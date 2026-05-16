2026-05-16 11:01 Rhsuan
扎根基層棒球 台南媒體X成棒三級棒球回饋互動登場
響應台南市推動三級棒球政策，並持續深化基層棒球扎根，台南媒體壘球聯隊攜手台南市城市棒球隊，於小北D球場共同舉辦「府城長照之媒體X成棒三級棒球回饋互動」活動，邀集立人國小、文元國小、公園國小及民德國中等4校棒球隊參與。活動由府城長照、勝宏花藝及台南市電子媒體協會投入經費支持，展現公私協力精神，結合媒體影響力、專業球隊與民間企業團體資源，透過球具捐贈、球員互動及技術交流，鼓勵基層選手持續追逐棒球夢想，文化局也現場分享古蹟限定至聖點心麵給小球員，讓大家開心不已。
台南市長黃偉哲、台南市電子媒體記者協會理事長賴冠彰及府城長照執行長蔡昀澂，分別擔任投手、捕手、打擊者，替「府城長照之媒體X成棒三級棒球回饋互動」熱鬧開球，立委陳亭妃，議員許至椿、李中岑、沈震東和民進黨議員參選人林建南等人到場共襄盛舉。活動共有立人國小、文元國小、公園國小及民德國中等4校、58位小球員共同參與，媒體壘球聯隊與15位成棒隊球員及教練團攜手投入基層回饋，提供小球員與更多選手近距離交流的珍貴機會，分享訓練經驗與棒球觀念，並指導基本投打技巧，讓孩子們透過觀摩與互動，激發持續投入棒球的熱情與夢想。
台南市長黃偉哲除致贈棒球予四校球員，也感謝台南市電子媒體記者協會、台南城市棒球隊及關心棒球發展的朋友捐贈棒球器材予台南三級棒球隊伍，包括少棒與青少棒，讓孩子們能有更完善的訓練相關設備。黃偉哲表示，過去紅葉少棒以樹枝、石頭練球，現今棒球已進入科技化時代，包含從球速、投球技巧到動作分析皆須更專業的設備訓練，因此結合優質的設備器材與選手培訓，才能提升競爭力，贏得比賽，期盼選手善用資源，持續精進球技、發光發熱。
府城長照執行長蔡昀澂表示，企業深耕地方，除了照顧長者外，更重視下一代培育與健康成長，希望透過支持基層棒球活動，陪伴孩子在運動中建立團隊精神、責任感與面對挑戰的勇氣，透過實際投入，為台南棒球發展盡一份心力。「勝宏花藝」也長期關注地方教育及青少年發展，此次能參與基層棒球推廣，不只是公益支持，更是回饋地方、陪伴孩子成長的重要機會。
台南媒體壘球聯隊表示，媒體除了肩負資訊傳遞責任，也希望透過實際行動回饋地方。這次與台南市城市棒球隊共同辦理活動，不只是單純贈送物資，更希望成為基層棒球與社會資源之間的橋梁，讓更多孩子感受到來自社會的支持與鼓勵。
台南市城市棒球隊指出，三級棒球是台灣棒球最重要的根基，透過與學校球隊交流互動，不僅能分享經驗，也希望讓基層選手看見未來努力方向，持續延續台南深厚的棒球文化與人才培育能量。
體育局表示，台南市長期被譽為「棒球城市」，從社區、少棒、青少棒、青棒、大學、成棒及職棒，完整的七級棒球體系是城市重要的運動資產與榮耀。本次透過媒體力量擴大活動影響力，將棒球賽場延伸為公共參與的平臺，深化市民對基層棒球發展的認同，也讓更多人看見臺南持續深耕三級棒球的成果。未來市府也將持續整合各界資源，支持學校培育基層人才，打造更完善的棒球發展環境，讓棒球精神持續傳承。
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