淡江大橋正旺，別忘了關渡大橋：淡水河口「紅白雙橋」共鎖水口

2026-05-16 18:41 谷帥臻



一座紅橋守住四十餘年的生活記憶，一座白橋打開淡水河口的新視野。風水設計學博士谷帥臻指出，紅白雙橋相映，正形成淡水河口一條新的風水寶帶。



最近，淡江大橋成為許多人熱烈討論的新地標。白色單塔斜張橋身，橫跨淡水與八里之間，線條簡潔而壯麗。站在淡水河口遠望，它像一座新時代的門，打開了淡水、八里、台北港與北海岸之間更大的想像。然而，當大家把目光投向白色淡江大橋時，也別忘了另一座早已陪伴北台灣四十餘年的橋——紅色關渡大橋。它是許多人上班的路、回家的路，也是去淡水散步、去八里看夕陽時，一再經過的紅色長虹。黃昏時，夕陽落在淡水河面，關渡大橋的紅色拱橋靜靜跨過河水，遠山、水光與橋影交疊成一幅畫。關渡大橋，是風景記憶的主角。它的美，不是新地標式的驚豔，而是陪伴久了、越看越有味道的美。

▌紅色關渡大橋：來龍盡結處的內水口老門神

從風水地理來看，關渡一帶並不是普通河岸。大屯山系向西南延伸，至關渡附近逐漸收束；對岸又有觀音山相望，兩側山勢夾峙，淡水河從中穿過。山到此有收，水到此有口，河道在此形成門戶。這種格局，在風水形勢上，有「來龍盡結」的意味。所謂「來龍盡結」，看的不是單一山形，而是山脈行氣到此是否有收束、轉關與停蓄。關渡的特殊之處，正是山水在此夾峙成門，形成台北盆地通往淡水河口的重要內水口。紅色關渡大橋橫跨其上，如長虹臥水，也像一位紅色老門神，守住台北盆地出入淡水河口的關鍵位置。它不只是交通橋，更承載了淡水、八里、關渡與台北之間，一代人反覆往返的生活記憶。

▌白色淡江大橋：外海門上的新華表

若將視線從關渡往外推，來到淡水河出海口，白色淡江大橋則成為新的焦點。淡江大橋一邊連著淡水，一邊連著八里，位置更接近外海門。從風水形法來看，出海口最怕空曠直洩。水若直去無收，氣容易散；水口若有標誌、有關攔、有捍門，氣勢便容易成形。淡江大橋的白色單塔斜張橋身，立於河口，橋塔高起，斜張索展開，遠望如一支新時代的華表。用風水語言來說，就是：橋塔立水口，兩岸成捍門。它不只是讓淡水與八里的交通更便利，也讓淡水河口面向海洋的氣勢，被重新看見。如果關渡大橋是內水口的紅色老門神，淡江大橋就是外海門的白色新華表。一座守住過去，一座迎向未來。

▌紅白雙橋共鎖水口：淡水河形成新風水寶帶

真正值得觀察的，不是單獨看其中一座橋，而是把紅色關渡大橋與白色淡江大橋放在同一條淡水河脈絡中一起看。關渡大橋在內，守住台北盆地的內水口。淡江大橋在外，標誌淡水河口的外海門。中間的淡水河，從關渡一路流向淡水、八里，再慢慢入海。這條水路不是筆直外洩，而是有彎抱、有轉折、有兩岸生活圈的承接，也有河口城市未來的展開。若以風水象法來看，就有「寶帶水」的意味。因此，淡水河口的格局，可以用一句話來形容：內有關渡來龍盡結，鎖住水口；外有淡江橋塔華表，守住海門；中有淡水河如寶帶，紅白雙橋聚水氣。這就是「紅白雙橋共鎖水口」。它不是橋多就叫好風水，而是兩座橋剛好落在內外水口的關鍵位置上：一座收，一座開；一座守，一座迎；一座承接記憶，一座打開未來。

