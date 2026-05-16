那張陪了我們三十年的健保卡，還夠用嗎？ ——救護車狂飆143公里，救不回一條生命，一個數字讓我重新思考

今年初，台灣一輛救護車跨縣市奔行143公里，只為找到一張加護病房的空床。同一時間，全台護理師正經歷三十年來最大離職潮，急診壅塞風險悄悄升高了5.4倍。這不是危言聳聽，是一個普通家庭在規劃未來時，應該知道的現實。

朋友問了我一個問題，我答不上來

去年，我的朋友剛生完第二胎出院，老公出差，媽媽幫忙顧大寶，她一個人坐計程車回家。路上她傳訊息問我：「如果我突然不舒服，去急診，找得到床嗎？」

我沉默了一下，回她：「我不確定。」

今年初，流感和諾羅病毒同時爆發，台灣醫療系統承受了極大的壓力。一位急需加護病房的病人，被救護車從北部一路送到中部，143公里，才找到一張床。這件事讓我想了很久。不是因為它聳人聽聞，而是因為它讓我第一次認真思考：我為家人準備的保障，到底建立在什麼樣的基礎上？

▋床不是不夠，真正的原因是沒有人去顧

很多人以為醫療壅塞，是因為病床不夠。數字其實說的不是這樣。台灣每萬人口病床數是74床，OECD（富國俱樂部）平均才50床。我們的硬體，其實比很多國家都充裕。

真正的問題，是沒有足夠的人去照顧那張床。

研究顯示，急診室每少1名護理師，病人等待病床的風險就上升25%。若護理人力持續流失，壅塞風險最高可升至5.4倍。護理師為什麼離開？薪資、夜班、高壓環境，以及一種「付出與回報不成比例」的長期疲憊。很多人轉去醫美診所或抗衰老中心，那裡不用輪夜班，工作環境更穩定。這不是誰的錯，是一個結構性的問題正在慢慢浮現。

每年4,000億的缺口，怎麼填的？再看一組數字。2024年，OECD國家平均醫療支出佔GDP的9.3%。台灣是6.9%。這2.4%的差距，換算成新台幣，超過4,000億元。

這個缺口，長期靠醫護人員的超時工作與低薪承擔。這樣的模式能撐多久，沒有人說得準。但一個明顯的現象是：留在醫院的年輕醫師愈來愈少，離開的人愈來愈多。

▋這不是末日預言，而是一個我們都應該看見的趨勢。

醫院開始有所取捨，這件事你感覺到了嗎？在健保給付長期偏低的壓力下，醫院的資源分配悄悄出現了變化。

病情單純、療程短、恢復快——這類患者的就醫流程通常較為順暢

多重慢性病、複雜病史、需要長期照護——這類患者往往需要更多等待與轉介

這不是在批評任何人，而是當資源有限時，必然會出現的現實。而家裡有長輩、有孩子的我們，最需要提前想清楚這件事。

▋讓我想了很久的一句話

「健保卡是我們最熟悉的保障，但它能兌現多少，取決於那一天體系的狀態。」這不是在否定健保的價值，而是提醒我們：公共安全網之外，自己還需要準備什麼。

知道這些之後，我們可以做什麼？

我不是要說健保不能信任，也不是要讓你焦慮。台灣的醫療體系在全球仍屬前段，很多醫護人員每天都在認真守護每一位病人。我想說的是：當一個公共系統正在承受壓力，聰明的家庭決策，是在它還穩固的時候，就為自己和家人多想一步。家裡那個負責操心的人——通常是媽媽、是太太、是照顧父母的女兒——最值得先把這件事想清楚。

▋ 三件妳今天就能做的事

與其繼續埋怨制度，不如花三十分鐘做這三件事。

不保證能救健保，但至少救得了你自己。

第一件事：查清楚你現在的健保以外，還有什麼保障

很多人連自己買了什麼保險都說不清楚。今晚花十分鐘翻出你的保單，或者打電話給幫你投保的業務員，問一個問題就好：「我如果明天住院，自費部分誰來付？」答得出來，你安全。答不出來，那才是真正需要焦慮的事。

第二件事：算一次你家的「醫療空窗期」

假設你或家人明天需要住院三個月，期間無法工作——你的存款能撐幾個月的生活開銷？三個月？六個月？還是撐不到一個月就開始賣股票？這個數字算出來，你才知道自己真正需要準備的是什麼。健保管的是醫療費，管不了你停工之後的房貸、孩子的學費、每個月的帳單。

第三件事：跟家裡最不愛談這件事的人，談一次

通常是爸爸、是老公、是覺得「想太多」的那個人。不用說服他，只需要問他一句：「如果你明天倒下去，我應該先打哪支電話？」這句話問出口，很多事情自然就會開始動起來。家庭的醫療準備，怕的不是沒錢，怕的是誰都沒想過、誰都沒說過，然後某一天措手不及。

如果你身邊也有人正在思考「健保之外，還需要什麼？」，這篇值得傳給她看。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是醫師， 但有些想法，想跟你分享。







