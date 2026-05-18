林心如推坑鳳小岳做醫美！曝霍建華「一塊肥皂洗全身」超狂私下模樣全說了

圖片來源：品牌提供、林心如IG、鳳小岳IG

《華燈初上》的「Rose媽媽」與「江翰」再度合體啦！林心如、鳳小岳出席「鳳凰光」上市記者會，雙雙以品牌大使身份閃亮登場，聊起近期鬧得沸沸揚揚的醫美診所偷拍風波，見過大風大浪的林心如也忍不住直呼「滿恐怖的」，更罕見爆料老公霍建華私下「一塊肥皂洗全身」的超Man保養法，逗得全場哈哈大笑！

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醫美爆偷拍！林心如驚喊：像活在楚門的世界

針對近期醫美診所遭爆裝設針孔攝影機偷拍的醜聞，林心如坦言感到相當震驚，「你都不曉得自己是不是身處在一個楚門的世界裡！」為了不讓私下模樣無端變成別人的「硬碟收藏」，她大方分享自保秘訣，強調自己絕對只找熟識且信任的醫師與診所，「基本上不認識的我絕對不會去！」一旁的鳳小岳也頻頻點頭，呼籲大家療程前一定要做好功課，確認安全性才是首要考量。

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霍建華拒絕保養？林心如無奈笑：他說皺紋比較Man

談到日常保養，身為「推坑王」的林心如將鳳凰電波推薦給了身邊無數親友，但唯獨對老公霍建華沒轍！她爆料霍建華是個超級怕麻煩的人，連基礎的做臉都沒體驗過，「他是一塊肥皂洗全身的人！」林心如笑說，自己常把代言的保養品塞給老公，對方雖然嘴上說好，但幾乎原封不動。當被問到是否會提醒老公注意細紋時，林心如無奈笑答：「他說沒關係他不在意，覺得這樣比較Man！」不過身為愛妻的她還是會「柔性勸導」，希望老公能靠科技輔助，維持最佳的螢幕狀態。

鳳小岳暑假「連拍3部戲」超搶手！林心如秒邀約：幫你寫個角色

這次正式加入「鳳凰家族」，鳳小岳坦言過去覺得男生做保養會覺得麻煩，但看到林心如始終維持自然緊緻的好狀態，讓他決定入坑「科技養膚」，從輪廓緊實到膚質透亮一次搞定。他更透露今年暑假工作滿檔，準備連拍3部戲；這讓預計在9、10月身兼製作與主演開拍新戲的林心如聽了超羨慕，忍不住驚呼：「哇！好搶手喔，要拍我的戲嗎？那你就變4部了！」鳳小岳幽默反虧：「妳劇本不是還沒寫完嗎？」林心如則大方笑回：「我可以特意為你寫一個戲啊！」兩人一來一往的逗趣互動，也讓人看見《華燈》CP私下的好交情。

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品牌大使鳳小岳「遇光而行」，鳳凰光低修復期養膚成新日常

多年來穩坐「電波王者」地位的鳳凰電波，今年攜手主打科技養膚的鳳凰光，從緊實輪廓到透亮膚質，吸引越來越多民眾開始重視肌膚管理，現在也更多男士加入保養行列。

此次合作一大亮點，在於鳳小岳坦言，接下品牌大使身分的關鍵，正是因為林心如的親身推薦，兩人自戲劇《華燈初上》合作後建立深厚交情，林心如更被圈內視為「保養指標」，其自然緊緻又透亮的狀態，讓鳳小岳在片場留下深刻印象，也成為他深入了解療程的契機。

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首次體驗鳳凰光後，他表示：「對我來說，好的保養是能融入生活、維持穩定狀態。鳳凰光讓肌膚看起來更透亮，即使素顏也能維持不錯的狀態，面對不同角色時也更有自信。」

身為演藝圈知名「推坑王」，林心如也曾在《有生之年》金鐘慶功宴上，把鳳凰電波推薦給交情深厚的楊貴媚，前陣子終於完成療程。

林心如分享：「媚姐原本很緊張，還問了我很多『經驗談』，我就跟她說，這比較像是幫肌膚穿上一件隱形緊身衣，讓輪廓線更清晰、整個人看起來更有精神，是給肌膚很溫柔的照顧!」

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現在多少會有些「職業病」，會下意識留意身邊朋友的輪廓線與膚況細節：「看到身邊朋友，像小岳或媚姐狀態變好，我比他們還開心，覺得這筆『青春儲值』存對了！」

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對此，鳳小岳則幽默回應，「那天她點頭說不錯的時候，我其實鬆了一口氣，通過保養前輩的考核了！現在反而換我開始會觀察身邊朋友的狀態，甚至會主動分享自己的保養方式給對方！」形成自然的「養膚分享圈」。

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