2026-05-18 11:30 女子漾／編輯ANDREA
2026五月網評最火陸劇TOP5！楊洋《雨霖鈴》帥出新高度，唐嫣、楊紫新劇根本神仙打架
五月劇荒的女孩們快看過來！2026的五月份陸劇圈真的可以說是「神仙打架」，不管你是古裝武俠控、仙俠虐戀粉，還是偏愛現代都市大女主的題材，這個月通通都有得看！這次特別幫大家整理了五月網路上討論度最高的「爆款陸劇 TOP5」榜單，快來看看你最想把哪一部收進待播清單吧！
1.《雨霖鈴》：高顏值武俠視覺饗宴
熱議看點： 楊洋的古裝絕對不會讓人失望啊！這部改編自古典名著《三俠五義》的古裝武俠大劇，由出品過無數精品的「正午陽光」操刀，質感絕對掛保證！楊洋飾演的「展昭」瀟灑度破表，配上首度轉型挑戰女俠角色的章若楠，高顏值組合一曝光就引爆全網討論！不僅打戲流暢乾脆，畫面更是唯美浪漫，榮登五月必追榜首！
2.《家業》：大女主經商爽劇超帶感
主演卡司： 楊紫、韓東君
熱議看點： 只要有楊紫就是收視保證！這部古裝大女主經商劇在五月中旬一上線就掀起超高熱度，楊紫這次化身搞事業的霸氣女當家，跟實力派演員韓東君搭檔，CP火花意外超強！劇情節奏明快、完全不拖泥帶水，看女主角如何一步步在家族鬥爭中逆襲奪權，真的超級過癮，喜歡高爽度節奏的女孩千萬別錯過這部！
3.《愛情沒有神話》：輕熟女必看共鳴神劇
主演卡司： 唐嫣、趙又廷
熱議看點： 現代都市劇的大黑馬來了！改編自亦舒的經典小說《獨身女人》，唐嫣飾演35歲的獨立中學老師，對上單親爸爸趙又廷。兩人從教育理念的摩擦到情感的極致拉扯，展現了滿滿的「成人式戀愛感」。唐嫣在劇中的都會穿搭美到不行，台詞更是句句戳中現代女性的心坎，被網友封為五月最有深度的感情劇！
4.《蜜語紀》：手撕渣男逆襲超痛快
主演卡司： 朱珠、鍾漢良
熱議看點： 如果你喜歡看灑狗血又痛快人心的逆襲劇，追《蜜語紀》就對了！劇情一開場就是超衝擊的結婚紀念日抓姦戲碼，朱珠果斷斷開豪門渣男，從零開始重啟人生，一路逆襲成為金牌銷售。朱珠自帶的性感霸氣氣場，配上男神鍾漢良，劇情跌宕起伏，在網路上討論度直接炸鍋，絕對是本月最下飯的口碑劇！
5. 《佳偶天成》：絕美仙俠虐戀賺人熱淚
主演卡司： 任嘉倫、王鶴潤
熱議看點： 仙俠虐戀愛好者的唯一首選！任嘉倫這次跟王鶴潤聯手，把命運與宿命感詮釋得既殘酷又浪漫。兩人在亂世與仙俠背景下的極致拉扯，讓不少網友直呼「眼淚根本停不下來」！任嘉倫的古裝扮相依舊仙氣飄飄，加上劇組精緻的服化道與絕美特效，讓人一集接一集停不下來，開追前請務必把衛生紙準備好！
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