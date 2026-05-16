2026-05-16 18:41 谷帥臻
淡江大橋正旺，別忘了關渡大橋：淡水河口「紅白雙橋」共鎖水口
一座紅橋守住四十餘年的生活記憶，一座白橋打開淡水河口的新視野。風水設計學博士谷帥臻指出，紅白雙橋相映，正形成淡水河口一條新的風水寶帶。
最近，淡江大橋成為許多人熱烈討論的新地標。白色單塔斜張橋身，橫跨淡水與八里之間，線條簡潔而壯麗。站在淡水河口遠望，它像一座新時代的門，打開了淡水、八里、台北港與北海岸之間更大的想像。然而，當大家把目光投向白色淡江大橋時，也別忘了另一座早已陪伴北台灣四十餘年的橋——紅色關渡大橋。它是許多人上班的路、回家的路，也是去淡水散步、去八里看夕陽時，一再經過的紅色長虹。黃昏時，夕陽落在淡水河面，關渡大橋的紅色拱橋靜靜跨過河水，遠山、水光與橋影交疊成一幅畫。關渡大橋，是風景記憶的主角。它的美，不是新地標式的驚豔，而是陪伴久了、越看越有味道的美。
▌紅色關渡大橋：來龍盡結處的內水口老門神
從風水地理來看，關渡一帶並不是普通河岸。大屯山系向西南延伸，至關渡附近逐漸收束；對岸又有觀音山相望，兩側山勢夾峙，淡水河從中穿過。山到此有收，水到此有口，河道在此形成門戶。這種格局，在風水形勢上，有「來龍盡結」的意味。所謂「來龍盡結」，看的不是單一山形，而是山脈行氣到此是否有收束、轉關與停蓄。關渡的特殊之處，正是山水在此夾峙成門，形成台北盆地通往淡水河口的重要內水口。紅色關渡大橋橫跨其上，如長虹臥水，也像一位紅色老門神，守住台北盆地出入淡水河口的關鍵位置。它不只是交通橋，更承載了淡水、八里、關渡與台北之間，一代人反覆往返的生活記憶。
▌白色淡江大橋：外海門上的新華表
若將視線從關渡往外推，來到淡水河出海口，白色淡江大橋則成為新的焦點。淡江大橋一邊連著淡水，一邊連著八里，位置更接近外海門。從風水形法來看，出海口最怕空曠直洩。水若直去無收，氣容易散；水口若有標誌、有關攔、有捍門，氣勢便容易成形。淡江大橋的白色單塔斜張橋身，立於河口，橋塔高起，斜張索展開，遠望如一支新時代的華表。用風水語言來說，就是：橋塔立水口，兩岸成捍門。它不只是讓淡水與八里的交通更便利，也讓淡水河口面向海洋的氣勢，被重新看見。如果關渡大橋是內水口的紅色老門神，淡江大橋就是外海門的白色新華表。一座守住過去，一座迎向未來。
▌紅白雙橋共鎖水口：淡水河形成新風水寶帶
真正值得觀察的，不是單獨看其中一座橋，而是把紅色關渡大橋與白色淡江大橋放在同一條淡水河脈絡中一起看。關渡大橋在內，守住台北盆地的內水口。淡江大橋在外，標誌淡水河口的外海門。中間的淡水河，從關渡一路流向淡水、八里，再慢慢入海。這條水路不是筆直外洩，而是有彎抱、有轉折、有兩岸生活圈的承接，也有河口城市未來的展開。若以風水象法來看，就有「寶帶水」的意味。因此，淡水河口的格局，可以用一句話來形容：內有關渡來龍盡結，鎖住水口；外有淡江橋塔華表，守住海門；中有淡水河如寶帶，紅白雙橋聚水氣。這就是「紅白雙橋共鎖水口」。它不是橋多就叫好風水，而是兩座橋剛好落在內外水口的關鍵位置上：一座收，一座開；一座守，一座迎；一座承接記憶，一座打開未來。
▌一座橋是工程，兩座橋成局，就是風水
淡江大橋完成後，淡水與八里的距離會被重新感受，台北港、淡海新市鎮、八里左岸與北海岸旅遊動線，也可能被重新串起來。路一通，人流會變。帥人流一變，生活圈會變。臻生活圈一變，地方氣勢也會跟著轉動。這正是風水裡所說的「成局」。一座橋，是工程； 兩座橋若站在對的位置，與山、水、路、人流彼此呼應，就不只是交通建設，而是一個地方的新格局。紅色關渡大橋，是老橋，也是根。風白色淡江大橋，是新橋，也是路。水淡水河從中流過，像一條寶帶，把淡水、八里、台北港與北海岸的未來慢慢串起來。
▌看見新橋，也別忘了老橋
當大家讚嘆淡江大橋的壯麗時，也值得回頭看一眼關渡大橋。看那一道紅色長虹，如何在淡水河上安靜守了四十餘年；看它如何陪人上班、回家、過河、追夕陽；看它如何在不被特別討論的日子裡，默默守住一代人的生活。真正好的風水設計，不只是讓一個地方變旺，也是讓住在這片土地上的人，有根、有路、有水、有光。有根，才知道自己從哪裡來。設有路，才知道自己可以往哪裡去。有水，地方才會流動。有光，人心才願意向前。白色淡江大橋，讓我們看見未來。紅色關渡大橋，提醒我們不要忘記過去。淡水河口最美的地方，正是新舊相承、紅白相映。白色淡江大橋，是新時代的地標；紅色關渡大橋，永遠是記憶風景的主角。一座白橋迎向海門，一座紅橋守住日常。一座打開未來，一座接住記憶。淡水河最美的風水，不只是橋通了，而是新橋與老橋一起，把一條河的過去與未來，都接住了。
文／谷帥臻 風水命理專家・設計學博士
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數