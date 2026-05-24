【41.7萬個家庭把房子押進股市】背後，那些說不過孩子的父母早就看穿了一件事 —— 這一堂沒有人教你的「家的底線」課





▋有一種對話，在每一張家庭餐桌上都可能發生

「爸，放著也是放著，讓那筆錢出來活用一下嘛。」

「你知道現在台積電的走勢……」

「現在利率又低，放著真的很可惜耶……」

說這些話的，通常不是壞人。

他是家裡那個讀過書、有想法、說起話來頭頭是道的孩子。而沉默下來的，往往是坐在對面的媽媽或爸爸。不是他們聽不懂，只是他們說不過——說不過一個拿著數字、講著趨勢的兒子或女兒。

然後那棟房子，就這樣悄悄地從家的底座，變成了市場裡的一個部位。沒有人宣布，也沒有人反對。只是，就這樣了。全台 41.7 萬人透過房子借出了股市的資金。背後有多少棟，是某個媽媽省吃儉用、一期一期還清的？沒有人去統計。但我心裡有個感覺，那個比例，不會低。

▋「就算股票賠光，我們還有房子」——這句話，比你以為的更危險

我見過太多看起來穩穩的家庭，財務結構卻脆弱得讓人心驚。

因為那棟房子在他們心裡太重要，所以輕易不敢碰。但也正因為它是手上最後一張牌，最後還是動了。這兩種心理，有時候同時住在同一個人身上，誰也說服不了誰。

「就算股票賠光，我們還有房子。」

2008 年前後，我聽很多人說過這句話。語氣很篤定，像在說一件已經確認好的事。但那些真的賠光的家庭，後來才明白——有房子，不代表繳得出每個月的增貸利息。有房子，不代表帳戶裡還有下個月的菜錢。有房子，不代表家人之間的眼神，還像以前那樣。

股市崩跌，最先垮掉的往往不是帳戶裡的數字。而是那些從來沒說清楚、以為大家都懂的事，在某一天突然撐不住了。因為當初做那個決定的時候，不是所有人都真的同意了。

▋35年前那些門上的白紙，刻下了一個沒被傳下來的教訓

1990 年的股災，用非常昂貴的代價，讓那一代台灣家庭記住了一件事：房子，是最後那條不能動的線。那個教訓是用很多扇門、很多張白紙公告，一戶一戶刻下來的。但它傳給下一代的時候，某個地方斷掉了。留下來的，只是「父母很保守」這個印象。至於當年有多慘、多少家庭在那幾個月裡整個潰散——那些畫面，沒有一起傳下來。

所以今天那 41.7 萬人，不是不懂事。

只是他們成長的年代裡，從來沒有人讓他們看見那些門牌號碼。

市場告訴他們的是：台股創高、資產活化、理財型房貸很彈性、錢不能只是放著。

沒有人在最熱鬧的時候，讓他們看見 35 年前那些靜靜貼在門上的白紙。

真正讓一個家庭失去安全感的，往往不是收入變少。而是那個讓全家人相信「不管外面怎樣，我們還有這裡」的地方，有一天，突然不再是自己的了。

▋今天可以先做的三件事：找出你家那條「不能動的線」

我不是叫你不投資，也不是說增貸這件事從來不能碰。

只是，在做任何決定之前，先跟家人完成這三件事。

第一，把現在的財務現況攤開來。房貸餘額、增貸金額、股市部位、手邊還剩多少現金——讓你的伴侶或家人都能看到。不是要他們同意，而是讓這件事，不要只有你一個人知道。

第二，問自己一個問題：如果台股明年跌回 15,000 點，我家那棟房子，還安全嗎？這個問題的答案，比任何K線分析都更值得你認真坐下來想。

第三，如果那棟房子名下是你父母的，在任何動作之前，先確認一件事：這是他們真心同意的決定，還是那頓飯桌上，他們說不過你，最後只是低下了頭？

沉默，從來不等於同意。

房子有時候不只是一個資產。它是一家人共同相信「不管外面怎麼樣，我們還有這裡」的那個地方。一旦那個地方開始動搖，很多事情，就再也回不到原來的樣子了。

你家裡，有沒有哪件事，大家都以為早就說清楚了——但其實，從來沒有真正坐下來，好好說過？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是房地產專家，但有些想法，想跟你分享。