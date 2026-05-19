2026-05-19 09:01 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】
—— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
從小，我很愛看狄鶯的歌仔戲。
如今，看見她成為一位心碎的母親，令人感慨。
她的獨生子孫安佐，「又」上新聞了。
這次涉嫌在台北市北投溪畔引燃自製火焰裝置，住處更被查獲槍枝、模擬槍與危險物品，遭法院裁定羈押禁見兩個月。
而警方也證實，傍晚在淡水海邊找到情緒低落的狄鶯。
看到這則新聞，讓人十分感慨。
這不是單一家庭的故事，而是讓所有父母重新思考：
我們究竟要怎麼教孩子？
▋這不是孫安佐的第一次
2018年，孫安佐在美國留學期間，因揚言校園開槍遭逮捕，服刑後遣返回台。
當時，狄鶯與孫鵬幾乎傾盡所有，跨海救子。
身為父母，那份愛與焦急，能夠理解。
只是，事件再次重演，也讓人深思：
我們到底要怎麼愛孩子？
▋同樣是星二代，比莉養出周湯豪
狄鶯曾認為孫安佐因為身為星二代，
一舉一動才會受到社會大眾與媒體的無限放大與檢視。
我想到比莉與兒子周湯豪。
同樣是星二代，卻展現出截然不同的生命狀態。
比莉的教養，很值得深思。
她讓家裡充滿音樂，讓天賦在耳濡目染中自然萌芽。
她重視紀律，也讓孩子明白：
「身為公眾人物，要帶給大家正向力量。」
這個觀念使周湯豪在面對工作低潮或外界壓力時，
以正向、健康的方式（如創作歌曲）向大眾傳遞正面能量。
她歷經婚姻低谷與病痛折磨，卻始終樂觀，從不把情緒變成孩子的負擔。
後來，兒子長大了，也成了母親最溫暖的後盾。
誰長大還會跟媽咪一起合唱尬舞啦？
母子同台合唱〈什麼都不必說〉的畫面，很美。
那不只是舞台默契。
更是一種多年陪伴累積出的情感連結。
▋陪伴，才是最重要的投資
當年，我在台北媒體圈工作。
站在鎂光燈下，看似風光。
但人生最重要的一次決定，是離開舞台，回到新竹。
回家，陪兩個孩子長大。
因為有當年的「捨」，才有今天的「得」。
現在，我和女兒、兒子的關係，不只是母女、母子，更像朋友。
我一直相信：
父母是孩子的鏡子。
孩子會活成他每天看見的樣子。
▋教會孩子感恩
我曾看過孫安佐受訪。
當狄鶯送他價值四萬多的名牌外套時，他說：「我根本不需要。」
那一幕讓我印象很深。
輕易得來的東西，往往不會珍惜。
給孩子資源，從來不是問題。
教會孩子珍惜與感恩。
每天陪他聊聊：
今天最值得感謝的一件事是什麼？
今天最值得感謝的人是誰？
懂得感恩的孩子，面對人生的挫折，不會抱怨，相信一切事情發生，一定有他的意義。
▋真正的起跑點，不在財富
很多人以為，有錢人的孩子贏在起跑點。
但真正的起跑點，從來不是家裡有多少錢。
是父母願意花時間，
陪伴孩子建立正確的價值觀。
幸福從來不會突然發生，
它是一點一滴累積出來的。
真心希望孫安佐能理解父母的用心。
更希望狄鶯與孫鵬能平安度過這次難關。
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