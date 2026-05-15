2026-05-15 14:58 女子漾／編輯許智捷
內政部「性侵犯罪熱點地圖」瘋傳！其實不是只標性侵案，一篇看懂怎麼查、怎麼用
近日社群上瘋傳一份可在 Google Map 上查看的「性侵犯罪熱點地圖」，不少網友一點開才發現，原來自己常經過的車站、商圈、公園周邊都可能被標示為警示地點，引發討論。不過，這份資料其實更精準的名稱是內政部警政署公開的「婦幼安全警示地點」，並不等於每一個點都曾發生性侵案，而是提醒民眾留意婦幼安全風險的公開資料。
什麼是「婦幼安全警示地點」？
根據政府資料開放平台說明，「婦幼安全警示地點」是指近三年來曾有民眾通報，或曾發生陌生人關係的婦幼被害案件，包括妨害性自主、公然猥褻、妨害秘密、性騷擾防治法第25條性騷擾罪等性別暴力犯罪的公共場所或路段。也就是說，它不是單純的「性侵地圖」，而是把需要提醒婦女、兒童及少年注意安全的公共空間整理出來。
為什麼地點沒有精準到門牌？保護被害人個資是關鍵
很多人打開地圖後會疑惑，為什麼有些地點只標示路段或區域，沒有明確門牌？政府資料開放平台備註指出，相關地點會以路段或區域性資料呈現，避免標示個別商家、住家或地址，以符合個人資料保護規定。換句話說，這份地圖的目的不是讓大家「肉搜案發地」，而是提供外出時的風險提醒。
Google Map 上怎麼查？
目前警政署在 OPEN DATA 頁面中，確實列有「婦幼安全警示地點」資料集，資料欄位包含編號、地點位置、管轄警察局、分局、聯繫窗口與電話等資訊。 近期網路上流傳的 Google Map 版本，多半是有人把公開資料轉成更直覺的地圖形式，方便民眾查看周遭是否有警示點。
這張地圖該怎麼用？不是製造恐慌，而是多一層警覺
這類地圖最適合用在夜歸、租屋看房、通勤路線規劃、孩子補習接送、出遊住宿前的環境檢查。尤其女生一個人搭車、走夜路或前往陌生地點時，可以先看周邊是否有警示點，再搭配明亮路線、避開偏僻巷弄、分享即時位置給親友。
警政署也提到，「警政服務 App」有「守護安全」功能，可記錄計程車車號或駕駛姓名、定時回報位置，危急時也能撥打110並協助警方掌握位置與行動軌跡。
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