全新雙人男子組合 FLARE U！崔立于聯合姜玗進再次驚喜出道！

via FLARE U's Instagram

Hi there，前些日子在韓國 solo 出道的台灣男孩崔立于(CHUEI LI YU최립우)，在釋出了首張個人迷你專輯《SWEET DREAM》(2025) 後獲得了還不錯的迴響，不過他並沒有因此停下腳步，而是和選秀節目《BOYS II PLANET》(2025) 中的戰友姜玗進(KANG WOO JIN강우진) 一同組成了雙人組合FLARE U(플레어유) 再次出道！這也是撇除了限定團體之外，在韓國較為少見、一開始就以不同公司而組成團體的例子，因此兩人之間會碰撞出的火花實在是讓人非常期待！

就在上週時，被雙方粉絲敲碗已久的 FLARE U，終於以首張迷你專輯《YOUTH ERROR》(2026) 出道了！並且也帶著主打單曲〈WAY 2 U〉(2026) 登上了打歌節目及各個活動、節目。在社群商業成績方面，新開通的 Instagram 帳號在正式出道後的幾天就超過了10萬人次追蹤，並且《YOUTH ERROR》也在發行第二天就突破了10萬銷量，對於新人來說是非常不錯的成績，可見兩人在選秀節目中累積的人氣，還有崔立于 solo 出道了幾個月的粉絲基礎，都讓 FLARE U 的出道了順遂不少。

必須說我對於主打的這首〈WAY 2 U〉，相較於之前崔立于 solo 的主打曲〈UxYOUxU〉(2025) 而言，可說是滿意了不少，之前的個人主打雖然青春可愛，但總讓我感覺少了一些侵略性，而這次的〈WAY 2 U〉就使我感到很滿意，儘管也是很相似的青春大男孩路線，不過從節奏、編舞方面來看，就能很明顯的感受到更有征服聽眾的野心，從另一方面的客觀角度來看，也或許因為 FLARE U 現在是兩個人分擔唱跳，所以可以把強度給調高一些，這對經歷過選秀節目的兩人來說，很輕易地就消化得很好。

再來說說兩人搭配起來的聲音，除了在韓國演藝圈中重要的外表之外，想必會讓雙方公司決定合作的，歌聲搭配也是非常關鍵的。崔立于的聲音是清澈又斯文的類型，和他鄰家大男孩的外型倒是非常貼切，假使想更清楚了解他聲音的朋友可以去聽聽他的 solo 歌曲；而姜玗進就擁有和長相較為反差嗓音，在羞澀的男孩臉龐下，藏著厚實又有力量的歌聲，即使現在聽得出還沒有完全將唱功開發出來，但我認為這聲音是未來可期的。這樣兩副嗓子配在一起是互補的，雖說目前為止的音域聽起來差不多，但光音質就是能夠歌曲聽起來很有層次的特點了。

via FLARE U's Facebook

在〈WAY 2 U〉這樣一首追求青春愛情的曲子裡，MV 必然得來點屬於少年們的青澀感，因此對於影片中以校園為主題我並不覺得驚訝，加上在釋出前的預告片段也讓人已經有心理準備了。大綱是姜玗進想要想對喜歡的對象告白，而崔立于是擔任他軍師的好哥們，雖然最後告白以失敗收場，不過最後以友情的安慰作為收場倒也算是一種好的結局。不過我想粉絲們對這樣的劇情肯定不太在乎吧，看到兩個小鮮肉之間的互動好像更能引起粉絲們的尖叫😂。

之前在崔立于個人出道時我就開始較為關注他了，如果聯合了姜玗進組成 FLARE U，就更讓人有密切關注的理由了，同時也讓我想要看看兩間公司之間的合作能有多好的資源，就現有〈WAY 2 U〉的宣傳狀況來看，各打歌節目都上了，還有讓兩人參加了一些節目進行宣傳，甚至也規劃了一些實體活動讓粉絲一同參與，並且也在出道日就公布了粉絲名為 U'RE，這一切都讓我覺得雙方公司算是蠻用心的，就更別提在出道不久後的7月3日，他們也即將在台灣的 2026 7-ELEVEN 啤酒音樂節登場！喜歡他的粉絲們千萬別錯過他們首次的音樂節活動啊！

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🎧《YOUTH ERROR》官方收聽連結：lnk.to/FLAREU_YOUTHERROR

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