《MOVING 異能》第二季官宣回歸！柳承龍、韓孝周、高允貞回歸 Disney+最強韓劇續命。圖片來源：Disney+

Disney+現象級韓劇《MOVING 異能》第二季正式啟動製作，讓全球劇迷終於等到好消息。Disney+今宣布，柳承龍、韓孝周、趙寅成、高允貞等原班人馬確定回歸，將延續第一季以「超能力守護家人」為核心的動人故事，再次展開更大規模的危機與情感拉扯。

《MOVING異能》。圖片來源：Disney+

《MOVING 異能》第一季自2023年8月上線後，迅速成為Disney+該年度觀看時數最高的韓國原創影集之一，不只在亞洲引爆討論，也入圍第29屆評論家選擇獎，並在釜山影展亞洲內容大獎暨全球OTT大獎、大鐘國際電影節等獎項中獲得肯定。如今第二季正式開拍，也被外界視為Disney+韓劇版圖中最受期待的重磅續作。

《MOVING 異能》第二季1.劇情接續旌元高中事件

圖片來源：Disney+

第二季故事將接續首季的旌元高中崩塌事件展開。當主角們逐漸回歸日常生活，看似平靜的世界其實暗潮洶湧，全新勢力即將崛起，過去的威脅也可能再度現身，讓他們所珍視的人再次陷入危機。

第一季故事聚焦一群曾被政府招募的韓國特務父母，他們擁有飛行、治癒、強大怪力等超能力，卻在任務逐漸失控後選擇消失。直到孩子們陸續覺醒相似能力，又有專門獵殺超能力者的殺手現身，這群父母才被迫重出江湖，化身曾經被視為「怪物」的存在，只為守護家人。

《MOVING 異能》第二季2.原班神級卡司回歸

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第二季卡司同樣讓粉絲期待值拉滿。柳承龍、韓孝周、趙寅成將再度飾演3位前超能力特務，柳承範也回歸飾演致命殺手「法蘭克」。高允貞、金度勳、沈達琪則延續旌元高中學生角色，新生代演員元奎彬也正式加入，飾演「金奉皙」一角。

光是這份名單就足以讓劇迷暴動。尤其《MOVING 異能》第一季之所以被稱為神劇，不只因為動作場面精彩，更在於它把超能力拍成親情、愛情與成長的重量，讓每個角色都有血有肉，也讓觀眾看完後很難不被打中。

《MOVING 異能》第二季3.姜草攜手《屍戰朝鮮》導演

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第二季除了原作漫畫家暨編劇姜草繼續操刀，也找來《屍戰朝鮮》導演金成勳共同合作，預計將把「姜草宇宙」推向更宏大的敘事規模。姜草表示，第一季希望為韓國超能力題材建立全新標竿，到了第二季，他想把這個標準再往上提升，讓整個系列進化成真正與眾不同的作品。

Disney+也同步釋出第二季讀本花絮影片，讓觀眾搶先看到演員們重聚的幕後畫面。對一路從第一季追到現在的粉絲來說，這不只是續集開拍，更像是那群曾經拚命保護彼此的角色，終於又回到觀眾眼前。

《MOVING 異能》第一季當年不只成為Disney+觀看時數最高的韓國原創影集之一，更橫掃多項國際獎項，被不少觀眾封為近年最強韓劇之一。