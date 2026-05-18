《21世紀大君夫人》大結局懶人包！12集劇情一次看，契約婚姻竟變真愛、爆炸登基看到停不下來 圖片來源：官方

Disney+（依實際平台）近期討論度最高韓劇《21世紀大君夫人》，把「現代君主制＋財閥聯姻＋契約婚姻＋王室宮鬥＋先婚後愛」一次打包，從成熙周主動求婚，到理安大君為愛登基，劇情節奏快到幾乎每集都在炸。以下整理12集完整分集劇情。

《21世紀大君夫人》劇情簡介

《21世紀大君夫人》故事設定在一個君主制仍存在的現代韓國，講述出身頂級財閥的女企業家成熙周，雖然擁有財富、能力與名望，卻因平民出身始終無法真正踏進權力核心；而身為王室成員的理安大君，看似擁有尊貴身份，實際卻長年活在政治鬥爭與王室控制之下。當同樣厭倦被命運擺布的兩人相遇，成熙周竟主動提出一場「契約婚姻」，希望藉由這段結合改變自己的命運。沒想到原本只是各取所需的政治交易，卻在接連捲入暗殺陰謀、王室權鬥、輿論風暴與生死危機後，逐漸發展成無法抽身的真實愛情，一場關於權力、野心與愛情的現代王室羅曼史就此展開。

注意！前方有《21世紀大君夫人》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

《21世紀大君夫人》故事設定在一個君主制仍存在的現代韓國，講述出身頂級財閥的女企業家成熙周，雖然擁有財富、能力與名望，卻因平民出身始終無法真正踏進權力核心；而身為王室成員的理安大君，看似擁有尊貴身份，實際卻長年活在政治鬥爭與王室控制之下。當同樣厭倦被命運擺布的兩人相遇，成熙周竟主動提出一場「契約婚姻」，希望藉由這段結合改變自己的命運。沒想到原本只是各取所需的政治交易，卻在接連捲入暗殺陰謀、王室權鬥、輿論風暴與生死危機後，逐漸發展成無法抽身的真實愛情，一場關於權力、野心與愛情的現代王室羅曼史就此展開。

《21世紀大君夫人》12集分集劇情介紹

第1集：財閥千金第一句就是「我們結婚吧！」

成熙周雖然是頂級財閥Castle集團的核心人物，卻因平民與私生女身分，始終被排除在真正的權力圈之外。另一邊，身為王室成員的理安大君，也正被大妃逼著接受政治婚姻。兩個同樣被家族操控的人意外重逢後，成熙周竟直接殺到理安面前，開門見山提出一句震撼求婚：「我們結婚吧！」

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+提供

第2集：假戀愛緋聞炸開，理安決定娶她

理安原本拒絕這場沒有愛情的婚姻，但熙周展開瘋狂倒追，甚至一路堵到他的私人行程。飯店幽會風波意外曝光後，兩人的緋聞瞬間席捲全國。當熙周坦承自己只是想藉婚姻翻轉階級命運時，理安卻從她身上看見自己的影子，最終決定與她聯手對抗整個體制。

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+

第3集：同居生活開始，宮鬥正式開打

理安公開帶熙周進宮，等同向全世界承認這段關係，但大妃強烈反對，熙周也因此成為全民箭靶，不僅被理安粉絲攻擊，甚至遭家族切割。當大妃藉火災嫌疑將熙周帶走調查時，理安霸氣救人，也讓兩人的關係快速升溫。

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

第4集：宮牆之吻後，差點爆發致命車禍

宮牆吻照片曝光後，全國都知道理安與熙周正在交往。熙周決定加速推進婚事，不斷高調公開放閃，卻也讓暗處敵人開始出手。就在她載著幼王外出時，車輛煞車突然失靈，千鈞一髮之際，理安開車衝出，用自己的車硬擋撞擊。

《21世紀大君夫人》劇照 圖片來源：官方

第5集：理安提分手，她卻拒絕退讓

車禍讓理安想起母親死亡陰影，他決定取消婚約，想把熙周推出危險中心。但熙周不接受這種「自以為保護」的方式，狠狠點醒理安：真正的保護從來不是逃避，而是反擊。這句話也徹底改變理安。

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+提供

第6集：公開求婚，全國炸鍋

原以為理安只是給熙周最後體面，沒想到內進宴上，他竟當眾單膝下跪，用母親留下的戒指正式求婚，還直接請幼王賜婚。這場世紀求婚讓大妃措手不及，也正式宣告這場權力戰升級。

《21世紀大君夫人》劇照 圖片來源：官方

第7集：假戲真做，兩人真的愛上彼此

婚禮籌備期間，熙周開始意識到自己真的動心了，而理安也首次坦承，這是自己人生第一次真正喜歡上一個人。兩人在曖昧與試探中越陷越深，終於完成王室婚禮，熙周如願成為大君夫人，卻在婚禮當天突然昏倒。

《21世紀大君夫人》劇照 圖片來源：官方

第8集：新婚夜前爆發毒殺案

熙周被查出中毒，真正的目標其實是理安。為了保護妻子，理安首度對整個王室展開公開調查。熙周甦醒後，兩人在驚魂未定中迎來甜虐交織的新婚時光，卻沒想到下一秒，更大的炸彈來了——兩人的契約婚姻文件遭媒體曝光。

《21世紀大君夫人》劇照 圖片來源：官方

第9集：契約婚姻曝光，全國輿論反撲

契約婚姻醜聞讓理安與熙周瞬間成為全民批判對象，王室威信崩盤、Castle集團股價重挫，閔總理更要求理安停止攝政。熙周終於承認自己早已愛上理安，卻選擇用最痛的方式保護他——主動提離婚。

崔宇植與《21世紀大君夫人》孔昇延論及婚嫁？！強調自己一定會結婚！ 圖片來源：車庫娛樂提供

第10集：離婚風暴後，理安決定奪回王位

原本以為離婚能平息風暴，沒想到理安早已布局更大的反擊。他向幼王要求歸還王位，正式啟動禪讓程序。熙周也終於坦白自己的真心，兩人徹底從契約關係變成真正相愛的夫妻。

《21世紀大君夫人》劇照 圖片來源：官方

第11集：衝火場救夫，理安正式登基

就在禪讓儀式前夕，便殿突然爆炸起火，理安被困火場。熙周不顧一切衝進去救人，也開始懷疑閔總理才是真正的幕後黑手。最終，大妃坦承所有罪行，理安正式登基成為新王。

《21世紀大君夫人》劇照 圖片來源：官方

第12集：大結局！愛情與王權的最終選擇

理安登基後，真正的戰爭才剛開始。閔總理與新王正式正面對決，關於王室存廢、權力改革與國家未來的爭論全面爆發。而理安與熙周這段從契約開始的婚姻，也終於迎來最終抉擇——究竟兩人能否真正改寫這個早已腐朽的體制？