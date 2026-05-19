【床墊推薦】橘家床墊 高支撐獨立筒床墊

隨著年紀增長，

真的愈來愈能體會「一張好床」對睡眠品質的重要性

尤其我們家現在最常出現的就是半夜只要有人翻身，另一個人就很容易被影響

如果床墊支撐不夠、太晃，或床邊容易塌陷，

睡一晚起來反而更累。

最近認真做了不少功課後，

發現了台灣在地品牌「

橘家床墊」，

實際了解後，真的會感受到他們是很用心在做床墊的品牌。

橘家床墊在全台都有門市，

想試躺其實很方便。

而且我自己真的很推薦床墊一定要親自試躺過，

實際感受後才會知道哪種躺感最適合自己。





如果有床伴的話，更建議一起去試躺，

畢竟每天一起睡的床，找到雙方都舒服的睡感真的很重要

這次我們來的是橘家床墊 台北中正門市





店內是長型空間設計，

床墊擺放得很整齊，不會有壓迫感，

整體環境舒服又明亮。





店員也非常親切，

不會一直強迫推銷，

讓我們可以很自在地慢慢試躺、比較不同床款，

整個過程完全沒有壓力。





而且這裡還有兒童遊戲區，

帶小朋友一起來也不怕他們無聊，

對親子家庭來說真的很加分。

挑床墊我在意的事，

支撐要穩、翻身不要互相干擾

耐睡、不要沒幾年就塌掉

價格透明合理





而橘家床墊剛好把我在意的這些需求都顧到了。





他們是深耕多年的 MIT 國產床墊品牌，

不只是自己製作床墊，

還有超過 24 年歐美外銷代工經驗。





而且每一張床墊，

都是由超過 28 年經驗的老師傅手工製作，

從彈簧到收邊細節都很講究，

讓人選購起來特別安心。

這裡的床墊是以號碼來區分，

不同號碼代表不同彈簧大小、彈簧數量，以及是否加入乳膠等設計。





每張床旁邊也都有擺放床墊剖面圖，

可以很清楚看到裡面的材質與結構，

挑選時會更容易理解每款床墊的差異。





可以依照自己喜歡的躺感、支撐度去慢慢比較。

硬式(護脊)獨立筒

支撐度 : 4

彈簧內徑 : 7公分 (大彈簧)

線徑 : 2.4mm

產地 : 台灣

屬於偏硬的支撐感，

躺下時能感受到腰部與背部被托住，翻身時也不會有太明顯晃動感。

特別適合喜歡硬床、重視支撐感的人。

每款床墊都採用專利高溫熔接技術，

並且有做護框設計。





平常坐在床邊時不容易塌陷，

睡到床邊也比較不會有滑落感，

整體支撐性很穩。

支撐型獨立筒

支撐度：3

彈簧內徑：7公分（大彈簧）

線徑：2.0mm

產地：台灣





這款屬於偏適中的舒適躺感，

躺下時能感受到穩定支撐，

同時保有一定柔軟度，

不會過硬，也不會太陷。





不論仰睡或側睡都蠻舒服的。

1085高支撐獨立筒

支撐度：5

彈簧內徑：5公分（小彈簧）

線徑：1.6mm

產地：台灣





這款躺起來支撐感明顯，

但又不會硬到不舒服。





翻身時比較不容易互相干擾，

整體睡感扎實又帶點包覆感。





很適合平常工作忙碌、

回家想好好放鬆，

但又希望床墊有支撐度的人。

1085強化硬式獨立筒

支撐度：6

彈簧內徑：5公分（小彈簧）

線徑：1.85mm

產地：台灣





這款屬於偏硬挺、支撐感非常明顯的睡感。





躺下時會感受到整個背部被穩穩支撐，

不會有太多下陷感。





很適合喜歡硬床、重視支撐感，或平常久坐久站的人。

1085飯店款獨立筒

升級舒柔泡棉＋2.5cm天然乳膠

支撐度：5s

彈簧內徑：5公分（小彈簧）

線徑：1.6mm

產地：台灣





這款躺起來真的有種高級飯店床的感覺





柔軟中帶著穩定支撐，

整體睡感很放鬆。





加了天然乳膠後，

躺下時會先感受到柔軟包覆感，

但底層的小彈簧能穩穩承托身體，

不會整個人陷下去。





很適合喜歡飯店式舒適睡感、

想要有放鬆渡假感的人。

1085高支撐獨立筒＋乳膠

升級5cm天然乳膠

支撐度：5

彈簧內徑：5公分（小彈簧）

線徑：1.6mm

產地：台灣





這款躺感支撐度很好，

但又多了一層柔軟Q彈感。





加入乳膠後，

能更貼合肩頸與腰臀曲線，

躺下時會有種被溫柔包覆的感覺，

同時又保有穩定支撐。





不會太軟陷，

也不會硬到有壓力，

整體睡感很平衡。

1085強化硬式獨立筒＋乳膠

升級5cm天然乳膠

支撐度：6

彈簧內徑：5公分（小彈簧）

線徑：1.85mm

產地：台灣





這款是穩定支撐中又帶點Q彈包覆感。





加了乳膠後，

多了一層柔軟緩衝，

睡起來不會只有硬，

而是更貼合身形。





很適合喜歡硬挺支撐感，

但又希望肩膀、腰臀能更放鬆的人，

長時間躺著也比較不容易有壓迫感。

以前總覺得床墊只是家具，能睡就好。





但真的認真試躺、比較之後才發現，

一張適合自己的床墊，

真的會影響到日常的生活狀態。





因為如果晚上沒睡好，

隔天整個精神和身體狀態都會受影響。





所以如果最近剛好有換床需求，

真的很推薦可以親自去試躺看看。





實際躺過之後，

才會知道哪一款床墊，

才是真正適合自己的睡感

店家資訊:

橘家床墊-

台北床墊

營業時間:早上10 : 00 ~ 晚上21 : 00 (週二週四公休,假日不休息)

電話:02-23076685

地址:台北市中正區泉州街85號

橘家床墊官網

#橘家床墊 #MIT床墊 #獨立筒床墊 #乳膠床墊 #台灣床墊品牌 #床墊推薦 #好睡床墊 #居家生活

以上內容皆為親自使用過後的體驗心得(非商業性質)產品相關介紹說明，引用官方產品資訊，不等於宣稱具有功效或療效；產品使用狀況因人而異，實際感受依每人體驗為主。

范范部落格

范范LINE@:@098hmurg

如果喜歡我的文章，請幫我按個讚或推文吧!

粉絲團也麻煩大家多多支持，幫我按一個讚吧!

您的讚美，是我寫文最大的動力，謝謝

歡迎加入我的粉絲團，讓我與您分享寶貝的吃喝玩樂，不定期的抽獎活動，歡迎大家一起來參加

點我-追蹤我的Instagram

點我-追蹤我的粉絲團范范愛分享

范范愛分享