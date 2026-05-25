【Google報酬率545%、台積電買了放著5年——這家「辦告別式的公司」，根本沒在看盤】 —— 跟它學的不是選股，是一種讓錢安靜長大的思維

▋你上次因為看到財經新聞而買進一支股票，後來怎麼了？

說說我認識的一位朋友吧。

她月薪不低，也很認真理財，追蹤了好幾個財經帳號，每天早上睜眼第一件事就是看盤。前年追過AI概念股，買進之後等了八個月，最後小虧出場；去年換了幾檔半導體，結果也是進進出出，手續費倒是扣了不少。她說：「我明明很努力了，為什麼資產還是長不大？」

這個問題，我最近在龍巖的故事裡，看到了一個很清楚的答案。

▋一家辦告別式的公司，Google放著賺了545%

龍巖是台灣最大的殯葬集團。很多人對它的印象，就是路邊的廣告牌、父母偶爾提起的塔位、或者家人走了之後打去問的那個電話號碼。但如果你最近有在追財經新聞，你可能已經看到這個讓很多人下巴掉下來的消息：

龍巖公告處分英特爾股票，單筆獲利超過2億元。而這，還只是它龐大投資版圖裡的「小菜」。 根據市場分析，龍巖目前持有台積電約800張、Alphabet（Google母公司）約16萬2200股、微軟約5萬9930股、波克夏約5萬4900股，亞馬遜和Visa也都在名單裡。

以投資網紅葉育碩的估算，Alphabet報酬率約545%、微軟135%、波克夏171%、亞馬遜118%。這些數字是分析師依公開資料的估算，不是龍巖官方公布的數字，但光看這個方向，就已經讓很多人驚呼：這家公司的本業，感覺只是副業。

它是怎麼做到的？答案讓人意外地簡單：買了，然後放著，沒有動。

▋它憑什麼能「放著不動」？

這才是龍巖故事最值得學的地方。很多人看到這裡會說：「廢話，誰不知道長期持有好，問題是我放著放著就開始慌，最後還是賣掉了。」這個問題，龍巖其實提供了一個很具體的答案——它能放著不動，是因為它有一個不需要靠賣股票度日的本業。

龍巖的殯葬業每年產生穩定現金流，客戶提前繳納的生前契約款項，讓它手上長期握有可以靈活運用的資金。這些錢，導入長期投資，然後就不需要動它。市場跌了，不需要賣，因為生活費不靠這個。市場漲了，也不急著出場，因為沒有現金壓力。

這不是意志力，這是結構。換到普通人的財務裡，這個結構的名字叫做：先把生活底層保護好，讓投資的那部分錢，是你真正幾年內都不需要動的錢。

手上有這樣的錢，才能等。能等，才能讓時間幫你工作。

▋真正讓資產長大的，是你從來沒想過要問的那個問題

大多數人在投資上花最多時間的事是：研究要買什麼。但龍巖的故事提醒我，真正決定財富能不能長大的問題，其實更根本：

你的錢，分成幾份？每一份在做什麼事？

龍巖有本業產生現金流、有長期投資在滾複利、有土地和實體資產做底。三個部分各司其職，互不干擾，讓整體資產能穩定增長，而不是全押在某一個方向上。對普通人來說，這個思維的具體版本是：

你現在的錢，有沒有分清楚哪些是「短期幾年內會用到的」、哪些是「十年以上都不需要動的」？前者放著穩穩的地方；後者，才是真正可以交給時間去工作的那部分。如果這兩者混在一起，那你每次看到市場波動，都會慌——因為你不確定那筆錢你到底需不需要。

▋龍巖沒有買到「最低點」，你也不需要

龍巖在2020年3月，以每股275.1元的價格，買進了1,121張台積電。 但那個價格，不是台積電的最低點。那段時間，市場繼續跌，跌到更低的地方。龍巖沒有追更低，也沒有因為繼續跌而賣掉——它就是放著。

這件事讓我覺得很釋懷：投資從來不是要買在最低點。那個目標太難了，幾乎沒有人做得到，追求那個目標本身，反而讓大多數人錯過了好的進場機會。真正有效的，是在一個還不錯的價格買進，然後給它夠長的時間。

▋你不需要學龍巖買什麼，你只需要學它怎麼想

看完龍巖的故事，我不想給你一個選股清單。我想問你一個問題：

你現在的錢，有沒有一個清楚的結構——哪些保著生活、哪些在緩慢增值、哪些交給時間長期滾動？如果有，恭喜你，你已經在做大多數人沒有做到的事。

如果還沒有，也不用慌。先搞清楚自己的現金流，再想資產配置，選什麼股，永遠是最後才需要煩惱的事。

「龍巖用時間賺回了最美的報酬。它能做到，是因為它從一開始就把結構想清楚了，而不是靠每天盯盤撐出來的。」

「最強的投資技術，往往不是買在最低點，而是在好的價格買進，然後給它足夠的時間，讓時間替你工作。」

這是我真心想跟你分享的心底話.

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是投資分析師， 但有些想法，想跟你分享。

(以上所引用之投資案例與報酬率，部分數據來自市場分析師估算，投資涉及風險，任何投資決策仍需依個人財務狀況審慎評估。)