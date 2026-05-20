【50歲的他，用一張沒人看見的保單，悄悄保護了身邊的她10年】 —— 關於愛與財務安全感，沒有人告訴你的真相





▋ 那一晚，保單比演唱會更轟動

2026年5月18日，五月天在北京鳥巢舉行最終場演唱會。

台上，阿信的嗓音有點沙，但那些歌還是把幾萬人全唱哭了。煙火在頭頂炸開，燈光打在每一張仰起的臉上。那個瞬間，好像什麼都可以被原諒，什麼都可以被好好記住。

但就在同一個夜晚，另一件事靜靜地炸開了。社群平台 Threads 上出現了一份截圖。疑似阿信名下，一張200萬美元（約新台幣6,440萬元）的儲蓄型壽險保單。

受益人：是跟隨阿信逾十年的貼身助理，外界叫她「表妹」。然後，所有人的目光停在同一個地方——關係欄，兩個字：「妻子」。相信音樂隨即否認，說是不實消息。但那份截圖已經停不下來了。

很多人在問：阿信結婚了嗎？

但我在想的，是另一個問題：如果那份保單是真的，她等了十年，原來早就被這樣守護著——只是從來沒有人說出口。

▋ 大多數女性，其實不知道自己在伴侶保單上的位置

我接觸過很多女性，在感情裡給了十年，但對伴侶的財務規劃，幾乎一無所知。不是因為不在乎，而是因為「保單」這兩個字，聽起來像是遠方的事，複雜的事，像是留給有錢人或老人才需要煩惱的事。

你以為保單只是一份生硬的合約。但其實，它是一個人做過最安靜、也最清醒的財務決定之一。受益人那一欄，決定了當一切都消失之後，誰能接住那份保障。它不需要公告，不需要儀式，但效力比任何口頭承諾都要強得多。

很多女性在伴侶離開之後才發現：「他說過會保護我，但我不在他的保單上。」

那種感覺，不只是心痛，是財務上真實的孤立——在最需要喘息的時候，什麼支撐都沒有。

▋ 保單是有錢人的語言，但它也可以是你的

策略一：你知道自己是不是伴侶保單上的受益人嗎？

這不是敏感問題，是一個應該被認真討論的財務現實。

台灣的保險制度下，保險金在一定條件內不計入遺產，不需要走繼承程序，可以直接給付給指定受益人。意思是，當意外發生，那個被寫進保單的名字，能在最短的時間內獲得財務支撐，不用等，不用爭，不用證明什麼。

如果你和伴侶已經共同生活了好幾年，卻從來沒有談過這件事，現在是個時機。

策略二：鉅額儲蓄險的背後，是一種「確定性」的傳承思維

阿信這份疑似保單，是向香港宏利人壽購入的儲蓄型壽險，美元計價，5年繳清，總額200萬美元。這個結構背後的財務邏輯，是透過儲蓄型壽險，把一筆資金轉化為長期確定成長、同時具備身故保障的資產。它守護的不只是「萬一我走了」的那個當下，而是一種更長遠的承諾：

「不管我在不在，你都不會被留在空白裡。」

高資產族群常用的這個工具，邏輯其實適用於每一種規模的財務規劃。差的只是數字，不是思維。

策略三：受益人欄位，是你現在就能做的一件小事

你不需要是大明星，不需要有6,000萬的資產。你只需要現在花10分鐘，把手邊的保單找出來，看一看那個欄位——那個名字，還是你現在最想保護的人嗎？

「保單上的那個名字，不只代表金錢流向的方向，它說的是：在你心裡，誰是最值得被守護的人。」這份確定性，是你能給對方的最踏實的安全感。

▋ 給此刻正在看這篇文章的你

我不知道阿信的保單是否為真。

但我知道，這件事讓很多女性第一次認真問自己：「我有沒有被保護著？」如果你也問過自己這個問題，你可以做的第一步，就是今天找出你的保單，或者約一次和理財顧問的對話。不是因為你有問題，而是因為你值得清楚地知道自己站在哪裡。

愛，不只是說出口的那些話。

有時候，它安靜地藏在一份沒人注意的保單裡，寫著你的名字，一字不漏。

你的名字，在那裡嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是保險業務員，但有些想法，想跟你分享。