▌一座橋是工程，兩座橋成局，就是風水

淡江大橋完成後，淡水與八里的距離會被重新感受，台北港、淡海新市鎮、八里左岸與北海岸旅遊動線，也可能被重新串起來。路一通，人流會變。帥人流一變，生活圈會變。臻生活圈一變，地方氣勢也會跟著轉動。這正是風水裡所說的「成局」。一座橋，是工程；　兩座橋若站在對的位置，與山、水、路、人流彼此呼應，就不只是交通建設，而是一個地方的新格局。紅色關渡大橋，是老橋，也是根。風白色淡江大橋，是新橋，也是路。水淡水河從中流過，像一條寶帶，把淡水、八里、台北港與北海岸的未來慢慢串起來。

▌看見新橋，也別忘了老橋

當大家讚嘆淡江大橋的壯麗時，也值得回頭看一眼關渡大橋。看那一道紅色長虹，如何在淡水河上安靜守了四十餘年；看它如何陪人上班、回家、過河、追夕陽；看它如何在不被特別討論的日子裡，默默守住一代人的生活。真正好的風水設計，不只是讓一個地方變旺，也是讓住在這片土地上的人，有根、有路、有水、有光。有根，才知道自己從哪裡來。設有路，才知道自己可以往哪裡去。有水，地方才會流動。有光，人心才願意向前。白色淡江大橋，讓我們看見未來。紅色關渡大橋，提醒我們不要忘記過去。淡水河口最美的地方，正是新舊相承、紅白相映。白色淡江大橋，是新時代的地標；紅色關渡大橋，永遠是記憶風景的主角。一座白橋迎向海門，一座紅橋守住日常。一座打開未來，一座接住記憶。淡水河最美的風水，不只是橋通了，而是新橋與老橋一起，把一條河的過去與未來，都接住了。



文／谷帥臻　風水命理專家・設計學博士

#淡江大橋#關渡大橋#羅星塞水口#寶帶風水#雙橋鎖水口#谷帥臻#風水命理專家#設計學博士

谷帥臻

谷帥臻

風水設計學博士；風水命理老師；東方玄學術數 真理大學宗資系講師；文化大學推廣教育講師；中華道教學院講師；保安宮大道書院講師 企業/陽陰宅/風水設計；八字；奇門遁甲；卜卦；擇日；姓名；開運；演講；教學

#淡水 #北海岸

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2026-05-11 14:50 女子漾／編輯張念慈
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖

人到了50歲，拼的早已不是速度，而是穩定與福氣。年輕時為了家庭、事業四處奔波，到了人生下半場，最渴望的往往是健康平安、財運穩定，以及一家人平安順心。命理觀點中，有3個生肖特別屬於「晚年翻紅型」，前半生或許辛苦，但一過50歲，運勢就像突然開了外掛，不僅霉運慢慢退散，連災難都會自動繞道。

這3個生肖靠的不是僥倖，而是多年累積下來的福報與智慧。一起來看看，誰是最容易在晚年安享清福的幸運代表。

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晚年最旺生肖1.生肖牛：前半生吃苦，後半生收福報

圖片來源：Netflix提供
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屬牛的人向來是十二生肖裡最能吃苦、最能撐的人。年輕時的他們習慣默默努力，不抱怨、不退縮，很多責任總是自己一肩扛下。別人風光的時候，他們可能還在咬牙苦撐，但正是這份踏實，替未來打下最穩的基礎。

到了50歲之後，屬牛人的人生開始慢慢回甘。事業不再像年輕時那樣辛苦奔波，財運也逐漸穩定回流，甚至開始出現過去從未感受過的輕鬆感。尤其子女漸漸長大、家庭趨於安穩後，他們終於能把重心放回自己身上。

屬牛人五行屬土，土象徵穩定與根基，因此越到中晚年，越容易展現「厚積薄發」的好命格。不是暴富，而是那種穩穩的幸福感，讓人越活越安心。

晚年最旺生肖2.生肖蛇：看透人生後，福氣反而更靠近

圖片來源：翻攝自 Netflix
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屬蛇的人聰明理性，擅長觀察，也特別懂人情世故。年輕時因為想得太多、要求太高，常常讓自己活得很累。很多時候不是命不好，而是自己太不願意放過自己。

