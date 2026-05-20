【評論】差點被前三集催眠！Netflix《超能路人甲》：朴恩斌、車銀優黃金陣容，是《異能》後的又一神作還是雷聲大雨點小？

Netflix最受矚目的年度科幻大作《超能路人甲》終於上檔！這部戲打著「世紀末超能力喜劇」的旗號，在公開前就賺足了全球海內外劇迷的眼球 (畢竟有車銀優呀！我想50%的人跟我一樣都是衝著他看得吧！)。身為在韓國影視圈摸爬滾打20年的部負責影評，我當然是在第一時間點開，然而，這部聚集了頂級影視資源的作品，最終交出來的成績單卻讓我陷入了深深的沉思。 (差點棄劇！)

《超能路人甲》預告：

《超能路人甲》之所以能在開播前引發瘋狂暴動，全因其幕前幕後那堪稱「天花板級別」的夢幻資歷與黃金班底。

頂級製作團隊： 本劇由執導過《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》系列的王牌導演 劉仁植 掌舵，並由創下韓國影史票房紀錄的電影《雞不可失》（極限職業）編劇 許多仲 執筆，更請來傳奇編劇 姜銀慶 擔任主創。這個組合兼具了細膩的情感刻畫與極致的黑色幽默。

本劇由執導過《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》系列的王牌導演 掌舵，並由創下韓國影史票房紀錄的電影《雞不可失》（極限職業）編劇 執筆，更請來傳奇編劇 擔任主創。這個組合兼具了細膩的情感刻畫與極致的黑色幽默。 神級演員資歷： 本劇最大的話題，莫過於這是「臉蛋天才」車銀優在入伍服役前的最後一部影視作品；同時，這也是「雙料視后」朴恩斌與劉仁植導演繼《禹英禑》後的二度合作。再加上「國民媽媽」金海淑、實力派大前輩孫賢珠以及實力綠葉崔大勳、林成宰的加盟，無疑是2026年大眾公認最具公信力的黃金大禮包。

這部劇之所以備受矚目，正是因為市場太期待看到這群頂級演員，如何在大導的鏡頭下顛覆形象，玩轉超能力題材。

劇情大綱與核心看點：當「末日恐慌」遇上漏洞百出的缺陷英雄

故事將時間倒回至1999年那個充斥著「Y2K末日預言」與世紀末恐慌的瘋狂年代，在虛構的「海城市」裡，一群平時毫不起眼、甚至被街坊鄰居視為「路人甲」的邊緣小人物，因為一場突如其來的神祕事件，意外獲得了超能力。

劇情摘要： 女主角「殷彩馜（朴恩斌 飾）」覺醒了「瞬間移動」的能力，但偏偏她是一個成事不足、敗事有餘的麻煩製造機；男主角「李雲情（車銀優 飾）」表面上是海成市特聘、死板講求原則的公務員，私底下卻是能運用「念力」的神秘能力者；這群連自己超能力使用說明書都搞不清楚的「路人甲」們，在面對由河元道（孫賢珠 飾）引發的連環失蹤案與威脅城市和平的反派時，不得不硬著頭皮組隊迎戰。

核心看點： 本劇最大的看點在於「有缺陷的英雄們」，他們沒有好萊塢英雄的帥氣與大義，每次發動能力都伴隨著雞飛狗跳的笑料。看這群「缺陷者」如何一邊搞笑，一邊在世紀末的危機中相互扶持並迎來自我蛻變，是整部劇最核心的感性之處。

韓系英雄式劇情大亂鬥：它能複製《異能》的奇蹟，還是重蹈《異能5》的覆轍？

近年來，韓國影視圈對「超能力」題材的開發已經進入白熱化階段，從最初的單打獨鬥，到如今演變成各家平台的兵家必爭之地，而《超能路人甲》在定位上不可避免地會被拿來與前作們進行橫向對比。

如果說《MOVING異能》的成功，是因為它將超能力完美融合了深沉的韓國歷史創傷與催淚的父母愛情，將格局拉大到史詩等級；而同期的《現金英雄（Cashero）》則是將超能力與「金錢資本」掛鉤，深刻諷刺了現代社會的階級複製。

反觀《超能路人甲》，它的風格其實更接近於先前評價兩極的電影《異能5：死了一個超人以後》（하이파이브），同樣主打「平凡小人物意外獲得超能力」的群戲喜劇路線；然而，《超能路人甲》試圖在喜劇中揉入《異能》式的溫暖和《雞不可失》的冷面幽默。可惜的是，在世界觀的鋪陳上，它少了《異能》那種一開局就扣人心弦的歷史厚重感，過度刻意的復古笑料，有時反而削弱了英雄故事該有的緊張感與危機感。

人妻私心評：前4集催眠到險些棄劇，後半段雖燃但「同檔期有更好的選擇」

誠實地說，看完《超能路人甲》全劇後，我的心情是相當複雜的。目前網路上對這部劇的評價呈現極端的兩極化：死忠粉絲認為它復古可愛、溫馨搞笑，但對於我們這種挑剔又很主觀的觀眾來說，這部劇的硬傷相當明顯。

最大的問題在於「前半段嚴重的節奏失衡」， 影集前半段的節奏出奇地緩慢，編劇花了太多的篇幅在鋪陳1999年的時代背景，以及角色們那些哈欠連連的碎嘴日常。老實說，我在看前4集時一度被催眠到昏昏欲睡，覺得劇情鋪陳實在鋪得太久、太拖沓，好幾次都卡在放棄的邊緣，差點不想繼續追劇。

總體而言，這部劇雖然在後半段靠著精采的特效與演員魅力成功救回了些許分數，但如果站在「時間成本」的角度來看，在2026年5月這個神仙大亂鬥、好劇連發的同檔期裡，我會更傾向於把時間留給其他劇本更紮實的作品 (例如同時段有《我的王室死對頭》或《21世紀大君夫人》。如果讓我重新選擇，我會選擇看同檔期的其他部劇。

📊 推坑人妻最終評分：6.8 / 10

亮點分析： 車銀優帥出新高度的念力特寫、朴恩斌毫無包袱的喜劇突破、後半段水準之上的特效大戰。

車銀優帥出新高度的念力特寫、朴恩斌毫無包袱的喜劇突破、後半段水準之上的特效大戰。 適合誰看： 車銀優與朴恩斌的死忠顏值飯、對90年代Y2K復古風有強烈情懷者、極具耐心的修仙型追劇大師。





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