費滿800元，再加碼送烤雞大拼盤，總價值超過800元。

必勝客週年慶期間消費滿400元，即可獲得價值超過400元的「40週年限定商品券組」；單筆消費滿800元最高送出價值超過800元好禮，輕鬆享受人氣副食巧克力QQ球、薯金幣和烤雞大拼盤！圖片來源：官方提供
必勝客週年慶期間消費滿400元，即可獲得價值超過400元的「40週年限定商品券組」；單筆消費滿800元最高送出價值超過800元好禮，輕鬆享受人氣副食巧克力QQ球、薯金幣和烤雞大拼盤！圖片來源：官方提供

聚餐族也有優惠，平日外帶「必勝經典套餐」666元起，能任選兩個經典熱銷比薩，再搭配BBQ烤雞與大可樂，最低約4折。超人氣芝心餅皮同步祭出6折升級優惠，平日買大送大、外送買大送小都適用。

必勝客週年慶推「必勝經典套餐」！平日外帶只要666元起，最低享4折優惠，可任選兩個經典熱銷比薩口味，再送BBQ烤雞與1瓶大可樂，一次滿足主餐與副食！圖片來源：官方提供
必勝客週年慶推「必勝經典套餐」！平日外帶只要666元起，最低享4折優惠，可任選兩個經典熱銷比薩口味，再送BBQ烤雞與1瓶大可樂，一次滿足主餐與副食！圖片來源：官方提供

假日則有「雙饗同樂餐」759元起，同樣包含比薩、副食與飲料，芝心升級也能享優惠。

必勝客週年慶推「雙饗同樂餐」759元起，包含外帶買大送大/外送買大送小，和副食、飲料，比薩升級芝心餅皮還可享6折優惠！圖片來源：官方提供
必勝客週年慶推「雙饗同樂餐」759元起，包含外帶買大送大/外送買大送小，和副食、飲料，比薩升級芝心餅皮還可享6折優惠！圖片來源：官方提供

一個人想吃也不用委屈，特色個人餐像是個人比薩、義大利麵、燉飯指定口味，即日起至6月1日第3件6折，很適合上班族揪同事一起訂。

這次最有話題的還有40歲壽星專屬福利。凡1986年、民國75年出生民眾，即日起至6月15日憑證件到全台門市消費滿99元可現折40元。

必勝客特別推出「40歲壽星限定優惠」，凡西元1986年、民國75年出生民眾至必勝客門市消費滿99元，即可現折40元！圖片來源：官方提供
必勝客特別推出「40歲壽星限定優惠」，凡西元1986年、民國75年出生民眾至必勝客門市消費滿99元，即可現折40元！圖片來源：官方提供

更狂的是光復餐廳店平日限定推出「40歲免費吃必勝客歡樂吧」，符合資格者完成拍照打卡，本人就能免費吃一次，每日限量40名，用餐90分鐘。

必勝客光復餐廳店推「40歲免費吃必勝客歡樂吧」活動，符合資格者完成拍照打卡，即可和必勝客一起開吃慶生！圖片來源：官方提供
必勝客光復餐廳店推「40歲免費吃必勝客歡樂吧」活動，符合資格者完成拍照打卡，即可和必勝客一起開吃慶生！圖片來源：官方提供

肯德基新品「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」開賣！

「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」5/19限時手刀開搶！單點嚐鮮價5，XL全明星餐限時只需9 。圖片來源：官方提供
「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」5/19限時手刀開搶！單點嚐鮮價5，XL全明星餐限時只需9 。圖片來源：官方提供

肯德基這次把全球爆紅的DUNK爆醬系列帶進台灣，首發就是話題新品「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」。

這款新品最大賣點，就是所謂的「360度沉浸式爆醬工法」，讓現炸咔啦雞腿排完整裹上是拉差醬，打造外酥內嫩又爆醬的口感。

肯德基此次導入全球爆醬系列，推出代表性產品「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」，核心在於將「醬汁」升級為主角，「360度沈浸式爆醬工法」讓每一塊現炸咔啦雞腿排皆須經歷完整的醬池洗禮，確保每一面都能被醬汁完美裹覆。圖片來源：官方提供
肯德基此次導入全球爆醬系列，推出代表性產品「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」，核心在於將「醬汁」升級為主角，「360度沈浸式爆醬工法」讓每一塊現炸咔啦雞腿排皆須經歷完整的醬池洗禮，確保每一面都能被醬汁完美裹覆。圖片來源：官方提供

