《長安十二時辰》：當盛唐遇上玄武門之變，人性比陰謀更值得細看

近日觀看AI漫劇《換爹後我成了帝女》，劇中小郡主看書時，向王爺提出疑問：「爹爹，書上說李世民是個好皇帝，可他不是殺了自己的兄弟，也殺了很多的士兵嗎？」這讓我想到一部戲——《長安十二時辰》。

Chat Gpt生成圖

這是我很久以前看完的一部劇。坦白說，現在回想，很多細節已經有些模糊了，但令人深刻的感受卻一直留著——例如那種「時間正在燃燒」的壓迫感；以及張小敬救了聖人一命，聖人問他想要什麼賞賜，張小敬恭敬回答：「我是個兵，兵是用來保衛國家與人民的，若真要給甚麼賞賜，就請您給人民一個太平的長安吧」。這樣無私的氣度，很難讓人忘卻！

全劇四十八集，每集約四十五分鐘。放到短劇盛行的現在，要一口氣追完，對很多人來說可能是艱鉅的挑戰。連我自己都不例外，大概早被節奏飛快的短劇吸走注意力了。

不可否認《長安十二時辰》仍然是部值得回頭點閱的作品。表面上，它講的是上元節前夕，長安城陷入危機，死囚張小敬臨危受命，與李必在十二時辰內拯救長安的故事；可往下看就會發現，它真正想說的，其實不只是救城，而是盛世之下的人性與權力。

劇中多次提到「玄武門之變」的歷史影子。

這場發生於唐初的宮變，源自皇子之間的權力競逐。最終由唐太宗李世民，誅殺兄弟、登上帝位，也改寫了大唐後來的命運。

若從結果來看，他開創了後世稱頌的「貞觀之治」；

但從過程來看，這依舊是一場流血奪權的歷史。

玄武門之變的因與果，很難單純用「對」或「錯」概括。而《長安十二時辰》最有意思的地方，就是沒有把帝王之家，拍成單純的善、惡對立。而是將權力、親情、猜忌與理想交錯在一起。父子未必相知，兄弟未必相容；有時候越靠近權力核心，越難保住人與人之間最單純的情感。人一旦站上了某個位置，期待與責任便重壓在身，再很難只做自己。

比起傳統古裝劇裡典型的男主角，在劇中沒有光鮮外表，也沒有一路開掛的張小敬，反倒讓人印象深刻。在鏡頭前，他身上總帶著灰塵、傷痕和一種快被生活磨盡的疲憊感。卻也是這種不完美，讓角色變得更接近現實。

張小敬這個角色，像一個早已看透世事的人。他救人，不是因為自己偉大，而是即使看過黑暗的世道，仍願意選擇站出來。

這大概也是《長安十二時辰》很能打動人心的環節——英雄不一定漂亮，真實的人反而更有力量。

而整部劇最大的關鍵，其實是「時間」。

十二時辰的倒數，不只是推動劇情的工具，而是不斷提醒觀眾：每個選擇，都在改變結局。

有人選擇守護，有人選擇背叛；有人放下執念，也有人困在權力之中。

最終成功拯救長安城的，從來不只是一個英雄，而是一群人，在時代夾縫中做出的選擇。

多年後再回頭想起這部戲，我記得的已經不是誰抓到刺客、誰破解陰謀，而是那些疲憊卻仍向前走的人。

或許

人們真正想追求的，從來不是絕對的完美，而是真實。