但過了50歲之後，屬蛇的人反而開始真正轉運。因為他們終於學會放下，懂得不再和自己較勁，也不再執著於所有事情都要完美。這種通透感，正是晚年最珍貴的福氣來源。

命理上認為，屬蛇的人五十歲後有「化煞添福」之運，意思就是原本容易卡住的人生，會慢慢開始順起來。健康上更懂養生，財運上也因為眼光精準而穩定成長。最重要的是，他們的內心越來越平靜，這份安穩，會直接反映在運勢上。

晚年最旺生肖3.生肖豬：福氣天生厚，越老越有福相

圖片來源：Netflix
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屬豬的人天生自帶福氣感，個性善良、樂觀，也很重感情。年輕時他們容易因為太相信別人、花錢太隨性，讓生活有些起伏，但這些經歷並不會真正消耗他們的好命，反而像是在替後福鋪路。

一過50歲，屬豬的人往往開始明顯感受到人生變順了。家庭關係更穩定，子女孝順，伴侶陪伴，身邊總有溫暖的支持系統。財運上雖然不是暴衝型，但屬於細水長流，收入穩穩進帳，讓人特別安心。

更重要的是，屬豬的人很懂得快樂。這種天生的樂觀，讓他們不容易被壞情緒拖垮，也讓霉運很難真正纏上身。很多時候，好命不是因為天降奇蹟，而是因為他們總能用最輕鬆的心態，把日子過成福氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-05-04 12:07 女子漾／編輯ANDREA
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女孩們最近是不是也陷入了劇荒危機，下班後不知道該看什麼好呢？別擔心，四月份的愛奇藝熱播榜單熱騰騰出爐啦！這個月可以說是神仙打架，不僅有甜到蛀牙的「新中式養生戀愛」，還有讓人瘋狂嗑糖的「先婚後愛」古裝神劇，更有霸總與逆襲主婦的極致推拉。幫大家整理了這10部霸榜好劇的必看亮點，保證讓妳這個週末窩在沙發上捨不得放下手機！

TOP 10《成何體統》

王楚然丞磊主演的黑馬古偶！這部完全不是一般流水線的套路劇，男女主角竟然都是「穿越者」，第一集就毫不拖泥帶水地識破彼此身分並攜手合作。劇情推進超快又充滿笑點，智商在線的男女主互動讓人大呼過癮，絕對是下班後的紓壓首選！

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TOP 9《人間驚鴻客》

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TOP 8《寧安如夢》

由白鹿與張凌赫主演的重生大作。

張凌赫飾演的「謝危」真的太瘋太帶感啦！白鹿的重生逆襲之路也是百看不厭，不管刷了幾次，兩人之間那種充滿張力的危險禁忌感，依舊讓人心跳加速。

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TOP 7《鋼鐵森林》

井柏然化身犯罪心理學教授，與蔡文靜聯手追查連環凶案。喜歡燒腦劇的女孩千萬別錯過！劇情反轉再反轉，井柏然的斯文敗類感帥出新高度，跟著主角團一起飆智商，每一集都毫無冷場。

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TOP 6《危險關係》

成年人專屬的極致拉扯！男女主角之間那種危險又迷人的曖昧氛圍營造得太完美，每一場對手戲火花都快要溢出螢幕，讓人一看就完全停不下來。

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TOP 5《冰湖重生

黃楊鈿甜與李昀銳接棒詮釋新一代的諸葛玥與楚喬。墜入冰湖後的兩人因誤會而分離，展開相愛相殺的揪心故事。終於等到後續了！李昀銳演繹的深情公子有夠虐心，看著他們在權謀中堅守彼此，眼淚真的會不自覺掉下來。

