Netflix《男公館》爆紅！真實男公關世界有多殘酷？條通媽媽桑揭：顏值只是入場券

Netflix《男公館》爆紅不只靠顏值！真實男公關世界有多殘酷？條通媽媽桑揭「這行比想像更難」。圖片來源：IG @ace.drama2025

Netflix台劇《男公館》近期開播，立刻在社群掀起熱烈討論！這部劇集結了張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、周予天、孫沁岳、林輝瑝等高顏值男星，堪稱台劇版男神大集合，光是畫面就讓觀眾大飽眼福。這部少見聚焦「男公關產業」的台劇，把鏡頭對準慾望、金錢、情感與人性角力，帶領觀眾一窺這個紙醉金迷世界背後的殘酷真相。當陪伴可以被購買，當情緒也成了商品，這個燈紅酒綠的世界，到底是在販賣愛情，還是販賣寂寞？

《男公館》劇情介紹

《男公館》故事圍繞一家頂級男公關會所展開，這裡表面是讓女性客人買快樂、買陪伴、買浪漫的天堂，實際上卻是男人們用外貌、情商、口才與自尊換取生存機會的修羅場。每位男公關來到這裡的理由都不同，有人為了錢，有人想翻身，有人逃離人生低谷，也有人試圖證明自己的價值。當真心開始被標價，感情逐漸變成交易，陪伴究竟是真是假？連局中人自己可能都分不清，究竟人在孤單的時候，到底願意花多少代價換一點被理解？並且誰才是真正掌控局勢的人？

圖片來源：IG @ace.drama2025

「白天不懂夜的黑」這個產業，比想像中更複雜

提到酒店、公關或陪侍產業，許多人腦中可能會先浮現一些既定印象，但真正走進這個世界，會發現事情遠比表面看到的更複雜。「白天不懂夜的黑」這句話，某種程度上也點出這個產業常給人的距離感，陪伴從來不只是聊天喝酒這麼簡單，從傾聽、安撫情緒，到察言觀色、讀懂客人當下的需求，很多時候更像是一種高度互動的情緒服務。這也是《男公館》有趣的地方，它除了把男公關拍成光鮮亮麗的角色之外，也同時讓觀眾看到這份工作背後不為人知的一面。

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男公關真的只靠外貌？情緒價值才是關鍵

《男公館》裡一字排開的高顏值男星，很容易讓人以為男公關最重要的條件就是外型，但如果從真實產業角度來看，外貌或許只是第一印象，真正讓客人願意留下來的，往往是互動帶來的感受。

畢竟每位客人喜歡的類型都不同，有人偏愛成熟穩重型，有人喜歡幽默風趣，也有人更在意對方是否能帶來情緒上的陪伴感，就像書中提到的，十個女客人，可能會有十一種不同意見。也因此，男公關的工作除了「被看見」之外，如何與不同的人建立連結才是關鍵。

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很多人來這裡，不只是為了娛樂！

大眾對男公關店的想像，可能是奢華、熱鬧、享樂，但實際上，每個走進這個空間的人，理由可能都不太一樣。有人是單純想放鬆，有人想轉換心情，也有人在人生某些低潮時刻，想找個地方暫時喘口氣。

甚至有些客人帶著情緒而來，因此男公關的工作很多時候，不只是提供娛樂，而是陪伴，這也是《男公館》之所以吸引人的原因，它談的不只是產業，而是每個人在孤單時，會如何尋找情感出口。

圖片來源：IG @ace.drama2025

「公主請下車」背後，是對情緒價值的需求

先前高雄曾發生一起引發討論的社會新聞，一名女子凌晨前往男模店消費，因無力支付帳單遭店家報警，沒想到被警方帶回時，竟堅持女警必須溫柔地說一句「公主請下車」才願意配合。

這段看似荒謬的小插曲，某種程度上也反映了這類場所提供的核心價值，希望得到情緒上的滿足與被重視感。令人意外的是，男公關店的客人不全然是外界想像中的有錢貴婦，其中甚至有不少是剛下班的酒店小姐，與男性常將陪侍視為娛樂紓壓不同，部分女性客人走進這裡，更多時候是為了療傷、傾訴，甚至只是想短暫逃離現實。

圖片來源：IG @ace.drama2025

光鮮背後，其實是高壓生存戰

看似紙醉金迷的男公關世界，背後其實也有不為人知的壓力，男公關多半沒有固定底薪，收入主要仰賴客人的檯費、酒錢與小費，意味著每一次互動，都直接與收入掛鉤。加上面對的是情緒狀態不一的客人，有時是溫柔陪伴，有時則得處理失控情緒與突發狀況，這份工作考驗的不只是外型與談吐，更是耐心、應變能力與情緒承接力。

圖片來源：IG @ace.drama2025

《男公館》也讓觀眾看到，在華麗燈光背後，每個人都在用自己的方式努力生存，在紙醉金迷的背後，其實每個人都在交換自己的價值。

圖片來源：時報出版

本文摘自：《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》，席耶娜,李翠卿 著，時報出版。