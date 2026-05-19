2026-05-19 15:56 女子漾／編輯周意軒
3COINS真的要來台了！旅日必逛神店插旗西門町，6款必買好物推薦
日本旅遊控先尖叫！不少台灣人每次飛日本，行程裡一定會排進「3COINS」掃貨，如今終於不用再辛苦扛回台。日本超人氣生活雜貨品牌3COINS正式宣布進軍台灣，首間門市預計將於2026年8月插旗台北西門町「誠品生活武昌」，消息一出立刻引發熱議。對很多台灣旅客來說，3COINS根本是赴日必逛神店。從廚房神器、美妝小物到旅行收納，總能挖到一堆「本來沒要買，結果結帳買一籃」的高CP值戰利品。這次品牌正式來台，除了同步引進日本熱銷商品，也預告將推出台灣限定商品，讓不少網友已經開始摩拳擦掌。
日本380間門市！3COINS為什麼這麼紅？
3COINS創立於1994年，總部位於大阪，隸屬日本PAL Group Holdings，以高質感設計搭配親民價格迅速打開市場。品牌名稱來自早期「300日圓商品」概念，雖然現在商品價格帶已更豐富，但「平價買到有設計感生活用品」依舊是最大魅力。目前3COINS在日本已有超過380間門市，也是許多旅日遊客的掃貨清單常客。尤其在Instagram、Threads、Dcard上，幾乎每隔一陣子就會有「3COINS戰利品分享」洗版。
3COINS必買推薦1. 微波料理盒「煎魚神器」
這款絕對是台灣討論度最高的明星商品。被網友暱稱為「煎魚神器」的電子レンジ調理盒，主打一盒多功能設計，能完成煎、炒、燉、蒸、煮、加熱等用途。最吸睛的地方是，用微波爐就能做出煎魚、雞腿排這類料理，對租屋族、小家庭或懶人料理派來說超有吸引力。這款商品在Threads上曾被大量討論，幾乎是台灣旅客赴日必搬代表。
3COINS必買推薦2. 迷你數位相機
Y2K復古風持續延燒，這台迷你數位相機根本少女心狙擊手。掌心大小設計搭配馬卡龍色系外觀，看起來像玩具，但其實具備基本拍照與錄影功能。雖然畫質不是主打高解析，而是那種帶點顆粒感、復古氛圍的成像效果，反而成為年輕人最愛。掛在包包上也超可愛，直接變穿搭配件。
3COINS必買推薦3. LED化妝鏡
如果你常在黃光房間化妝，這款真的會懂。立式LED化妝鏡內建燈光設計，可模擬較自然的照明環境，對畫眼線、貼假睫毛、修眉這種細節控來說很實用。外型也延續3COINS一貫簡約質感風格，不只工具感強，放在梳妝台也很加分。
3COINS必買推薦4. 隱形眼鏡＋眼鏡雙用收納盒
這款完全是隱眼族救星。外型小巧卻超實用，裡面整合鏡子、隱形眼鏡收納空間與小工具，出門補戴、旅行攜帶都方便。對女生來說，那種包包裡永遠找不到隱眼盒的崩潰感，這款直接幫你解決。
3COINS必買推薦5. 行李箱杯架
這根本是機場趕路神器。旅行時最煩的就是一手拖行李、一手拿飲料，還得顧手機或護照。這款杯架能固定在行李箱拉桿上，直接解放雙手，雖然是小東西，但屬於用過就回不去類型，很適合常飛日本、韓國的小旅行族。
3COINS必買推薦6. 隨身折疊旅行袋
每次旅行回程都會莫名爆買的人，這個一定要收。收起來只有小包大小，展開卻有驚人容量，還能直接固定在行李箱拉桿上，變成超方便副包。輕量、防潑水設計也很實際。簡單說，就是購物失控人士的保命神器。
台灣首店開在哪？
3COINS台灣首店預計將於2026年8月正式進駐台北西門町「誠品生活武昌」。