風味上走美式酸甜辣路線，搭配清爽生菜、切達起司片與滑順美乃滋，整體層次更豐富，不是單純死辣，而是會越吃越上癮的類型。

「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」將於5月19日重磅登場，這也是肯德基台灣首款發表的全新爆醬系力作。圖片來源：官方提供
「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」將於5月19日重磅登場，這也是肯德基台灣首款發表的全新爆醬系力作。圖片來源：官方提供

價格部分，「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」5月19日至6月22日限時販售，單點105元。

當是拉差醬與酥脆咔啦雞腿排碰撞，每一口都能感受到外皮的酥脆、肉質的鮮嫩與醬汁的爆發，引爆味蕾的多巴胺釋放 。圖片來源：官方提供
當是拉差醬與酥脆咔啦雞腿排碰撞，每一口都能感受到外皮的酥脆、肉質的鮮嫩與醬汁的爆發，引爆味蕾的多巴胺釋放 。圖片來源：官方提供

想一次吃更滿，推薦XL全明星餐，內容包含：

爆醬！是拉差咔啦雞腿堡、咔啦脆雞、香酥脆薯（小）、原味蛋撻、中杯可樂，原價223元，限時199元。

為滿足消費者的多元需求，肯德基也同步推出多款套餐組合，無論是想獨自享受「爆醬」快感，還是與好友一同挑戰感官極限，肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」絕對是今夏不容錯過的必吃新品！ 。圖片來源：官方提供
為滿足消費者的多元需求，肯德基也同步推出多款套餐組合，無論是想獨自享受「爆醬」快感，還是與好友一同挑戰感官極限，肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」絕對是今夏不容錯過的必吃新品！ 。圖片來源：官方提供

另外透過PK雙饗卡APP購買，還可享最高2.5%點數回饋，新會員加碼送原味蛋撻兌換券。

「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」酸甜辣層層堆疊，爆醬又酥脆！。圖片來源：官方提供
「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」酸甜辣層層堆疊，爆醬又酥脆！。圖片來源：官方提供

頂呱呱「呱張省」優惠開跑！炸雞、呱呱包、飲料全都超划算

圖片來源：官方提供
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台灣本土速食品牌頂呱呱這次直接祭出「呱張省優惠券」，活動從5月20日一路到6月14日。

圖片來源：官方提供
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最大亮點就是超多經典炸物雙倍優惠。雙倍優惠區包括呱呱包、原味炸雞、辣味炸雞、雞脖子、辣味雞翅、呱呱雞柳條，最低64折起，對炸物控來說根本天堂。

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點心控也有專區。地瓜薯條、波浪薯條買一送一，黃金雞塊兩入99元，下午嘴饞時超適合。

如果想簡單吃飽，百元專區最低89元起，組合包含呱呱包、原味雞腿、呱呱雞排、雞脖子搭配飲品，對學生族、小資族很友善。

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多人聚餐則可以看雙人餐專區，共享套餐67折起。

夏天當然少不了飲料優惠，這波沁涼飲品區也很有感。可口可樂、零卡可口可樂、雪碧、檸檬紅茶，以及功夫紅茶、功夫綠茶、功夫青茶，中杯全面買一送一。

活動參與方式也簡單，只要出示優惠圖片、優惠內容或提供優惠代碼即可使用，全台門市適用（桃園機場、松山機場門市除外）。

摩斯漢堡進駐微風南山！開幕4重優惠狂送

圖片來源：官方提供
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摩斯漢堡正式進駐信義百貨商圈，微風南山店5月15日開幕，順勢推出4重優惠！

第一重是回客兌換券。只要到微風南山店消費，就送一張回客券，之後可在6月1日至7月15日免費兌換「方塊薯餅3個」、「中杯冰紅茶」或「中杯摩斯咖啡」3選1。

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第二重是套餐贈禮。5月15日至6月30日，購買任一摩斯套餐，就送MOS提袋。

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第三重是蒟蒻禮盒優惠，熱銷的蜂蜜檸檬或葡萄口味蒟蒻禮盒，原價1200元直接買一送一，相當於600元帶走一箱。

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如果想嘗鮮新口味，每箱加39元還能升級成期間限定「冬瓜檸檬蒟蒻」。

第四重則是開幕限定來店禮。5月15日、16日上午11點起，前100名購買套餐並憑發票，可兌換限定贈品。5月15日送摩斯卡，5月16日則送MOS好運吊飾。

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這波速食優惠從新品、買一送一到壽星免費吃幾乎全包，如果最近剛好想找理由放縱一下，這幾家真的先筆記。

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#優惠 #必勝客 #肯德基 #頂呱呱

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50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住

2026-05-11 14:50 女子漾／編輯張念慈
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖

