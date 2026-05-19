Netflix《超能路人甲》值得熬夜追嗎？車銀優、朴恩斌新劇評價兩極 結局關鍵一次解析。圖片來源：Netflix提供

Netflix韓劇《超能路人甲》一上線就迅速衝上話題榜！原本光看到車銀優搭配朴恩斌這組合，就已經讓不少劇迷默默加入待看片單，一個是公認的「臉蛋天才」，一個是演技穩定到幾乎零失誤的實力派女星，這樣的搭配怎麼看都很難不讓人期待。結果沒想到，全劇8集一次追完後，觀眾反應竟然直接分裂成兩大陣營，有人狂推這根本是近期最舒壓的下飯神劇，也有人看到後半段氣到懷疑是不是換了編劇，也讓《超能路人甲》意外成為近期評價較為兩極的Netflix韓劇之一。

注意！前方有《超能路人甲》劇情劇透，請小心閱讀！

車銀優＋朴恩斌先贏一半？顏值、演技、CP感全都在線

在《超能路人甲》開播之前，最讓人期待的亮點就是車銀優、朴恩斌兩位主演卡司了！

朴恩斌這次完全跳脫過去比較沉穩細膩的角色路線，飾演擁有瞬間移動能力卻總是闖禍的殷彩馜，整個角色又瘋又可愛，反差感非常強，不少觀眾看完都認為她再一次證明了自己的演技實力，畢竟能把這種浮誇設定演得自然又討喜，真的不是每個演員都辦得到。

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix提供

至於車銀優這次飾演的李雲情，依舊是他很擅長的冷感型角色，話不多、氣場穩、負責帥氣登場救場，雖然演技依舊有網友討論，但也有不少劇迷笑說，車銀優的臉本來就是一種超能力，只要他出現在畫面裡，很多事情突然就變得合理了。

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix提供

更讓觀眾意外的是，原本大家對這組搭配沒有特別期待戀愛火花，結果播出後不少人反而覺得兩人意外很搭，互動自然，CP感比預想中更強，也成為不少人撐完後半段的重要理由。

前半真的很好笑！這群「超能力魯蛇」設定其實滿有梗

《超能路人甲》把故事設定在1999年千禧年前夕，主角群不是以往大家熟悉的天選英雄，也不是能力超強的救世主，他們只是一群住在同個社區、原本過著平凡生活的小人物。這也是這部劇一開始最有趣的地方，因為多數超能力題材都會走熱血拯救世界路線，但《超能路人甲》偏偏反著來，劇情更像是在講一群「明明只想過自己的生活，卻莫名其妙被捲進大事件」的人。

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix提供

劇中彩馜、羅賓、京勳因為意外接觸受到污染的水源，身體開始產生變異，進而擁有超能力。不過這些能力也不是想開就開，有的還得在特定情境下才會觸發，設定帶點荒謬又很鬧，也替前半段製造出不少笑點。如果你最近想找一部不用太燒腦、可以邊吃飯邊輕鬆追的劇，《超能路人甲》前半段的娛樂效果確實滿到位！

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix提供

中後段劇情評價分歧？部分觀眾認為節奏後繼無力

不過，《超能路人甲》之所以出現兩極評價，最大分水嶺還是在中後段劇情，前半段靠著有趣的人物設定、輕快節奏與密集笑點，確實很容易讓人一口氣追下去，也讓不少觀眾期待後續能把超能力世界觀與背後謎團好好展開。

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix提供

只是隨著劇情推進，部分觀眾認為節奏開始變得倉促。像前面鋪陳許久的「神童計畫」，原本牽涉人體實驗、永生研究與超能力變異，看起來很有發展空間，最後卻快速收進最終決戰，讓一些觀眾覺得有些可惜。尤其反派前期鋪陳出的神祕感與壓迫感相當足，也讓結局收尾方式成為熱議焦點，這也是為什麼有人覺得整體娛樂性十足，也有人認為後半段少了前面那種讓人停不下來的驚喜感。

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix提供

《超能路人甲》結局3大關鍵解析

神童計劃真正目的到底是什麼？

《超能路人甲》裡的「神童計劃」表面上看起來像一場科學實驗，但背後其實藏著更瘋狂的野心，起初河元道的研究目標其實是「永生」，因此吸引了不少有錢人資助，包括希望延續生命、甚至尋求器官替換可能性的權貴階層。

不過隨著研究進展，河元道發現自己開發的化學藥劑不只可能延長生命，還能讓人體產生變異、激發特殊能力，這也讓他的想法逐漸失控。原本只是想突破生死限制，後來卻變成想親手改造人類，認為與其追求永生，不如直接讓人類「進化」成更強大的存在。也因此，河元道最後才策劃在跨年夜將化學物質散布到整座海城，試圖讓更多普通人強制變異，把整座城市變成他的巨大實驗場。

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix提供

全城都失憶，為什麼偏偏只有她記得？

決戰結束後，最讓觀眾疑惑的，就是明明發生這麼大的危機，整座城市的人卻像什麼都沒發生過。劇中的設定是，當時大量民眾都受到石柱蘭的精神控制，被迫參與混亂事件，因此當控制解除後，相關記憶也跟著被抹除。唯獨京勳的女兒孫清雅記得整件事，原因是她當時戴著耳機聽音樂，沒有受到精神控制影響，因此成了唯一完整目睹這場事件的人，也意外成為少數知道主角群真正拯救過世界的人。

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix提供

片尾彩蛋藏玄機？博士復活讓第二季呼聲升高

片尾彩蛋則留下最明顯的續集伏筆，原本看似已經死亡的河元道博士，在劇末被暗示並未真正死去，因為先前注射進體內的實驗藥劑開始產生作用，讓他的身體出現再生反應，最後甚至睜開雙眼。

《超能路人甲》劇照。圖片來源：Netflix提供

這也代表前面一路推動「神童計畫」的核心人物並沒有真正消失，雖然Netflix目前尚未公布第二季消息，但這個安排，確實讓不少劇迷開始期待《超能路人甲》的故事可能還沒真正結束，河元道很可能仍會是關鍵反派，甚至讓整個實驗計畫進一步升級。