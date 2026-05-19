5月速食優惠懶人包！必勝客122元小比薩、肯德基新品、頂呱呱炸物買一送一。圖片來源：官方提供

速食品牌集體開大絕！必勝客40週年祭出爆紅優惠碼回歸、肯德基把全球爆紅的「爆醬系列」搬來台灣，以及頂呱呱推出炸物買一送一、摩斯漢堡插旗信義商圈狂送開幕好康，想省錢又想大吃一波，這篇先存起來！

必勝客40週年開炸！爆紅「15596」神券回歸

必勝客週年慶期間，平日外帶買大送大，還能6折升級芝心餅皮！圖片來源：官方提供

必勝客正式迎來在台40週年，這次周年慶火力全開，把去年底Threads上爆紅的「15596」優惠碼直接搬回來。

最受矚目的就是即日起至5月22日限時回歸的「15596 最狂小比薩餐」，只要輸入優惠碼，就能用122元吃到9吋鬆厚小比薩、副食加飲料，CP值高到網友曾搶瘋。

必勝客神級優惠碼「15596 最狂小比薩餐」限時4天回歸，只要122元就能吃到「9吋鬆厚小比薩＋副食＋飲料」，邀請全台粉絲分享40週年的幸福美味！圖片來源：官方提供

除了神券回歸，必勝客會員優惠也很有誠意。即日起至6月15日，會員透過官網或PK APP單筆消費滿400元，就送價值超過400元的40週年限定商品券組，內容包括巧克力QQ球10顆、厚燒醬烤BBQ（2腿2排）加大份薯金幣。若單筆消費滿800元，再加碼送烤雞大拼盤，總價值超過800元。

必勝客週年慶期間消費滿400元，即可獲得價值超過400元的「40週年限定商品券組」；單筆消費滿800元最高送出價值超過800元好禮，輕鬆享受人氣副食巧克力QQ球、薯金幣和烤雞大拼盤！圖片來源：官方提供

聚餐族也有優惠，平日外帶「必勝經典套餐」666元起，能任選兩個經典熱銷比薩，再搭配BBQ烤雞與大可樂，最低約4折。超人氣芝心餅皮同步祭出6折升級優惠，平日買大送大、外送買大送小都適用。

必勝客週年慶推「必勝經典套餐」！平日外帶只要666元起，最低享4折優惠，可任選兩個經典熱銷比薩口味，再送BBQ烤雞與1瓶大可樂，一次滿足主餐與副食！圖片來源：官方提供

假日則有「雙饗同樂餐」759元起，同樣包含比薩、副食與飲料，芝心升級也能享優惠。

必勝客週年慶推「雙饗同樂餐」759元起，包含外帶買大送大/外送買大送小，和副食、飲料，比薩升級芝心餅皮還可享6折優惠！圖片來源：官方提供

一個人想吃也不用委屈，特色個人餐像是個人比薩、義大利麵、燉飯指定口味，即日起至6月1日第3件6折，很適合上班族揪同事一起訂。

這次最有話題的還有40歲壽星專屬福利。凡1986年、民國75年出生民眾，即日起至6月15日憑證件到全台門市消費滿99元可現折40元。

必勝客特別推出「40歲壽星限定優惠」，凡西元1986年、民國75年出生民眾至必勝客門市消費滿99元，即可現折40元！圖片來源：官方提供

更狂的是光復餐廳店平日限定推出「40歲免費吃必勝客歡樂吧」，符合資格者完成拍照打卡，本人就能免費吃一次，每日限量40名，用餐90分鐘。

必勝客光復餐廳店推「40歲免費吃必勝客歡樂吧」活動，符合資格者完成拍照打卡，即可和必勝客一起開吃慶生！圖片來源：官方提供

肯德基新品「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」開賣！

「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」5/19限時手刀開搶！單點嚐鮮價5，XL全明星餐限時只需9 。圖片來源：官方提供

肯德基這次把全球爆紅的DUNK爆醬系列帶進台灣，首發就是話題新品「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」。

這款新品最大賣點，就是所謂的「360度沉浸式爆醬工法」，讓現炸咔啦雞腿排完整裹上是拉差醬，打造外酥內嫩又爆醬的口感。

肯德基此次導入全球爆醬系列，推出代表性產品「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」，核心在於將「醬汁」升級為主角，「360度沈浸式爆醬工法」讓每一塊現炸咔啦雞腿排皆須經歷完整的醬池洗禮，確保每一面都能被醬汁完美裹覆。圖片來源：官方提供