人到了50歲，拼的早已不是速度，而是穩定與福氣。年輕時為了家庭、事業四處奔波，到了人生下半場，最渴望的往往是健康平安、財運穩定，以及一家人平安順心。命理觀點中，有3個生肖特別屬於「晚年翻紅型」，前半生或許辛苦，但一過50歲，運勢就像突然開了外掛，不僅霉運慢慢退散，連災難都會自動繞道。

這3個生肖靠的不是僥倖，而是多年累積下來的福報與智慧。一起來看看，誰是最容易在晚年安享清福的幸運代表。

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晚年最旺生肖1.生肖牛：前半生吃苦，後半生收福報

圖片來源：Netflix提供
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屬牛的人向來是十二生肖裡最能吃苦、最能撐的人。年輕時的他們習慣默默努力，不抱怨、不退縮，很多責任總是自己一肩扛下。別人風光的時候，他們可能還在咬牙苦撐，但正是這份踏實，替未來打下最穩的基礎。

到了50歲之後，屬牛人的人生開始慢慢回甘。事業不再像年輕時那樣辛苦奔波，財運也逐漸穩定回流，甚至開始出現過去從未感受過的輕鬆感。尤其子女漸漸長大、家庭趨於安穩後，他們終於能把重心放回自己身上。

屬牛人五行屬土，土象徵穩定與根基，因此越到中晚年，越容易展現「厚積薄發」的好命格。不是暴富，而是那種穩穩的幸福感，讓人越活越安心。

晚年最旺生肖2.生肖蛇：看透人生後，福氣反而更靠近

圖片來源：翻攝自 Netflix
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屬蛇的人聰明理性，擅長觀察，也特別懂人情世故。年輕時因為想得太多、要求太高，常常讓自己活得很累。很多時候不是命不好，而是自己太不願意放過自己。

但過了50歲之後，屬蛇的人反而開始真正轉運。因為他們終於學會放下，懂得不再和自己較勁，也不再執著於所有事情都要完美。這種通透感，正是晚年最珍貴的福氣來源。

命理上認為，屬蛇的人五十歲後有「化煞添福」之運，意思就是原本容易卡住的人生，會慢慢開始順起來。健康上更懂養生，財運上也因為眼光精準而穩定成長。最重要的是，他們的內心越來越平靜，這份安穩，會直接反映在運勢上。

晚年最旺生肖3.生肖豬：福氣天生厚，越老越有福相

圖片來源：Netflix
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屬豬的人天生自帶福氣感，個性善良、樂觀，也很重感情。年輕時他們容易因為太相信別人、花錢太隨性，讓生活有些起伏，但這些經歷並不會真正消耗他們的好命，反而像是在替後福鋪路。

一過50歲，屬豬的人往往開始明顯感受到人生變順了。家庭關係更穩定，子女孝順，伴侶陪伴，身邊總有溫暖的支持系統。財運上雖然不是暴衝型，但屬於細水長流，收入穩穩進帳，讓人特別安心。

更重要的是，屬豬的人很懂得快樂。這種天生的樂觀，讓他們不容易被壞情緒拖垮，也讓霉運很難真正纏上身。很多時候，好命不是因為天降奇蹟，而是因為他們總能用最輕鬆的心態，把日子過成福氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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#生肖 #星座生肖

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2026-05-04 12:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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女孩們最近是不是也陷入了劇荒危機，下班後不知道該看什麼好呢？別擔心，四月份的愛奇藝熱播榜單熱騰騰出爐啦！這個月可以說是神仙打架，不僅有甜到蛀牙的「新中式養生戀愛」，還有讓人瘋狂嗑糖的「先婚後愛」古裝神劇，更有霸總與逆襲主婦的極致推拉。幫大家整理了這10部霸榜好劇的必看亮點，保證讓妳這個週末窩在沙發上捨不得放下手機！

TOP 10《成何體統》

王楚然丞磊主演的黑馬古偶！這部完全不是一般流水線的套路劇，男女主角竟然都是「穿越者」，第一集就毫不拖泥帶水地識破彼此身分並攜手合作。劇情推進超快又充滿笑點，智商在線的男女主互動讓人大呼過癮，絕對是下班後的紓壓首選！

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由白鹿與張凌赫主演的重生大作。

張凌赫飾演的「謝危」真的太瘋太帶感啦！白鹿的重生逆襲之路也是百看不厭，不管刷了幾次，兩人之間那種充滿張力的危險禁忌感，依舊讓人心跳加速。

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說到四月最火，絕對少不了這部！雖然《逐玉》早早就已經播完，但那種強大的後勁真的讓全網女孩都出不了坑。田曦薇的靈動可愛配上張凌赫的霸氣深情，兩人的CP感簡直是顏值天花板級別，絕對是今年古裝劇的經典必刷之作！

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不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

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加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭

2026-05-06 08:33 女子漾／編輯ANDREA
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有時候比起開盲盒看新劇，更讓人想一看再看一些神級陸劇！這次就幫大家精選了6部網友公認「永遠看不膩」的陸劇片單，從極致拉扯的古裝虐戀、輕鬆下飯的甜寵劇，到治癒人心的現代浪漫通通有～快來看看你的私藏清單有沒有上榜吧！

推薦1. 古裝宮鬥天花板：《甄嬛傳

說到看不膩，這部絕對是霸榜第一名！《甄嬛傳》已經不僅僅是一部劇，更像是一門「顯學」，娘娘們的明爭暗鬥、超犀利的台詞金句，每一次重刷都能發現導演埋藏的新細節。不管從哪一集開始切入看，都能無縫接軌，絕對是配飯必備的神級之作。

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推薦2. 宅鬥與生活美學：《知否知否應是綠肥紅瘦》

如果說《甄嬛傳》是轟轟烈烈，那《知否》就是細水長流。看著明蘭從隱忍退讓到當家作主的過程，充滿了為人處世的智慧。劇中關於家庭瑣事、婚姻經營的刻畫非常寫實，溫馨的煙火氣息讓人看著看著心裡就平靜了下來，是一部越嚼越香的佳作。

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推薦3. 宿命感的極致拉扯：《寧安如夢

喜歡看極致推拉和宿命感的人，絕對會在坑裡躺平！張凌赫飾演的帝師謝危，那種帶著偏執與瘋狂的深情，配上姜雪寧重活一世的清醒，兩人的對手戲真的張力拉滿。每一次看他們在愛恨邊緣試探，都會被那種「非你不可」的情感深深擊中，二刷依然超上頭！

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推薦4. 零負擔療癒小甜餅：《卿卿日常

生活壓力大時，就需要這種純度100%的小甜劇來回血！田曦薇的甜美笑容加上靈動的演技，簡直是行走的維他命。這部劇最棒的地方在於「拒絕狗血雌競」，女孩們互幫互助的閨蜜情誼溫馨又搞笑，輕鬆幽默的節奏讓人嘴角就沒放下來過。

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推薦5. 純愛戰神的心動圖鑑：《偷偷藏不住

現代甜寵劇的重刷首選！段嘉許和桑稚從暗戀到雙向奔赴的過程，細膩地拍出了少女情竇初開的悸動與酸澀。沒有多餘的誤會和虐心，只有滿滿的寵溺與溫柔，每次重看，都還是會被那種純粹的初戀氛圍精準爆擊，少女心直接氾濫。

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推薦6. 給心靈放個長假：《去有風的地方

被譽為現代劇中的「精神桃花源」！唯美的雲南大理風景，搭配慢節奏的鄉村生活，男女主角成年人之間成熟又克制的愛情超級好嗑。當你覺得工作疲憊、生活遇到瓶頸時，點開這部劇，就像是跟著主角群一起給心靈放了個長假，治癒指數滿分。

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#白鹿 #甄嬛傳 #陸劇片單 #陸劇推薦 #精彩陸劇 #卿卿日常 #寧安如夢 #偷偷藏不住 #去有風的地方

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經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神

經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神

2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、DISNEY+
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每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！

TOP 5：白敬亭田曦薇卿卿日常

「最療癒的古裝輕喜劇，三餐四季的溫馨日常！」 如果說要找一部沒有狗血雌競、充滿歡樂的「電子榨菜」，這部絕對是首選！田曦薇把李薇那種愛吃又機靈的甜妹屬性詮釋得太討喜了，配上白敬亭外冷內熱的「尹崢」，兩人「先婚後愛」的互動簡直甜到心坎裡。劇中大量描繪了三餐四季、女孩們清醒獨立又互助的溫馨日常，每次重刷都能在輕鬆幽默的節奏裡被深深治癒，是配飯吃能讓人多扒兩碗飯的神劇！

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TOP 4：張若昀、陳道明《慶餘年

「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。

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TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》

「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。

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TOP 2：趙麗穎、馮紹峰《知否知否應是綠肥紅瘦》

「最頂級的電子榨菜，藏在柴米油鹽裡的智慧。」 《知否》可以說是許多人的「安眠藥」和「心靈雞湯」。雖然節奏緩慢，但那種古代生活的氛圍感與處世哲學，讓人越看越入迷。不管是看明蘭如何機智宅鬥，還是看祖母對她的百般呵護，都能在浮躁的節奏中找到平靜。這部戲不是第一眼驚艷，而是那種「二刷三刷後更香」的醇厚滋味。

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TOP 1：孫儷、陳建斌《甄嬛傳》

「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！

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