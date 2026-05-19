2026-05-19 12:02 女子漾／編輯ANDREA
愛奇藝5月熱播陸劇TOP10：張凌赫這部吻戲有60場、此部封神無話可說
在五月前半個月份~愛奇藝熱播榜單熱騰騰出爐啦！這個月可以說是神仙打架，各路頂流演員強勢回歸，從極致拉扯的熟齡都會戀愛、爆笑反轉的刑偵喜劇，到絕美服化的古裝商戰通通都有，快來看看你心目中的Top 1有沒有上榜吧，趕快把這份片單收藏起來！
TOP 10《雲之羽》
亮點分析： 雖然已經上線一段時間，但這部的後座力實在太強！憑藉郭敬明執導的絕美暗黑視覺美學，以及爾虞我詐的殺手虐戀，讓它依然穩坐熱播榜。無論是主CP還是副CP的極致拉扯，都讓人忍不住一刷再刷，畫面質感堪稱古裝劇的電影級標竿。
TOP 9 《成何體統》
主演陣容： 王楚然、丞磊
亮點分析：這部由人氣同名小說改編的古裝輕喜劇，絕對是本月的快樂泉源！劇情設定超級帶感，現代社畜女主穿越進小說成了炮灰妖妃，本想抱緊暴君大腿求生，卻意外發現皇上竟也是現代老鄉？兩人一秒對上暗號，聯手在深宮上演發瘋日常。王楚然的明豔反差加上丞磊的雙面魅力，簡直絕配！
TOP 8 《危險關係》
主演陣容： 孫儷、吳慷仁
亮點分析：被譽為黑馬神作的懸疑劇，是首部聚焦「情感PUA」題材的陸劇。娘娘孫儷首度挑戰被精神操控的柔弱受害者，對上金馬影帝吳慷仁極致冷酷、雙面人格的「斯文敗類」精神科醫師。兩人狂飆演技的心理戰警世又高能，看得讓人背脊發涼！
TOP 7 《燼紅妝》
主演陣容： 趙弈欽、朱麗嵐
亮點分析：此部于正力捧的高能古裝劇，上線就話題滿滿！男主角趙弈欽在劇中一人分飾兩角，將雙面世子與神秘人的身分切換自如。故事主軸圍繞在落魄千金與逃難世子的命運交織，結合了殘酷的復仇與深宮權謀，節奏緊湊不拖沓，喜歡極致拉扯感的劇迷千萬別錯過。
TOP 6 《愛你》
主演陣容： 張凌赫、徐若晗
亮點分析：這部小編也大力推荐！現偶劇開播即爆紅，飯店女經理因工作壓力失眠，遇上溫潤中醫師，開啟了一段超真實的治癒系戀愛。最讓網友暴動的是，張凌赫在劇中狂獻60多場吻戲，其中親自設計的「沙發深吻」更是親到嘴巴紅腫！滿滿的粉紅泡泡，太適合下班後放鬆配飯看！
TOP 5《逐玉》
主演陣容： 張凌赫、田曦薇
亮點分析：這部古裝大作前陣子已經順利開播並釋出全集，憑藉著絕佳的口碑與超高討論度，至今熱度絲毫不減，依舊穩站榜單前五名！張凌赫與田曦薇這對高顏值神仙組合火花四射，劇情在細膩情感與大時代背景中取得完美平衡。因為已經全劇完結，最適合不想等更新、喜歡一口氣痛快追到底的你！
TOP 4 《低智商犯罪》
主演陣容： 王驍、田曦薇、王傳君
亮點分析：告別甜妹形象的田曦薇素顏化身颯爽女警，加上王驍飾演「過程全錯、結果全對」的幸運佛系神探，與王傳君帶領的烏龍蠢賊們展開爆笑對決。劇情五集就能反轉十幾次，絕對讓你笑到腹肌痛！
TOP 3 《蜜語紀》
主演陣容： 鐘漢良、朱珠
亮點分析：這是一部拍給大人看的職場愛情劇！凍齡男神鐘漢良搭檔氣質女神朱珠，講述女主角遭遇婚姻背叛後，從飯店基層清潔員一路逆襲成銷售菁英的爽文人生。成熟男女的極致推拉，以及聯手智鬥婚姻破壞者的劇情，讓人看了大呼過癮。
TOP 2 《家業》
主演陣容： 楊紫、韓東君
亮點分析：未播先轟動的徽墨商戰大劇強勢空降亞軍！楊紫這次化身擁有強大母親當靠山的製墨千金，不拘泥於傳統宅鬥，而是大搞事業。與韓東君飾演的死對頭在爾虞我詐的商場中化敵為友，「敵人的敵人就是男朋友」的宿命感設定，強強聯手實在太好嗑！
TOP 1 《佳偶天成》
主演陣容： 任嘉倫、王鶴潤
亮點分析：改編自十四郎同名人氣小說，古裝男神任嘉倫化身戰鬼族少主，遇上擁有「剋夫」命格的仙門天元派弟子王鶴潤。先婚後愛的設定加上奇幻磅礴的仙俠世界觀，兩人命中註定卻越愛越痛。極致的甜虐交織與華麗的特效，讓無數劇迷直接淪陷在坑底躺平啦！
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