2026-05-18 10:53 女子漾／編輯ANDREA
《超能路人甲》EP1~EP8分集劇情：朴恩斌、車銀優主演、邊緣人意外覺醒超能力，結局最後是？
Netflix韓劇《超能路人甲》由朴恩斌、車銀優主演，開播後憑著高顏值組合、末日超能力設定和帶點荒謬感的黑色喜劇氛圍，引發不少討論。劇情講述一群原本毫不起眼的「路人甲」，因意外獲得超能力而被推上拯救世界的路線，從倒楣小人物一路逆襲成關鍵主角，既有笑點也有熱血感，讓人越追越上頭。
這部劇由《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》的劉仁植導演，加上寫出韓國影史票房奇蹟《雞不可失》的許多仲編劇操刀！「溫馨療癒＋硬核搞笑」的黃金組合，劇情背景設定在充滿「世界末日」恐慌的1999年，劇組用心還原了千禧年的復古美學，像是寬鬆的工裝褲、笨重的桌上型電腦與撥接上網音，濃濃的Y2K懷舊感巧妙地將時代的不安轉化為角色覺醒的契機！
從角色互動、能力覺醒，到後面逐漸揭開末日與身世之謎，節奏越來越緊，8 集一路看下來，既有笑點也有爆點，結局還留下讓人想再回味的餘韻。
EP1～EP3：意外開掛
一開始，殷彩馜因末日流言與現實壓力，和兩個笨手笨腳的跟班一起捲入綁架鬧劇，氣氛看似胡鬧，卻也埋下她命運反轉的開端。
到了第 2 集，彩馜、孫京勳、姜羅賓突然獲得奇怪能力，三個人一時間完全無所適從，反倒是李雲情開始懷疑這一切不是巧合。
第 3 集則把超能力正式推上檯面，三人親眼看見雲情施展能力，驚險救援後雖然振奮，卻也察覺更大的危機正在逼近。
EP4～EP5：身世揭開
第 4 集河元道博士突然再度現身，還追查「永遠之子」的秘密，讓原本只會亂套招的幾人，第一次真正碰上強敵。
第 5 集開始進入團隊訓練，雲情帶著大家學著控制能力，而彩馜也回頭找奶奶，試著挖出超能力背後的家族祕密。
這段劇情把原本偏喜劇的節奏，慢慢拉進「這些能力到底從哪來」的核心懸念。
EP6～EP8：大戰收尾
第 6 集彩馜突然陷入危險，卻在口袋裡找到救命關鍵，雲情、京勳和羅賓則趕緊擬定救援計畫，整體節奏開始一路加速。
第 7 集進入正面交鋒，主角群與追隨河博士的超能力者激烈對戰，博士也同步展開針對彩馜的冒險計畫，危機感直接拉滿。
第 8 集的大結局則把戰線推到 1999 年跨年夜，三個邊緣人拼盡全力與反派全面開戰，最後成功守住海城市；而在大家以為一切都結束時，劇尾又留下帶點懸念的餘韻。
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