風味上走美式酸甜辣路線，搭配清爽生菜、切達起司片與滑順美乃滋，整體層次更豐富，不是單純死辣，而是會越吃越上癮的類型。

「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」將於5月19日重磅登場，這也是肯德基台灣首款發表的全新爆醬系力作。圖片來源：官方提供

價格部分，「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」5月19日至6月22日限時販售，單點105元。

當是拉差醬與酥脆咔啦雞腿排碰撞，每一口都能感受到外皮的酥脆、肉質的鮮嫩與醬汁的爆發，引爆味蕾的多巴胺釋放 。圖片來源：官方提供

想一次吃更滿，推薦XL全明星餐，內容包含：

爆醬！是拉差咔啦雞腿堡、咔啦脆雞、香酥脆薯（小）、原味蛋撻、中杯可樂，原價223元，限時199元。

為滿足消費者的多元需求，肯德基也同步推出多款套餐組合，無論是想獨自享受「爆醬」快感，還是與好友一同挑戰感官極限，肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」絕對是今夏不容錯過的必吃新品！ 。圖片來源：官方提供

另外透過PK雙饗卡APP購買，還可享最高2.5%點數回饋，新會員加碼送原味蛋撻兌換券。

「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」酸甜辣層層堆疊，爆醬又酥脆！。圖片來源：官方提供

頂呱呱「呱張省」優惠開跑！炸雞、呱呱包、飲料全都超划算

圖片來源：官方提供

台灣本土速食品牌頂呱呱這次直接祭出「呱張省優惠券」，活動從5月20日一路到6月14日。

圖片來源：官方提供

最大亮點就是超多經典炸物雙倍優惠。雙倍優惠區包括呱呱包、原味炸雞、辣味炸雞、雞脖子、辣味雞翅、呱呱雞柳條，最低64折起，對炸物控來說根本天堂。

圖片來源：官方提供

點心控也有專區。地瓜薯條、波浪薯條買一送一，黃金雞塊兩入99元，下午嘴饞時超適合。

如果想簡單吃飽，百元專區最低89元起，組合包含呱呱包、原味雞腿、呱呱雞排、雞脖子搭配飲品，對學生族、小資族很友善。

圖片來源：官方提供

多人聚餐則可以看雙人餐專區，共享套餐67折起。

夏天當然少不了飲料優惠，這波沁涼飲品區也很有感。可口可樂、零卡可口可樂、雪碧、檸檬紅茶，以及功夫紅茶、功夫綠茶、功夫青茶，中杯全面買一送一。

活動參與方式也簡單，只要出示優惠圖片、優惠內容或提供優惠代碼即可使用，全台門市適用（桃園機場、松山機場門市除外）。

摩斯漢堡進駐微風南山！開幕4重優惠狂送

圖片來源：官方提供

摩斯漢堡正式進駐信義百貨商圈，微風南山店5月15日開幕，順勢推出4重優惠！

第一重是回客兌換券。只要到微風南山店消費，就送一張回客券，之後可在6月1日至7月15日免費兌換「方塊薯餅3個」、「中杯冰紅茶」或「中杯摩斯咖啡」3選1。

圖片來源：官方提供

第二重是套餐贈禮。5月15日至6月30日，購買任一摩斯套餐，就送MOS提袋。

圖片來源：官方提供

第三重是蒟蒻禮盒優惠，熱銷的蜂蜜檸檬或葡萄口味蒟蒻禮盒，原價1200元直接買一送一，相當於600元帶走一箱。

圖片來源：官方提供

如果想嘗鮮新口味，每箱加39元還能升級成期間限定「冬瓜檸檬蒟蒻」。

第四重則是開幕限定來店禮。5月15日、16日上午11點起，前100名購買套餐並憑發票，可兌換限定贈品。5月15日送摩斯卡，5月16日則送MOS好運吊飾。

圖片來源：官方提供

這波速食優惠從新品、買一送一到壽星免費吃幾乎全包，如果最近剛好想找理由放縱一下，這幾家真的先筆記。