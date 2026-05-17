糟糕，我在短劇頻道裡徹底淪陷了

最近我終於承認一件事：我真的在短劇頻道裡淪陷了。

原本只是看著劇名，隨便點開一部，想說看個幾分鐘就好，結果一回神，居然已經默默看完三部。最可怕的是，它不像長劇那樣，會讓人看得疲憊，反而是一種「再看一部也沒關係吧」的輕巧感，讓人不知不覺一直刷下去。

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以前我其實比較常看長篇戲劇。對短劇的印象停留在『假的』與『像卡通』的觀感裡，並沒有特別想去觀看。直到認識了張翅、劉蕭旭、郭宇欣、至春禾…這些演員；我徹底跌進短劇版圖裡。

那種角色慢慢鋪陳、情感逐漸堆疊的長劇作品，確實有它迷人的地方。但現在的生活節奏越來越快之後，我開始發現，自己追劇的耐性變短了。

有時候，一部戲才剛開始，就先出現一堆人物線：有人失憶、有人黑化、有人誤會十集解不開；甚至副線多到後面根本忘記主角到底在演什麼。

但短劇很不一樣。它通常一開始就直接切進主題。

愛情就是愛情，逆襲就是逆襲，甜寵就是甜寵，搞笑就是搞笑。觀眾幾乎不用花太多力氣猜劇情，也不用記一大堆角色關係。觀賞這種「單一又鮮明」的節奏，其實非常舒服。

對於每天忙工作、忙家事、腦袋已經夠疲累的人來說，短劇就像一種快速鬆弛劑；能得到立即的娛樂感。

短劇還有一個優點——它結束得很快。一個劇，大概四十分鐘到兩個多小時內就能完結。今天有空就看一部；忙的時候暫停，也不會有接續不了的錯愕感。

有些長劇，一追就是三、四十集；越到後面，儘管覺得乏味，依然往下看，竟是因為已經投入太多時間，不甘心棄劇。

我後來發現，短劇之所以會越來越流行，其實和現代人的生活步調很有關。大家白天上班消耗情緒，晚上根本不想再看太沉重的劇情、不想被虐、不想哭太久，也不想花很多腦力分析伏筆。

這也是一般短劇，會刻意把情緒做得比較直接：好人有好報、壞人被打臉、男女主角甜甜互動、搞笑橋段密集，甚至連反派都壞得很單純。觀眾知道劇情可能不一定現實，但看得開心、看得解壓，這就夠了。

以前總覺得動畫和真人劇之間還是有落差，但現在人物表情、動作流暢度、運鏡、配音、情緒，都已經擬真般的自然。

而且不得不說，現在很多動畫短劇真的越做越精緻。有些角色的細微表情，甚至比真人演員還到位。尤其在奇幻、戀愛、穿越這類題材裡，不用受限於真人場景與成本，很多誇張設定都能直接成立，表現出來的深度與自由度，反而比真人演出更高。

想放鬆，但沒有太多時間；想娛樂，但不想太沉重。

想短暫逃離現實，又不希望情緒被拉扯太久。

短劇，剛好填補了現代人這些需求。越來越多人淪陷在短劇頻道裡停不下來。

現在的我，只要一滑進短劇頻道，內心總會嘟囊一下：「糟糕，陳飛宇的白日提燈還沒看完、楊洋的雨霖鈴已經上線；佳偶天成、蜜語紀、良陳美錦已經在口袋名單裡排隊了………」