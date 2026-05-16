淡江大橋正旺，別忘了關渡大橋：淡水河口「紅白雙橋」共鎖水口









▌紅色關渡大橋：來龍盡結處的內水口老門神

從風水地理來看，關渡一帶並不是普通河岸。大屯山系向西南延伸，至關渡附近逐漸收束；對岸又有觀音山相望，兩側山勢夾峙，淡水河從中穿過。山到此有收，水到此有口，河道在此形成門戶。這種格局，在風水形勢上，有「來龍盡結」的意味。所謂「來龍盡結」，看的不是單一山形，而是山脈行氣到此是否有收束、轉關與停蓄。關渡的特殊之處，正是山水在此夾峙成門，形成台北盆地通往淡水河口的重要內水口。紅色關渡大橋橫跨其上，如長虹臥水，也像一位紅色老門神，守住台北盆地出入淡水河口的關鍵位置。它不只是交通橋，更承載了淡水、八里、關渡與台北之間，一代人反覆往返的生活記憶。

▌白色淡江大橋：外海門上的新華表

若將視線從關渡往外推，來到淡水河出海口，白色淡江大橋則成為新的焦點。淡江大橋一邊連著淡水，一邊連著八里，位置更接近外海門。從風水形法來看，出海口最怕空曠直洩。水若直去無收，氣容易散；水口若有標誌、有關攔、有捍門，氣勢便容易成形。淡江大橋的白色單塔斜張橋身，立於河口，橋塔高起，斜張索展開，遠望如一支新時代的華表。用風水語言來說，就是：橋塔立水口，兩岸成捍門。它不只是讓淡水與八里的交通更便利，也讓淡水河口面向海洋的氣勢，被重新看見。如果關渡大橋是內水口的紅色老門神，淡江大橋就是外海門的白色新華表。一座守住過去，一座迎向未來。

▌紅白雙橋共鎖水口：淡水河形成新風水寶帶

真正值得觀察的，不是單獨看其中一座橋，而是把紅色關渡大橋與白色淡江大橋放在同一條淡水河脈絡中一起看。關渡大橋在內，守住台北盆地的內水口。淡江大橋在外，標誌淡水河口的外海門。中間的淡水河，從關渡一路流向淡水、八里，再慢慢入海。這條水路不是筆直外洩，而是有彎抱、有轉折、有兩岸生活圈的承接，也有河口城市未來的展開。若以風水象法來看，就有「寶帶水」的意味。因此，淡水河口的格局，可以用一句話來形容：內有關渡來龍盡結，鎖住水口；外有淡江橋塔華表，守住海門；中有淡水河如寶帶，紅白雙橋聚水氣。這就是「紅白雙橋共鎖水口」。它不是橋多就叫好風水，而是兩座橋剛好落在內外水口的關鍵位置上：一座收，一座開；一座守，一座迎；一座承接記憶，一座打開未來。

▌一座橋是工程，兩座橋成局，就是風水

淡江大橋完成後，淡水與八里的距離會被重新感受，台北港、淡海新市鎮、八里左岸與北海岸旅遊動線，也可能被重新串起來。路一通，人流會變。帥人流一變，生活圈會變。臻生活圈一變，地方氣勢也會跟著轉動。這正是風水裡所說的「成局」。一座橋，是工程； 兩座橋若站在對的位置，與山、水、路、人流彼此呼應，就不只是交通建設，而是一個地方的新格局。紅色關渡大橋，是老橋，也是根。風白色淡江大橋，是新橋，也是路。水淡水河從中流過，像一條寶帶，把淡水、八里、台北港與北海岸的未來慢慢串起來。

▌看見新橋，也別忘了老橋

當大家讚嘆淡江大橋的壯麗時，也值得回頭看一眼關渡大橋。看那一道紅色長虹，如何在淡水河上安靜守了四十餘年；看它如何陪人上班、回家、過河、追夕陽；看它如何在不被特別討論的日子裡，默默守住一代人的生活。真正好的風水設計，不只是讓一個地方變旺，也是讓住在這片土地上的人，有根、有路、有水、有光。有根，才知道自己從哪裡來。設有路，才知道自己可以往哪裡去。有水，地方才會流動。有光，人心才願意向前。白色淡江大橋，讓我們看見未來。紅色關渡大橋，提醒我們不要忘記過去。淡水河口最美的地方，正是新舊相承、紅白相映。白色淡江大橋，是新時代的地標；紅色關渡大橋，永遠是記憶風景的主角。一座白橋迎向海門，一座紅橋守住日常。一座打開未來，一座接住記憶。淡水河最美的風水，不只是橋通了，而是新橋與老橋一起，把一條河的過去與未來，都接住了。





文／谷帥臻 風水命理專家・設計學博士

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