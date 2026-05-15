2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神
每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！
TOP 5：白敬亭、田曦薇《卿卿日常》
「最療癒的古裝輕喜劇，三餐四季的溫馨日常！」 如果說要找一部沒有狗血雌競、充滿歡樂的「電子榨菜」，這部絕對是首選！田曦薇把李薇那種愛吃又機靈的甜妹屬性詮釋得太討喜了，配上白敬亭外冷內熱的「尹崢」，兩人「先婚後愛」的互動簡直甜到心坎裡。劇中大量描繪了三餐四季、女孩們清醒獨立又互助的溫馨日常，每次重刷都能在輕鬆幽默的節奏裡被深深治癒，是配飯吃能讓人多扒兩碗飯的神劇！
TOP 4：張若昀、陳道明《慶餘年》
「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。
TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》
「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。
TOP 2：趙麗穎、馮紹峰《知否知否應是綠肥紅瘦》
「最頂級的電子榨菜，藏在柴米油鹽裡的智慧。」 《知否》可以說是許多人的「安眠藥」和「心靈雞湯」。雖然節奏緩慢，但那種古代生活的氛圍感與處世哲學，讓人越看越入迷。不管是看明蘭如何機智宅鬥，還是看祖母對她的百般呵護，都能在浮躁的節奏中找到平靜。這部戲不是第一眼驚艷，而是那種「二刷三刷後更香」的醇厚滋味。
TOP 1：孫儷、陳建斌《甄嬛傳》
「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！
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