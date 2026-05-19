2026-05-19 11:53 女子漾／編輯許智捷
最想穿越嫁給誰？陸劇古裝男神TOP10公開，張凌赫這角色直接封神！
如果真的能穿越進陸劇世界，妳最想嫁給誰？是會默默替妳擋刀的戰神將軍？還是權勢滔天卻只對妳溫柔的腹黑權臣畢竟陸劇最可怕的地方，就是明知道這些男人只存在編劇筆下，還是會忍不住想問一句：「請問現在穿越還來得及嗎？」
以下這10位，真的每一位都太有競爭力！
古裝男神TOP10. 《星漢燦爛》凌不疑（吳磊飾）
如果妳愛的是「嘴巴很冷、行動超寵」那型，凌不疑絕對是熱門人選。表面是冷面將軍、生人勿近，實際上愛一個人時根本護妻狂魔。會替妳出頭、替妳報仇、把所有偏愛都給妳，這種高冷忠犬設定真的很難輸。
古裝男神TOP9. 《周生如故》周生辰（任嘉倫飾）
周生辰根本是古裝界深情天花板。溫柔、克制、有責任感，把愛藏在每一個細節裡，越隱忍越讓人心碎。雖然這角色結局讓無數觀眾哭爛，但如果單論「想嫁指數」，周生辰真的穩穩上榜。
古裝男神TOP8. 《蒼蘭訣》東方青蒼（王鶴棣飾）
霸總如果放進仙俠世界，大概就是東方青蒼。前期冷酷狠絕、生人勿近，但愛上之後直接變最強寵妻魔王。那種「全世界都可以毀掉，但妳不行受傷」的設定，完全就是少女幻想具現化。
古裝男神TOP7. 《寧安如夢》謝危（張凌赫飾）
喜歡危險男人的，這題一定選謝危。瘋批、病嬌、控制欲強，但偏偏只對一個人失控。這種高智商權臣型角色明知道很危險，卻讓人忍不住想挑戰。標準「不能嫁但超想嫁」代表。
古裝男神TOP6. 《長相思》塗山璟（鄧為飾）
如果要選最適合結婚的類型，塗山璟真的很有競爭力。溫柔、專一、情緒穩定、會傾聽，而且永遠把妳放第一順位。不是轟轟烈烈型，但絕對是讓人想安穩過一輩子的夢幻夫君。
古裝男神TOP5. 《且試天下》豐蘭息（楊洋飾）
有腦、有權、有顏值，還超會布局，豐蘭息根本是古裝界六邊形戰士。外表是優雅貴公子，實際上城府超深、能力超強，偏偏對心愛的人超雙標。這種高段位男主真的太有魅力。
古裝男神TOP4. 《藏海傳》藏海（肖戰飾）
2026討論度最高的新晉老公候選人就是他。藏海不是傳統甜寵型，而是帶著強烈故事感與宿命感的男人。冷靜、聰明、隱忍又危險，那種明明很難靠近卻讓人越看越上頭的魅力超致命。
古裝男神TOP3. 《蓮花樓》李蓮花（成毅飾）
比起霸總型男主，很多人其實更愛李蓮花這種「成熟療癒系」。有智慧、有幽默感，懂人生也懂人心。看起來鬆弛，實際上超可靠。這種會陪妳吃飯聊天、默默保護妳的類型，婚後幸福感很高。
古裝男神TOP2. 《夢華錄》顧千帆（陳曉飾）
顧千帆根本是「成年人才懂的性感」。有能力、有擔當、情緒穩定，愛人時超有安全感。沒有浮誇人設，卻是越看越香的那種男人。很多觀眾都說，真正想結婚的其實是這型。
古裝男神TOP1. 《琅琊榜》梅長蘇（胡歌飾）
第一名真的太犯規。梅長蘇不是傳統戀愛腦男主，卻有一種致命吸引力。聰明、深情、隱忍、溫柔，還有那種歷經風霜後的成熟魅力。妳知道他很難真正屬於誰，但還是會忍不住心動。這種角色，就是「最不可能嫁到，卻最想嫁」的天花板。
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