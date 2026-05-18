5/20 夏季天敕日又遇除日：除去這五種氣，好運才有路進來





文／谷帥臻 風水命理專家（設計學博士）

5 月 20 日，很多人想到的是「520」，是告白、愛情與祝福的日子。

從傳統擇日來看，這一天還有另一層值得珍惜的意義。5/20 是甲午日「夏季天敕日」，又遇建除十二神中的「除日」。天敕日，在民間信仰與擇日文化裡，有上天開恩、赦過解厄、懺悔祈福的意涵。民間常會在這一天到天公廟、玉皇殿，或自己常去的廟宇，向天公稟告心願，也為過去的急躁、怨懟、拖延與失衡，誠心懺悔。而「除日」的重點，則在於除舊、去垢、解結與清理。很多時候，好運不是沒有來。而是我們心裡太滿、身體太累、空間太亂，新的氣進不來。所以這一天，不只是適合求好運，更適合先問問自己：最近的我，有沒有什麼舊氣、壞習慣、怨念與消耗，該慢慢清掉了？

一、除怨氣：把心從舊事裡領回來

怨氣，是最容易讓人卡住的氣。有些事情明明已經過去，心裡卻還在反覆重播。一句傷人的話、一段委屈的關係、一次不公平的對待，放久了，就會變成心裡的結。5/20 這一天，可以提醒自己：我不一定立刻原諒誰，但我願意先放過自己。放下怨氣，不是替對方開脫，而是讓自己不再一直被過去牽著走。

二、除怒氣：少一句惡口，就是替自己留福氣

很多人的怒氣，不是突然來的，而是壓力太久沒有出口。但情緒若一直往外衝，最先受傷的，往往是最親近的人。天敕日遇除日，很適合練習一件簡單的小事：開口前，先停三秒。可以表達不舒服，可以說出自己的界線，但不要讓一時的怒氣，把關係燒壞。少一句傷人的話，就是替自己留下一分福氣。

三、除惰氣：先動一件小事，氣就會開始轉

惰氣不一定是懶。它常常長得像：「明天再說。」「等我準備好。」「我還要再想想。」可是人生很多事，不是想通了才開始，而是開始做了，才慢慢想通。5/20 這一天，不必立刻改變人生。只要完成一件拖很久的小事：回覆一封信。整理一個抽屜。預約一次檢查。處理一筆帳。把該丟的東西丟掉。小事一動，氣就開始流。

四、除濁氣：家裡清一點，心也會亮一點

濁氣不只在心裡，也在家裡。玄關堆滿鞋子、廚房油膩、床邊雜物太多、房間不通風，表面上只是凌亂，實際上會讓人的精神也跟著沉下去。家，是人每天回氣的地方。5/20 可以先清三個地方：清玄關，讓入口通暢。清廚房，讓生活有秩序。清臥室，讓睡眠能安定。不用一次大掃除。先清一個角落，家的氣就會開始改變。

五、除漏氣：不要讓精神與福氣從小地方流光

漏氣，是現代人最常見的破口。熬夜滑手機，是漏精神。情緒性消費，是漏財氣。一直討好別人，是漏心力。說太多、做太少，是漏氣勢。這一天可以問自己：我最大的漏氣點在哪裡？是熬夜？是亂花錢？是情緒內耗？是過度討好？還是一直說要改，卻沒有真正開始？不用一次改全部。先止住一個漏，人的氣就會慢慢回來。

5/20，可以給自己一個重新開始的儀式

如果時間允許，可以到天公廟、玉皇殿，或自己常去的廟宇祈福。不用講得很華麗，也不必求得很複雜。可以在心裡誠懇地說：「信女／弟子○○○：今日逢夏季甲午日天敕日，又遇除日。我願懺悔過往的急躁、怨懟、拖延與惡習。願從今日起，除怨氣、除怒氣、除惰氣、除濁氣、除漏氣。我願修口德、正心念、改習氣、行善事。願舊氣消散，新路漸開，福氣有路進來。」

祈願之後，記得做一件很小、但真實的事。丟一袋垃圾。整理床邊。擦乾淨瓦斯爐。向一個人好好說話。把今晚的手機早一點放下。真正的開運，不一定是人生立刻翻轉。而是從某一刻開始，你願意不再消耗自己。5/20 夏季天敕日又遇除日。送給自己一句話：我不是只求轉運，我願意從今天開始，把自己改回來。除去五氣，心才清明。送走舊習，路才會開。自己先讓出空間，好運才有路進來。

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