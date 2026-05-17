Netflix《男公館》才開播就掀暴動！網友瘋問「這群男公關是誰？」高顏值男神名單一次看

Netflix台劇《男公館》才剛開播，就立刻在社群掀起討論潮，不少網友一邊追劇、一邊瘋狂發問：「這群男公關到底是誰演的？」畢竟這部劇根本像台劇版男神大集合，張立昂、吳思賢（小樂）、羅宏正、石知田、周予天、孫沁岳、林輝瑝等高顏值男星一字排開，光是畫面就夠讓觀眾眼睛忙不過來。不過《男公館》可不只是賣帥這麼簡單，這部少見聚焦「男公關產業」的台劇，把鏡頭對準慾望、金錢、情感與人性角力，讓觀眾一窺這個紙醉金迷世界背後的殘酷真相。

陳奕製作的《男公館》圖片來源：達騰娛樂提供

《男公館》劇情介紹：燈紅酒綠背後，每個人都在賣自己的故事

《男公館》故事圍繞一家頂級男公關會所展開。這裡表面是讓女性客人買快樂、買陪伴、買浪漫的天堂，但實際上，卻是男人們用外貌、情商、口才，甚至自尊去換取生存機會的修羅場。每位男公關來到這裡的理由都不同，有人為了錢，有人想翻身，有人逃離人生低谷，也有人試圖證明自己的價值。但當感情變成交易，真心與假意開始模糊，誰才是真正掌控局勢的人？

陳奕製作的《男公館》圖片來源：達騰娛樂提供

張立昂：熟男魅力代表，一看就是會讓客人暈船的頭牌級人物

張立昂近年從《1989一念間》、《浪漫輸給你》到各類影視作品，早已累積穩定人氣，這次挑戰男公關題材話題性十足。他本身自帶成熟穩重氣場，加上高挑外型與低音魅力，非常適合這種懂拿捏人心的角色。光看預告就有種「這個男人很危險」的感覺，也難怪成為不少觀眾第一個注意到的焦點。

吳思賢（小樂）：偶像系男神進軍男公關世界，從男團出身到跨足戲劇圈，吳思賢一直是少女心收割機代表。這次在《男公館》裡，他的角色氣質和過去陽光形象形成反差，也讓觀眾更有新鮮感。畢竟在這樣的世界裡，單靠帥是不夠的，還得懂情緒價值與攻防心理戰，小樂這次的突破也成為亮點之一。

羅宏正：冷感系帥哥代表，禁慾氣場超適合這題材，羅宏正一直有種「生人勿近」的高冷氣質，這類型放進男公關設定裡反而超有說服力。不是熱情型討好客人，而是那種越難接近越讓人想攻略的危險魅力。這種角色往往最容易成為劇迷討論焦點。

石知田：演技派男神，最適合演藏故事的人，一直很擅長詮釋有層次、有傷痕感的角色。和其他偏偶像型男神相比，他多了一種比較沉靜內斂的氣質，也讓人更期待他在《男公館》裡的故事線。這種角色通常表面冷靜，實際情緒最複雜，很容易成為後期催淚擔當。

周予天：自帶明星氣場，一出場就吸睛，周予天近年在戲劇圈表現越來越亮眼，本身就有很強的明星感。這次加入《男公館》，很適合詮釋那種高人氣型角色，可能是會所裡最懂如何經營魅力、讓客人甘願買單的存在。

孫沁岳：台劇熟面孔，這次形象大轉彎，孫沁岳過去作品累積不少觀眾緣，這次加入《男公館》也是一次形象突破。過去比較偏鄰家男孩氣質，這次進入更成熟、更複雜的成人世界設定，會讓觀眾看到不同面貌。

《男公館》圖片來源：IG@yorkesun

在《男公館》這種群像戲裡，這類角色很容易成為意外黑馬，尤其如果角色背景夠有故事，很可能後續討論度爆衝。

陳奕：不只是演員，還是這部劇的重要推手，陳奕這次除了演出，同時也是製作人之一，顯見對這部作品投注不少心力。從幕前到幕後雙重身份，也讓外界更好奇他在劇中的角色定位。

《男公館》圖片來源：IG@ace.drama2025

女演員陣容也很有看頭

除了男神軍團，《男公館》的女性角色同樣關鍵。周曉涵、任容萱、邱偲琹、邵奕玫等人加入，顯然不只是單純「客人」角色而已。畢竟在這個情感交易世界裡，真正精彩的從來不是誰比較帥，而是誰更懂操控人心。

《男公館》圖片來源：IG@ace.drama2025

《男公館》為什麼會爆？

近年台劇越來越敢碰社會邊界題材，《男公館》之所以一開播就被討論，不只是因為卡司太香，而是因為它碰觸了「男性情緒勞動」、「感情商品化」、「親密關係權力交換」這些少見議題。觀眾原本可能是衝著男神顏值點開，但最後被劇情留下，這才是《男公館》最聰明的地方。

《男公館》圖片來源：IG@ace.drama2025