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TOP 4《愛你》

溫潤中醫與失眠社畜的「新中式養生戀愛」

張凌赫四月真的霸屏啦！這次化身溫潤如玉的中醫師，主動出擊拯救徐若晗這個失眠社畜。看這部劇就像喝了一碗熱湯，被男主那種成熟、尊重又堅定的愛給深深治癒了。

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TOP 3《逐玉

說到四月最火，絕對少不了這部！雖然《逐玉》早早就已經播完，但那種強大的後勁真的讓全網女孩都出不了坑。田曦薇的靈動可愛配上張凌赫的霸氣深情，兩人的CP感簡直是顏值天花板級別，絕對是今年古裝劇的經典必刷之作！

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TOP 2《佳偶天成

任嘉倫與王鶴潤攜手打造奇幻命定世界。男主為了轉生為人，必須承受換骨換血的極致痛楚，卻意外與女主結為夫妻。任嘉倫的古裝氣場從不讓人失望！雖然開局男主的設定有夠虐，但兩人從試探到生死相依，「先婚後愛」的劇情就是香，保證讓妳邊哭邊嗑糖！

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TOP 1《蜜語紀

熟齡職場逆襲與清醒的成年人愛情

凍齡男神鐘漢良搭檔朱珠，這對熟齡CP的化學反應太絕了！看女主從絕望主婦化身清潔工，再一路逆襲成銷售精英，與霸總強強聯手對抗渣男與綠茶。不只愛情線超有魅力，搞事業的劇情更是看得人大呼痛快，難怪能穩坐第一名寶座！

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#逐玉 #丞磊 #愛奇藝 #王楚然 #蜜語紀 #張凌赫 #陸劇片單 #陸劇推薦 #佳偶天成 #冰湖重生

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2026-05-06 08:33 女子漾／編輯ANDREA
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有時候比起開盲盒看新劇，更讓人想一看再看一些神級陸劇！這次就幫大家精選了6部網友公認「永遠看不膩」的陸劇片單，從極致拉扯的古裝虐戀、輕鬆下飯的甜寵劇，到治癒人心的現代浪漫通通有～快來看看你的私藏清單有沒有上榜吧！

推薦1. 古裝宮鬥天花板：《甄嬛傳

說到看不膩，這部絕對是霸榜第一名！《甄嬛傳》已經不僅僅是一部劇，更像是一門「顯學」，娘娘們的明爭暗鬥、超犀利的台詞金句，每一次重刷都能發現導演埋藏的新細節。不管從哪一集開始切入看，都能無縫接軌，絕對是配飯必備的神級之作。

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推薦2. 宅鬥與生活美學：《知否知否應是綠肥紅瘦》

如果說《甄嬛傳》是轟轟烈烈，那《知否》就是細水長流。看著明蘭從隱忍退讓到當家作主的過程，充滿了為人處世的智慧。劇中關於家庭瑣事、婚姻經營的刻畫非常寫實，溫馨的煙火氣息讓人看著看著心裡就平靜了下來，是一部越嚼越香的佳作。

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推薦3. 宿命感的極致拉扯：《寧安如夢

喜歡看極致推拉和宿命感的人，絕對會在坑裡躺平！張凌赫飾演的帝師謝危，那種帶著偏執與瘋狂的深情，配上姜雪寧重活一世的清醒，兩人的對手戲真的張力拉滿。每一次看他們在愛恨邊緣試探，都會被那種「非你不可」的情感深深擊中，二刷依然超上頭！

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推薦4. 零負擔療癒小甜餅：《卿卿日常

生活壓力大時，就需要這種純度100%的小甜劇來回血！田曦薇的甜美笑容加上靈動的演技，簡直是行走的維他命。這部劇最棒的地方在於「拒絕狗血雌競」，女孩們互幫互助的閨蜜情誼溫馨又搞笑，輕鬆幽默的節奏讓人嘴角就沒放下來過。

