2026-05-19 15:31 女子漾／編輯許智捷
Threads瘋玩「阿卡西前世今生」是什麼？GPT也能看前世？爆紅指令一次看
最近 Threads 上掀起一波超神秘話題，不少網友開始用 ChatGPT 玩起「阿卡西前世今生」探索，只要輸入一段指定指令，再填上姓名、出生年月日和時辰，AI 就會生成一份專屬你的「靈魂紀錄」，從前世身份、情感課題到今生使命全都能被解讀，讓不少人一試就停不下來，直呼根本像在看自己的人生劇本。
Threads爆紅玩法！輸入這段指令就能開始
最近網友瘋傳的玩法很簡單，只要把以下指令貼進 ChatGPT：
「不讀取之前對話所有紀錄，也不預設人物為帳號主人，請給我我的阿卡西紀錄探索前世今生完整版，姓名／西元年月日／時辰（改成自己的）」
接著輸入自己的資料後，AI 就會開始生成一整段帶有靈性敘事風格的內容，有人看到自己前世是療癒師，有人被解讀成戰士型人格，也有人被說今生背負某段未完成的情感課題。
阿卡西紀錄是什麼？被稱為宇宙版人生資料庫
「阿卡西（Akasha）」一詞源自古印度梵文，原意是「天空」、「空間」或「以太（Ether）」。在靈性概念中，它常被形容為一座無形的宇宙資料庫，記錄著每個靈魂在不同時空中的所有經歷，包括每一個念頭、情緒、言語與行為。
若用比較好理解的方式來比喻，就像宇宙替每個人都建立了一個專屬的「個人雲端硬碟」，你每一世的人生軌跡都像一支支被完整存檔的影片，而所謂的「讀取阿卡西紀錄」，就是試圖翻閱這本屬於靈魂的生命檔案。
「阿卡西」與「前世今生」的關聯
許多人會透過「解讀阿卡西紀錄」來探索自己的前世今生，希望從靈魂層面的角度理解當下人生遇到的困惑。依照靈性觀點，個體在過去生命中的業力、未完成的誓言、情感創傷，甚至曾擁有的天賦，都可能被記錄在阿卡西之中，並持續影響今生的選擇與際遇。
常見的探索原因包括
解開重複的行為模式： 為什麼我總是一直遇到渣男？為什麼我對金錢總是有莫名的匱乏感？（這在阿卡西中可能會對應到某個前世的創傷或誓言）。
探索人際關係（業力伴侶）： 為什麼我跟某個家人或伴侶的關係特別緊繃、相愛相殺？（透過記錄查看前世彼此的角色與恩怨）。
發掘靈魂天賦： 你在前世可能當過音樂家、醫生或療癒師，這些能力會以「潛能」的形式記錄在你的阿卡西中，今生可以重新被喚醒。
阿卡西解讀和前世催眠有什麼不同？
雖然都和「前世探索」有關，但兩者玩法其實不太一樣。
前世催眠通常偏向體驗型，由催眠引導進入深層放鬆狀態，透過潛意識浮現畫面，像是重新回到某個場景。
阿卡西解讀則比較偏向訊息型，強調的是讀取靈魂資訊、獲得答案與指引。簡單來說，一種比較像親自進入故事現場，另一種則像翻閱靈魂檔案。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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