那句「新一」成時代眼淚！《柯南》毛利蘭聲優病逝 最新劇場版《高速公路的墮天使》6月上映。圖片來源：普威爾提供

《名偵探柯南》是許多粉絲們青春裡一直存在的老朋友，那個溫柔、勇敢，總是在關鍵時刻爆發驚人戰鬥力的毛利蘭，她熟悉的聲音，如今真的成了回憶。曾為《名偵探柯南》毛利蘭配音多年的日本知名聲優山崎和佳奈，傳出已於4月18日病逝，享壽61歲，消息直到5月15日才由經紀公司對外證實，震驚大批粉絲，也讓許多動漫迷一時難以接受。

圖片來源：普威爾提供

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隱瞞了一個月的噩耗，小蘭姐姐溫柔嗓音成絕響

為小蘭姐姐配音長達近30年的日本知名聲優山崎和佳奈，經紀公司證實她已於 4 月 18 日因病逝世，享壽 61 歲，其實山崎老師在今年 2 月就因為身體不適宣布暫停活動，沒想到這段期間一直努力療養，病情卻不見起色。為了不讓外界過度憂心，家屬依照山崎老師的意願，低調地隱瞞了一個月，目前已由近親陪伴完成守靈與告別式。

《名偵探柯南》原作者青山剛昌老師得知消息後也悲痛表示：「那個一直理所當然地陪伴在身邊、令人安心、聽起來溫柔悅耳的聲音，如今再也聽不到了，真的非常難過。」未來的動畫與劇場版中，小蘭的配音將由另一位實力派聲優岡村明美接棒演出，雖然不捨，但也謝謝山崎和佳奈老師，用聲音陪伴了我們的童年與青春，帶給我們這麼完美的毛利蘭。

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《柯南》新劇場版6月上映 這次恐怕更催淚

擦乾眼淚，我們更要帶著山崎老師留在作品中的心意與功績，繼續支持柯南！2026 年最新劇場版第 29 彈《名偵探柯南 高速公路的墮天使》，已經定檔將於 6 月 24 日全台飆速聯映！

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這次的故事場景來到浪漫的橫濱・港未來！小蘭、園子、柯南一行人前往參加「神奈川機車大展」，卻意外捲入了一場圍繞著最新科技警用機車「天使」與神秘暴走黑機車「路西法」的極限追逐戰。

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最讓粉絲期待的是，這次小蘭之前見過的「風之女神」神奈川縣警交通機動隊的萩原千速將會大活躍！而在激烈的追風過程中，千速的腦海裡竟浮現了弟弟萩原研二，以及警校五人組中超人氣男神松田陣平的記憶……這絕對是一場夾雜著速度、淚水與宿命的史上最速極限之戰！

柯南迷手速預備！超澎湃預售套票搶先開賣

《名偵探柯南 高速公路的墮天使》在日本已突破 112 億日圓票房，片商普威爾推出的台灣預售套票已於 5 月 12 日開賣，此次特典包含雙人套票限定的「電影上映紀念卡」，選擇套票 A 或 B 可獲得銀色或古銅色「第 29 彈紀念徽章」，套票 C 或 D 則附贈柯南或松田陣平的「角色胸章」，另有單人套票供選擇。

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預購套票預計於 6 月 15 日起陸續出貨，電影將於 6 月 24 日全台聯映，《名偵探柯南 高速公路的墮天使》除了展現極限之戰的熱血劇情，也是影迷在大銀幕聆聽聲優山崎和佳奈精彩獻聲的謝幕之作，別具紀念意義。