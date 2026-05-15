誰才是古裝天選男主？《雨霖鈴》楊洋也上榜，陸劇男神TOP10公開：這位根本小說男主。圖片來源：電視劇官方微博

近年陸劇最不缺的就是帥哥，但真正能讓觀眾一看到古裝扮相就瞬間入坑、忍不住喊「這根本小說男主本人」的，其實沒那麼多。從白衣仙君、腹黑權臣，到戰損將軍與病嬌世子，古裝劇之所以讓人一追再追，男主魅力絕對是關鍵。

2026年陸劇市場依舊熱鬧，《逐玉》、《雨霖鈴》、《藏海傳》等話題作輪番上陣，也讓「誰才是古裝天選男主」再度掀起討論。以下盤點10位近年話題度超高的古裝男神，你的本命上榜了嗎？

陸劇男神TOP10. 劉宇寧

《折腰》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

劉宇寧從歌手轉戰戲劇圈，一開始並不被所有人看好，卻意外殺出自己的路。他在《長歌行》中飾演皓都，以冷面侍衛形象成功吸粉，之後又靠《一念關山》、《折腰》持續鞏固古裝地位。他不是典型白淨花美男，但高挑身形、低沉嗓音加上成熟滄桑感，反而有種越看越有魅力的魔性。

陸劇男神TOP9. 許凱

《延禧攻略》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

許凱一直是古裝劇很穩的選角答案。從《延禧攻略》的富察傅恆開始就讓觀眾狠狠記住，之後《招搖》、《尚食》、《雪鷹領主》也都持續維持高古裝適配度。他的優勢就是骨相漂亮、五官端正，加上那種自帶貴公子氣場的臉，穿起古裝幾乎沒有失手。

陸劇男神TOP8. 龔俊

《山河令》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

提到仙氣系古裝男神，龔俊一定榜上有名。《山河令》讓他直接封神，溫客行一角至今仍是許多劇迷心中的白月光。後續《安樂傳》也延續他的古裝魅力。龔俊的帥不是侵略型，而是帶點溫柔與疏離感的精緻系，很像言情小說裡那種讓女主一見鍾情的角色。

陸劇男神TOP7. 成毅

《天地劍心》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

成毅這幾年幾乎成了「古裝虐戀保證班底」。從《琉璃》爆紅，到《沉香如屑》、《天地劍心》一路累積高人氣，他特別擅長詮釋那種隱忍克制、愛得很痛的角色。比起第一眼顏值爆擊型，成毅更屬於越追越上頭類型，尤其情緒戲總能讓觀眾一起心碎。

陸劇男神TOP6. 曾舜晞

《蓮花樓》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

曾舜晞這兩年聲勢飆很快，《蓮花樓》讓不少觀眾重新認識他的魅力，早期他也曾出演《倚天屠龍記》，詮釋張無忌。他的特色是兼具少年感與英氣，不會過度高冷，反而更有親近感。這類型近年其實很吃香，因為觀眾不只想看高不可攀的男神，也想看有情感溫度的角色。

陸劇男神TOP5. 楊洋

《且試天下》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

楊洋一直都是古裝劇顏值代表人物。從《微微一笑很傾城》累積人氣後，他在古裝領域也持續發光，《且試天下》展現高冷世子魅力，《雨霖鈴》更讓劇迷再次期待他的古裝回歸。楊洋的優勢太明顯，儀態、臉型、身形比例都像天生為古裝而生，怎麼拍都像海報。

陸劇男神TOP4. 張凌赫

《逐玉》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

張凌赫近兩年人氣衝得超快，尤其《蒼蘭訣》打開知名度後，《寧安如夢》直接讓他躍升話題男神，《逐玉》更被視為現象級爆款。他最強的地方在於高挑身材搭配清冷骨相，特別適合演深情又有距離感的角色，很符合現在觀眾最愛的「禁慾系男主」。

陸劇男神TOP3. 鄧為

圖片來源：鄧為微博

鄧為的崛起速度非常驚人。《長相思》讓他人氣暴漲，古裝扮相一出就被狂讚「這根本漫畫走出來」。之後《仙台有樹》等作品也讓劇迷高度期待。他屬於標準精緻型男神，冷感氣質加上極高古裝適配度，靜態畫面都很有殺傷力。

陸劇男神TOP2. 肖戰

《陳情令》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

肖戰的古裝地位早就穩到不行。《陳情令》幾乎是現象級代表作，魏無羨一角直接封神，之後《玉骨遙》、《藏海傳》也持續帶動話題。他不只是顏值能打，更厲害的是情緒表演與角色塑造能力，能讓角色真正活起來，這也是為什麼每次古裝回歸都自帶熱搜體質。

陸劇男神TOP1.羅雲熙

《長月燼明》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

如果說誰最像直接從仙俠小說裡走出來的人，羅雲熙一定是很多劇迷心中的標準答案。他的古裝扮相幾乎是公認高適配代表，纖細清冷的氣質、精緻五官，加上自帶疏離感的眼神，光是站在那裡就很有「天選男主」氛圍。

羅雲熙早在《香蜜沉沉燼如霜》就靠潤玉一角爆紅，雖然不是第一男主，卻硬是憑角色魅力殺出重圍，成為不少觀眾心中的意難平白月光。之後《月上重火》、《長月燼明》、《顏心記》等作品，更一步步穩固他的古裝男神地位，尤其《長月燼明》的澹台燼，更被許多劇迷封為近年最有記憶點的瘋批美男角色之一。