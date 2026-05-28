【繳了20年、65歲當天走了，3筆錢一毛都拿不到】 —— 不是詐騙，是沒有人告訴你的保障遊戲規則





▋喪葬費用的單子放在桌上，帳戶裡沒有你以為的那筆錢

那通電話打來的那個下午，她正在廚房準備晚餐。媽媽走了。65歲生日剛過沒多久，心臟病發，送醫後沒有撐過去。一家人圍坐在客廳，葬儀社的人說，基本費用大概要15萬到20萬。她低頭看著手機，開始查國民年金的申請方式。

「媽媽繳了快20年耶，應該有喪葬給付可以申請吧？」

姊姊也跟著查，說：「對，好像有5個月月投保金額可以領。」

大家鬆了一口氣。然後她撥了電話給勞保局。電話那頭，承辦員的聲音很平靜：「您好，這個情況不符合申請資格。」

「為什麼？」

「因為被保險人已經超過65歲了。國民年金的喪葬給付，只適用於65歲以前身故的情況。」

她愣在那裡，說不出話。媽媽，就差這麼一步。不是64歲，不是64歲又11個月。是剛剛踏過65歲那條線，沒多久。三筆給付，一毛都沒有。

▋國民年金的邏輯，跟你以為的完全不同

很多人把國民年金想成一個存錢桶——每個月乖乖存進去，哪天出事了，家人就可以拿出來用。這個理解，只對了表面。國民年金是社會保險，不是個人帳戶。兩者最大的差別在這裡：存錢桶是你的錢，你說了算；社會保險是風險共同分攤，必須符合條件才能申請給付。它的核心邏輯只有一句話：你在「加保期間」發生事故，才有資格申請給付。

加保期間是幾歲到幾歲？25歲，到65歲。

65歲那一天，你就自動退出被保險人的身份。之後發生任何事，跟國民年金的保障，都沒有關係了。所以那三筆給付，是這樣一筆一筆落空的：

喪葬給付——只適用65歲前身故。超過這條線，不管繳了幾年，都不符合申請資格。

老年年金——這筆是65歲後才能領的，但必須本人主動申請。沒有申請，不會自動匯入帳戶。而且申請後的給付，是從「申請當月」開始計算，不會回溯補發65歲當月起的金額。如果長輩過世前從未申請，這筆錢就這樣永遠消失了。

遺屬年金——聽起來像是給家人的保障，但申請資格依身份不同各有條件。以子女來說，必須未成年、或在學、或無謀生能力才符合資格。如果子女已成年且有工作，幾乎是直接關門。

三筆，全數落空。很多家屬是在辦理後事的過程中，才第一次知道這件事。

▋28年的保費，換來9萬塊

我想說一個真實發生過的狀況。一個人，單身，從年輕開始就按時繳勞保和國民年金，前前後後繳了將近28年。54歲時因病過世，沒有配偶，兄弟姊妹都有工作。家屬最後拿到手的，大約只有9萬元左右的喪葬補助。

28年。9萬塊。

我不是在說制度有多不公平。制度有它自己的邏輯，那個邏輯自己成立。社會保險從來就不是「繳多少、存多少、領多少」的個人帳戶。它是一個風險共同承擔的機制，讓最需要的人在最困難的時候有基本支撐。

但問題是：從來沒有人把這些規則，用一般人聽得懂的語言說清楚過。大多數人對國民年金的理解，都停在這裡：我有繳，所以我有保障。這句話，在65歲之前是對的。65歲之後，就不是了。

一般人以為：繳越久，保越多；家人一定能領到什麼；有繳保費就等於有保障。實際的制度邏輯是：社會保險保的是「風險」，不是「資產」；不符合條件，給付不給；65歲是一條幾乎沒有人注意到的隱形截止線。

知道這個差距，跟不知道，最後的結果差了幾十萬。

▋今晚就可以做的三件事

我不是要嚇你。我是希望你今天看完這篇，回家之後，可以做這三件事。

第一件事：打一通電話確認長輩的狀況。

拿起手機，撥打1950（勞保局免付費專線），確認家中長輩目前的投保狀況、年資，還有——65歲後有沒有主動申請老年年金。

這一點非常重要：老年年金不是到了65歲就自動匯入帳戶，必須本人親自提出申請才會開始撥付，而且只從申請當月起算，不補發之前的金額。很多長輩根本不知道這件事，每個月就這樣白白少了一筆本來可以領的錢。

第二件事：把喪葬費從「以為有」變成「確定有」。

如果家中長輩只有國民年金、沒有勞保，請現在就在帳戶裡備著一筆實際的喪葬費，以目前台灣市場行情來說，建議至少備妥20萬以上。

不要把「以為可以申請到的給付」當成喪葬費的來源。這一關，卡住的家庭，比你想像的多太多。葬禮沒有辦法等你申請核准再辦。

第三件事：確認長輩有沒有一張有效的人壽保險。

國民年金是社會安全網的底線，不是完整的保障。如果長輩只有國保，65歲之後的保障缺口，需要用其他工具來補上。

一張有效的人壽保險，不是在賭誰先走。是在確保——不管誰先走，活著的人，有辦法撐下去。這篇文章之所以讓那麼多人轉發，不是因為稀奇。是因為，很多人看完之後說：「這根本就是我家的樣子。」

你家裡有沒有長輩，默默按時繳著保費，但從來沒有人去確認過，那些錢，到底買到了什麼保障？今天，是一個很好的時機，去問一問。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是勞保局人員， 但有些想法，想跟你分享。