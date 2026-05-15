520情侶慎看！Disney+「7部抓馬戀愛片單」太真實 看完可能想分手...。圖片來源： Disney+

520到了，鮮花、燭光晚餐、甜蜜告白或許年年都有，但今年 Disney+ 想來點不一樣的。520不只是曬恩愛的節日，更像是一場關於關係的真心測驗。今年 Disney+ 精選7部「抓馬系」戀愛片單，從讓人越愛越痛的有毒關係、婚姻裡最失控的黑暗面，到轟轟烈烈卻註定令人心碎的傳奇愛情，帶觀眾直視親密關係中最難回答的課題。

《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》。圖片來源： Disney+

抓馬片單1《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》

《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》。圖片來源： Disney+

有些愛情最讓人心碎的地方，不是不愛了，而是明明深愛，卻怎麼靠近都只會彼此受傷。《愛情故事》以累積四千萬小時觀看紀錄刷新 Disney+ 影集收視成績，成為2026年最具話題性的作品之一。劇集將小約翰·甘迺迪與卡羅琳·貝塞特這段舉世矚目的傳奇戀情搬上螢幕，揭開童話光環下更真實的情感裂縫。

《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》。圖片來源： Disney+

一個是背負家族光環、渴望自由與理想的「美國王子」，一個是活在鎂光燈注視下、渴望被理解與保護的時尚女王，兩個同樣耀眼的人相愛，卻也因為彼此太不同，在親密關係裡不斷碰撞、拉扯，甚至把愛變成壓力。讓全球觀眾深陷其中的，從來不只是這段宛如偶像劇的世紀戀情，而是那種「我們明明很愛，為什麼還是走到這一步」的真實共鳴。

《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》。圖片來源： Disney+

抓馬片單2《沒好婚姻》

《沒好婚姻》。圖片來源： Disney+

最傷人的關係，往往不是不愛了，而是因為曾經太相愛，才最清楚該往哪裡刺才會最痛。這部由《真寵》奧斯卡影后 Olivia Colman與《奇異博士》Benedict Cumberbatch主演的「黑色愛情喜劇」，把婚姻裡最不堪也最真實的一面攤開來看——兩個曾經共享溫柔、默契與人生藍圖的人，當愛開始變質，竟把這些最親密的記憶，全都變成攻擊彼此的武器。

《沒好婚姻》。圖片來源： Disney+

曾經象徵幸福的家、令人稱羨的婚姻與成功人生，也一步步淪為荒謬失控的情緒戰場。表面上是辛辣又毒舌的英式幽默，骨子裡卻藏著對親密關係最赤裸的提問：當愛與怨糾纏到分不清界線，我們究竟是在傷害對方，還是不甘心失去曾經的自己？

《沒好婚姻》。圖片來源： Disney+

抓馬片單3《愛入歧途》

《愛入歧途》。圖片來源： Disney+

有些感情最可怕的地方，不是對方有多糟，而是你明明看見所有警訊，卻還是一次次相信「這次會不一樣」。《愛入歧途》用橫跨八年的三季篇幅，把有毒關係裡最令人窒息的拉扯拍得赤裸又真實。露西與史蒂芬從大學初遇開始，就像一場注定失控的情感漩渦，旁人看了只想勸她快逃，但身在其中的人，往往愛得越痛越難抽身。

《愛入歧途》。圖片來源： Disney+

謊言一層層堆疊，操控披著溫柔外衣，每一次狠心離開，最後卻還是回到彼此身邊；每一次選擇原諒，也只是讓下一次傷害來得更深。正如女主角 Grace Van Patten所說：「我們困在這個循環裡，因為我們共享秘密，也只有彼此能接受對方最糟的一面。」如果這句話讓你瞬間沉默，那這部劇，或許正好說中了你曾經歷過的某種感情。

《愛入歧途》。圖片來源： Disney+

抓馬片單4《弒婚遊戲》

《弒婚遊戲》。圖片來源： Disney+

由有「小瑪格羅比」之稱的 Samara Weaving主演，《弒婚遊戲》讓她憑藉瘋狂又強悍的新娘形象一戰成名，也讓這部作品成為兼具票房與口碑的邪典代表作。故事從最夢幻的婚禮夜急轉直下——新娘還穿著婚紗，卻得在豪宅裡展開一場亡命逃殺，而追殺她的，竟是她才剛嫁入的家族。

