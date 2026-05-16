「泰北孤軍這段歷史，沒有被遺忘。」美斯樂訪問團來臺

由泰北義民文史館主任委員王紹章率領美斯樂鄉長尚泰明、美斯樂鄉議長李國榮等貴賓所組成的泰北美斯樂鄉訪問團，來台進行交流，先後前往圓山忠烈祠、慈湖陵寢、陽明山公墓、五指山公墓，向先總統蔣公、蔣經國先生、李彌將軍、李國輝將軍及泰北孤軍忠魂靈位致意，並前往桃園忠貞新村、異域故事館、清境農場，與當年「國雷計畫」撤退來臺的僑胞及雲南將領交流座談。

（攝影/司徒）照片說明：泰北孤軍美斯樂訪問團來臺追思交流，訪問桃園忠貞新村、異域故事館。

此次訪團成員皆為雲南反共救國軍第二代，早年泰北經濟物資匱乏，全賴中華民國政府與中華救助總會協助，讓當地人民得以在「有水、有電、有衣服、有中文教科書」的救濟下生活。第一代浴血奮戰換取泰國身分證，在第二代士紳努力下，如今三、四代已能在泰北安居樂業。當地茶農朱鴻昇老闆表示，紅烏龍茶是由國軍退除役官兵輔導委員會派遣師資過去教授種茶技巧，才可以改善當地經濟，過上好的生活。

針對泰北人道援助與文化傳承，中華救助總會理事長張正中表示，民國43年泰北同胞聯名上書總統請求救濟，救總接到命令後，從民國44年開啟了在泰北的人道援助工作。張理事長第一次到泰北是民國85年，看到最深刻的印象是貧窮，感受到「只有教育才能翻轉他們的人生」，文化的傳承，就由他們救總一肩扛起。救總幫助他們是從民生物資援助開始，並在18年前，開始提升泰北的中文教育，這也是一個重要的工作，全校師生，從校長到老師，到同學，每個人都要練習毛筆字，這也影響學子們的人生。張理事長也強調，泰北義民文史館是由救總興建紀念國軍英靈，中華民國國旗絕對不可以移動，這是堅定不移的信念。

照片說明：泰北義民文史館主任委員王紹章（左）觀看由異域故事館創辦人董事長王根深（右）製作的紀錄影片時，想起泰北孤軍故事，忍不住紅了眼眶。

異域故事館創辦人董事長王根深表示，他當時出生在緬甸，從小衣食無憂，家境優渥，讀書時老師是黃埔軍校學生，在老師耳濡目染之下，他放棄優渥生活，15歲參加情報局「光武部隊」，受訓除了軍事教育，還學摩斯密碼、易容術，畢業後在大陸邊界突擊大陸，做了13年的時間。他們一起受訓那一期65個同學，60%死在戰場，但他們從來沒有想到把槍丟了離開，愛國的決心非常堅定。民國67年王董事長回到臺灣，創立根深企業集團，成立了異域故事館，也把少數民族文化與美食帶回來，自費掏腰包舉辦「龍岡米干節」，最大的目的就是傳送這段忠貞愛國的歷史，教導世人一定要愛護這個國家，愛護中華民國。

參訪團觀賞由異域故事館創辦人董事長王根深所製作的紀錄影片。

「那時年紀很小，就開始當兵了。」普漢雲將軍是民國47年到泰北當傳令兵，民國50年回到臺灣併入幼年兵隊。忠貞新村文化與泰北一模一樣，老師每天灌輸我們中華民國才是祖國，他就跑去當兵，覺得是報效祖國的好機會。大家為國家犧牲，軍人上戰場不怕死，就怕歷史忘記他們。異域故事館也持續讓這段忠貞愛國的故事在臺灣流傳，給中華民國國民知道曾經有一批人為國家犧牲。

美斯樂鄉長尚泰明是孤軍第二代，小時候受救總捐助衣物與書籍，當初沒衣服穿，美斯樂鄉冬天乾冷、沒水、沒電燈，都是靠中華救助總會的挹注。後來在政府的幫助之下，保送到臺北工專（現為臺北科技大學）就讀，那是臺灣頂尖的學校。泰北與中華民國政府是分不開的，尚鄉長因為認為泰北必須要繼續傳承中華文化，不可以忘本，要抱著飲水思源的心，讓後輩知道我們是從哪裡來的。

照片說明：泰北孤軍美斯樂訪問團來臺追思交流，訪問桃園忠貞新村、異域故事館聽取簡報。

國雷協會理事長革安明長期致力於雲南同鄉袍澤的連結，將文化做傳承。他認為泰北孤軍的歷史只會過去，但是不會被遺忘。這幾年他帶著鄉親們與軍中同袍到泰北地區，了解孤軍歷史文化與在地生活，很多人從《異域》電影看到可歌可泣的歷史，但革理事長認為，聽故事、看電影，不如到現地去親身體會，一定會有所收穫。

曾任段希文將軍隨從的張石林先生，懷抱著感恩的心，於民國103年，前往泰北美斯樂地區，為以前的老長官，段希文將軍墓園，建造墓園拱門，並持續挹注教育與慈善事業。泰北今天能安居樂業、自由發展，都是靠三、五兩軍軍長幫泰國政府打擊共產黨，才有今天。張先生認為，人總要飲水思源、回饋鄉里，現在他在事業上穩固發展，就是要回饋家鄉，他永遠忘不了泰北生活的那一段悲壯的故事。