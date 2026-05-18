Netflix《男公館》不是亂演！真實世界真有「地表最強男公關」 羅蘭如何從歌舞伎町紅成現象級人物 圖／翻攝自羅蘭IG和官方

Netflix台劇《男公館》開播後，劇中描繪的男公關世界立刻掀起熱議。高顏值男公關、西裝筆挺的精緻形象，加上曖昧情緒拉扯與紙醉金迷的夜生活氛圍，讓不少觀眾一邊追劇、一邊好奇：「現實世界真的有這種人嗎？」

答案是，有，而且還比戲劇更戲劇化。

若說《男公館》讓台灣觀眾窺見男公關產業的神秘面紗，那日本傳奇男公關羅蘭（ROLAND），就是這個世界最具代表性的人物之一。他從東京歌舞伎町崛起，不只成為日本最具知名度的男公關，更成功將個人形象打造成商業品牌，從夜生活圈一路紅進綜藝節目、出版界與創業市場，被外界封為「地表最強男公關」。

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《男公館》演的是幻想？真實男公關世界其實更現實

《男公館》將男公關產業包裝得既華麗又迷人，看似是一群懂聊天、會哄人、外型亮眼的男性，用魅力征服客人，但現實中的男公關世界，遠比想像中更殘酷。在日本，男公關產業早已發展成熟，尤其東京歌舞伎町更被視為這個產業的核心戰場。外貌固然重要，但真正能長期生存的人，靠的不只是臉，而是高度情緒洞察力、社交技巧、臨場應變與心理掌握能力。

客人買的從來不只是酒，而是一種「被重視」的感受。而羅蘭，正是把這門生意做到極致的人。

陳奕製作的《男公館》圖片來源：達騰娛樂提供

羅蘭是誰？一句「世上只有兩種男人」讓他爆紅亞洲

提到羅蘭，許多人第一時間想到的，就是他那句經典名言：「這世界上只有兩種男人，我和其他人。」這句極度張狂又充滿個人特色的發言，不只讓他成為日本綜藝節目寵兒，也讓他在亞洲打開知名度。

羅蘭本名松尾風雅，出生於東京都，年輕時並不是所謂的人生勝利組。他曾受訪提到，自己過去其實對未來充滿迷惘，也沒有明確方向。

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改變人生的契機，來自日本人氣漫畫《夜王》。這部以男公關產業為背景的漫畫，描繪了陪酒產業裡的競爭與生存法則，也讓當時的羅蘭首次萌生「也許我可以改變人生」的念頭。

之後，他真的踏進歌舞伎町。從無名新人到頂流男公關 羅蘭為何能封神？

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羅蘭的成功關鍵，在於他極度清楚自己的定位。他沒有走傳統低姿態討好客人的路線，而是打造出高冷、自信、近乎偶像般的人設。這種看似高不可攀、卻又充滿魅力的形象，反而讓客人更願意靠近。據日媒報導，羅蘭曾創下驚人業績紀錄，也因此被視為日本最具代表性的男公關之一。他的價值，不只是陪聊天，而是讓對方在短短幾小時裡，相信自己是最值得被珍惜的人。羅蘭賣的不是戀愛 而是「情緒價值」，如果只把男公關理解成戀愛幻想，那其實太表面。

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不只男公關 羅蘭早已把自己經營成商業品牌

不同於一般外界對男公關的既定印象，羅蘭並未停留在陪酒產業。隨著知名度攀升，他開始跨足美容、出版、品牌經營與媒體曝光，把「ROLAND」經營成一個可商業化的IP。

也就是說，他賣的從來不是單一職業，而是整套世界觀。這也讓羅蘭成為男公關產業少數成功跨圈、甚至被主流社會認識的人物。

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《男公館》為何讓人上頭？因為它演的是人性需求

《男公館》之所以有討論度，並不只是因為演員帥。而是它碰觸到一種現代人很熟悉的情緒需求，想被理解、想被注意、想暫時逃離現實壓力，甚至只是希望某個晚上，自己能成為誰眼中的唯一。男公關產業，本質上賣的就是這種情緒體驗。而羅蘭之所以成為傳奇，是因為他把這件事做到極致。所以如果《男公館》讓你覺得像偶像劇，那麼現實世界的羅蘭，恐怕比劇本還更誇張。