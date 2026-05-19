KKBOX風雲榜索票倒數！韋禮安合體陳華、李竺芯攜葛仲珊炸舞台，Ozone、U:NUS完整體回歸。圖片來源：FB@U:NUS 、@陳華 Hua Chen

第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會將於6月13日在台北小巨蛋登場，距離開唱不到一個月，主辦單位搶先丟出重磅驚喜，直接公開三組限定共演卡司。從韋禮安與陳華的「破億情歌組合」、李竺芯與 Miss Ko 葛仲珊的跨界女力聯盟，到郭家瑋與 DIOR 大穎重現人氣對唱神曲，讓歌迷期待值瞬間拉滿。加上日本創作才子 Ayumu Imazu 首度來台開唱，以及 Ozone、U:NUS 男團完整體合體，今年風雲榜可說是看點滿滿。

「破億情歌組合」韋禮安、陳華首度合體！

圖片來源：KKBOX

這次最讓情歌控暴動的，莫過於韋禮安與陳華的首次正式共演。兩人同樣擁有破億級代表作，這回在 KKBOX 風雲榜組成限定「破億情歌組合」，還預告不只是單純合唱，而是要透過重新編曲，把大家熟悉的旋律玩出全新感受。

韋禮安透露，這次演出還藏了「彩蛋」，希望觀眾能在小巨蛋玩一場聽覺尋寶遊戲。他也大讚陳華是個很真實、有才華又有想法的歌手，這種自然的特質很有魅力。

陳華則笑說韋禮安是「幽默又有反差感的前輩」，還爆料對方曾在活動錄影時秒接話幫她解圍，上演一波「英雄救美」，讓她印象超深。

李竺芯 × 葛仲珊組最狂女力聯盟

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另一組超有話題性的組合，則是金曲台語歌后李竺芯與嘻哈女王 Miss Ko 葛仲珊。乍看兩人的音樂風格南轅北轍，一個帶著濃厚台語創作個性，一個是華語嘻哈代表人物，但正因為這種反差，讓這場合作更讓人期待。

葛仲珊形容李竺芯的聲音成熟、有故事感，但私下卻帶點孩子氣的可愛反差；李竺芯則覺得葛仲珊看起來酷酷的，實際上非常溫暖。

更有趣的是，兩人已經預告這次不只是各唱各的，而是會「亂入彼此作品」。葛仲珊笑說自己可能會從「皇后區肖皇后」變身，李竺芯則用她招牌式幽默形容：「香上加香，保證更好吃。」

郭家瑋、DIOR大穎重現〈過了幾天〉！神曲CP首攻蛋

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靠著〈過了幾天〉成為 K歌熱門情歌組合的郭家瑋與馬來西亞創作歌手 DIOR 大穎，這次也將首度攜手站上台北小巨蛋。這首歌不只打進 KKBOX 華語年度單曲榜前段班，也讓兩人被歌迷瘋狂湊成「情歌 CP」。不過本人親自澄清，兩人其實比較像兄弟。

最有趣的是，這組看似要精密籌備的大型演出，竟然只靠一通電話就搞定。大穎笑說，因為先前已有合作默契，加上彼此個性都偏隨性，所以真的就是「到時見」。

大穎還順便爆料郭家瑋私下超愛開玩笑，「10句話有9句都在練肖話」，但工作時又是另一種超認真模式。

日本才子 Ayumu Imazu 首度來台！畢書盡分享異鄉打拚心聲

本屆另一大亮點，是日本全能創作歌手 Ayumu Imazu 首度來台。年僅26歲就已在亞洲打開知名度的他，這次首次站上台北小巨蛋，坦言既興奮又緊張。他預告將帶來最能代表自己風格的演出，不只會展現招牌舞蹈魅力，也會帶來新專輯歌曲，以及「大家一定聽過的歌」。

同樣有異鄉追夢經驗的畢書盡，也分享自己17歲來台時語言不通、生活充滿挑戰的經歷。他坦言，如果當初沒有跨出舒適圈，就不會有今天的自己。

這次畢書盡也預告，風雲榜演出不會只是情歌，而是會帶來更有層次、更有堆疊感的新表現。

Ozone、U:NUS完整體回歸！男團大戰正式開打

圖片來源：FB@U:NUS

男團粉也不用擔心，今年風雲榜照樣很有料。

Ozone歷經成員當兵期後，終於將以完整六人體回歸。團員透露，即使在軍中也沒停下準備，甚至靠線上群組密集開會，討論曲目、走位和服裝。

佳辰更分享，自己和子翔在軍中還曾被邀請當中場表演嘉賓，意外圈粉一票「軍中應援團」。

另一邊的 U:NUS 雖然成員蔡承祐仍在服役，但團隊仍維持高強度練習模式。成員透露這次不只會帶來進化版舞台，還將首唱新歌，準備把現場氣氛炸到最高點。

KKBOX風雲榜索票倒數！還有免費直播可看

圖片來源：KKBOX

想親臨現場的歌迷還有最後機會。5月25日前，只要到台北車站 K 區地下街的 KKBOX 風雲榜應援燈箱拍照打卡，並到指定社群活動留言，就有機會抽中雙人門票。

無法到場的觀眾也不用失望，今年演唱會將透過 KKBOX YouTube、Facebook、中華電信 MOD、Hami Video、LINE TODAY 等平台同步直播。

第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會將於6月13日晚間6點在台北小巨蛋登場，由黃偉晉擔任主持人，包含告五人、白安、東海、周湯豪、盧廣仲、宇宙人、QWER 等豪華卡司都將同台演出，今年勢必又是一場音樂圈年度大戰。

【2026 第 21 屆 KKBOX 風雲榜演唱會】

時間地點：2026/6/13（六）晚上 6:00 臺北小巨蛋

主持人：黃偉晉

演出卡司名單：

告五人 Accusefive、白安ANN、Ayumu Imazu、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、東海（DONGHAE）、陳華、艾薇 Ivy、LNGSHOT、Miss Ko 葛仲珊、周湯豪 NICKTHEREAL、Ozone、曾沛慈、QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪 Van Ness、韋禮安（WeiBird）

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