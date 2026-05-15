2026-05-15 16:32 女子漾／編輯許智捷
溫嵐驚傳敗血性休克送ICU！高燒腹痛急送醫，這些致命警訊別輕忽
華語歌手溫嵐今（15）日驚傳健康亮紅燈，經紀人證實，溫嵐因持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀，已緊急送醫，目前正在加護病房（ICU）接受治療與密切觀察，診斷為「敗血性休克」，消息曝光後震驚演藝圈。
根據經紀團隊對外說明，溫嵐是在14日清晨因身體嚴重不適主動聯繫團隊求助，當時高燒遲遲未退，加上劇烈腹痛，情況不尋常，因此緊急送醫處理。現階段醫療團隊仍持續觀察病況，原訂後續公開活動與工作行程也已全面取消。
據目前公開資訊，經紀人透露溫嵐意識清醒，但身體非常虛弱，仍需進一步觀察與治療，尚未公布更詳細的病因來源。
敗血性休克是什麼？為什麼這麼危險？
敗血性休克（Septic Shock）是敗血症的嚴重型態，通常代表身體因感染引發全身性發炎反應，導致血壓明顯下降、器官灌流不足，若沒有及時治療，可能進一步引發多重器官衰竭。
醫界提醒，若出現以下警訊不能硬撐，包括高燒不退、呼吸急促、意識混亂、血壓下降、尿量減少、皮膚濕冷冒汗等，都應盡快就醫。
溫嵐出道多年，憑〈夏天的風〉、〈熱浪〉等歌曲累積高人氣，一向以充滿爆發力的舞台形象著稱，如今突傳住進ICU，也讓粉絲相當震驚，社群上湧現大量留言替她加油，希望她早日康復、平安回到舞台。
（目前病況仍以經紀團隊最新對外說明為準）
温嵐經紀人發聲
各位歌迷朋友大家好：
我是温嵐的經紀人。
5 月 14 日清晨，我接獲温嵐來電表示身體不適。由於持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀，當日已緊急送醫，目前正在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。
對於因此必須取消後續工作與相關行程，温嵐本人感到十分抱歉，也對歌迷朋友、主辦單位及所有合作夥伴造成的不便，致上誠摯歉意。
目前温嵐將專心配合醫師治療與休養，期盼能儘快恢復健康，早日重返舞台與大家見面。
謝謝各界關心，也祝福大家平安健康。
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