《弒婚遊戲》。圖片來源： Disney+

設定看似荒誕獵奇，卻精準戳中許多人對婚姻最真實的不安：你以為嫁給的是一個人，真正要面對的卻可能是一整個你無法掌控的世界。那些婚前沒看見的家族規則、伴侶未曾說出口的秘密，以及當愛情撞上原生家庭時，對方究竟會站在你這邊，還是選擇回到自己最熟悉的陣營？這部片把婚姻裡最隱微的恐懼，直接拍成一場血腥又黑色幽默的生存遊戲。

《弒婚遊戲》。圖片來源： Disney+

抓馬片單5《潘與湯米》

《潘與湯米》。圖片來源：Disney+

如果你總忍不住被那種轟轟烈烈、失控到近乎毀滅的愛情吸引，《潘與湯米》絕對會讓你一口氣看下去。由 Lily James 與「酷寒戰士」Sebastian Stan主演，這部作品改編自1990年代最轟動的真實桃色事件，講述搖滾樂手 Tommy Lee 與性感女星 Pamela Anderson 相識短短4天就閃婚，隨後又因私密影帶遭竊外流，讓兩人的感情與人生被迫攤在全世界面前。

《潘與湯米》。圖片來源：Disney+

這段愛情從來不是細水長流型，而是像煙火一樣猛烈炸開——愛的時候義無反顧，爭吵時也毫不留情。當你看著兩個人一邊瘋狂想抓住彼此，一邊又親手把對方推得更遠，會突然明白，有些愛情從開始那一刻起，就不是為了平穩幸福而存在，而是註定要燃燒到只剩灰燼。

《潘與湯米》。圖片來源：Disney+

抓馬片單6《憐憫的種類》

《憐憫的種類》。圖片來源：Disney+

當一個人說願意為你做任何事，聽起來像極致浪漫，但也可能是最危險的警訊。由奧斯卡名導 Yorgos Lanthimos 執導，Jesse Plemons與Emma Stone主演的三段式黑色寓言，把親密關係裡那些最難察覺的控制與依附，拍得比恐怖片還令人不安。愛與控制之間的界線，往往比想像中更模糊——你以為那是保護，對方感受到的卻可能是窒息；你以為只是因為太在乎，但一句句「我是為你好」，最後可能都變成無聲的命令。

《憐憫的種類》。圖片來源：Disney+

這部電影最可怕的地方，在於它不會直接告訴你誰是加害者、誰是受害者，而是逼你回頭檢視自己的關係：那些習以為常的關心、要求與妥協，究竟是愛，還是早已變了質？如果你打算和另一半一起看，結束後的那場對話，說不定才是真正的正片。

《憐憫的種類》。圖片來源：Disney+

抓馬片單7《摩登家庭》

《摩登家庭》。圖片來源： Disney+

如果前面幾部作品把愛情拍得太瘋、太痛、太窒息，那最後這部《Modern Family》大概就是最溫柔的情緒緩衝。這部橫掃艾美獎的經典情境喜劇，講述三個彼此有血緣連結、卻活成完全不同模樣的家庭，每一集都充滿雞飛狗跳的誤會、尷尬到想遮眼的鬧劇，以及那些「怎麼又來了」的家庭日常，卻總能在某個不經意瞬間讓人鼻酸又會心一笑。

《摩登家庭》。圖片來源： Disney+

菲爾用他笨拙又真誠的方式愛著克萊兒，克萊兒嘴上嫌棄，實際上卻永遠是最穩的後盾；傑與歌羅莉亞看似最不被看好的組合，卻意外成了最有默契的一對；米契與卡梅隆一路吵吵鬧鬧，把生活過成大型鬧劇，卻從沒真正懷疑過彼此。

《摩登家庭》。圖片來源： Disney+

這部最迷人的地方，是它從不把愛情或家庭包裝得完美無瑕，反而誠實告訴你：真正能走得長久的關係，本來就充滿摩擦、誤解與讓人翻白眼的時刻，但理解、包容與「即使這樣我還是選你」，或許才是愛最真實的樣子。