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推薦5. 純愛戰神的心動圖鑑：《偷偷藏不住

現代甜寵劇的重刷首選！段嘉許和桑稚從暗戀到雙向奔赴的過程，細膩地拍出了少女情竇初開的悸動與酸澀。沒有多餘的誤會和虐心，只有滿滿的寵溺與溫柔，每次重看，都還是會被那種純粹的初戀氛圍精準爆擊，少女心直接氾濫。

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推薦6. 給心靈放個長假：《去有風的地方

被譽為現代劇中的「精神桃花源」！唯美的雲南大理風景，搭配慢節奏的鄉村生活，男女主角成年人之間成熟又克制的愛情超級好嗑。當你覺得工作疲憊、生活遇到瓶頸時，點開這部劇，就像是跟著主角群一起給心靈放了個長假，治癒指數滿分。

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不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

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加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

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「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

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星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

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館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

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前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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婚後最寵老婆！3生肖男把老婆當公主養 花錢從不手軟

婚後最寵老婆！3生肖男把老婆當公主養 花錢從不手軟

2026-05-04 13:51 女子漾／編輯張念慈
婚後最寵老婆！3生肖男把老婆當公主養　花錢從不手軟。女子漾AI製圖
婚後最寵老婆！3生肖男把老婆當公主養　花錢從不手軟。女子漾AI製圖

在感情裡，有些男人嘴上不太會說愛，卻總是默默用行動證明自己的真心。尤其是願意把最好的留給另一半，甚至在金錢上毫不計較的男人，更容易讓人感受到被珍惜的幸福感。命理觀點中，就有幾個生肖男天生特別寵妻，不僅疼愛老婆，更捨得花錢，只要另一半開心，他們就覺得一切都值得。

今天就來看看，哪3個生肖男最有「寵妻體質」，婚後不只把老婆放在第一位，還甘願當最強後盾，讓另一半過上被捧在手心裡的生活。

文章目錄

編輯推薦

寵妻生肖男1.生肖兔：溫柔體貼，懂得把浪漫藏進日常

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬兔的男人給人的第一印象，往往就是溫柔又細膩。他們不喜歡大張旗鼓地表現愛意，卻很擅長在生活的小細節裡讓另一半感受到被照顧。像是記得老婆喜歡的甜點、默默準備驚喜禮物，或是在她累的時候主動分擔家務，這些看似不起眼的小事，反而最讓人心動。

對屬兔男來說，家庭永遠是人生最重要的核心。他們願意花時間，也願意花金錢去維持家的溫度。只要老婆開心，他們就覺得這筆錢花得值得。比起炫耀自己賺多少，他們更在乎的是，能不能讓另一半過得安心又幸福。

寵妻生肖男2.生肖龍：霸氣寵愛，老婆就是最值得投資的人

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源：Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源：Netflix

屬龍的男人天生自帶氣場，個性自信、有主見，也往往在事業上有不錯的表現。他們對自己要求高，對家人更是從不小氣。尤其在感情裡，屬龍男常常抱持一種很直接的想法：既然愛了，就要給最好的。

他們可能不常甜言蜜語，但會用最實際的方式表達心意。高級禮物、精緻生活、舒適的居住環境，甚至老婆一句隨口提到的願望，他們都可能默默記在心裡，然後替她實現。這種「你值得最好的一切」的寵愛方式，讓不少人直呼根本是理想老公代表。

寵妻生肖男3.生肖蛇：精明會管錢，但該寵的地方從不省

圖片來源：微博
圖片來源：微博

很多人以為屬蛇的男人比較理性，甚至有點精打細算，但其實他們一旦認定了另一半，反而會展現非常可靠的一面。他們不是盲目亂花錢，而是懂得把錢花在真正重要的人身上。

屬蛇男擅長規劃生活，也很會安排家庭財務，讓老婆不必為生活壓力煩惱。他們不一定天天送昂貴禮物，但會確保另一半過得穩定、有安全感。更重要的是，他們懂得照顧伴侶的情緒，知道什麼時候該陪伴、什麼時候該讓對方放鬆。這種成熟又有分寸的愛，往往比一時的浪漫更讓人安心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

#星座生肖 #生肖運勢

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