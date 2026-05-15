盛大的夏日專輯再發行！Zara Larsson 蒐羅豪華陣容的合作混音專輯正式釋出！

via Zara Larsson's Instagram

Hi there，前陣子Zara Larsson推出了新專輯《Midnight Sun》(2025) 的混音豪華版《Midnight Sun: Girls Trip》(2026)，除了原有曲目之外，每首歌都請到了不同的音樂人助陣混音，這個做法和前年Charli xcx的《BRAT》(2024) 推出的混音豪華版《Brat and it's completely different but also still brat》(2024) 很像，都找來了不少音樂人助陣形成話題，讓專輯的討論度及商業銷量再上一層樓；不同的是這次 Zara 以女性為主題，合作陣容都是女性音樂人，這也倒是個很不錯的碰撞。

老實說原本的《Midnight Sun》我就覺得很不錯了，只不過似乎已專輯為整體的關係，總讓我覺得沒有單曲太過突出的感覺，最有討論度的同名歌曲〈Midnight Sun〉很有特色的一首歌，但仍沒有讓我感到可以單獨脫離專而很亮眼；不過在這樣的情形之下，合作混音歌曲就帶出了不同於原版的個性，每一首都出現了不一樣的特點，下面選了三首在混音之後特別吸引我的歌曲來分享

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原版的〈Crush〉本來就很好聽的，層次感也算是蠻豐富的，不過在加進 Eli 後的感覺就更加的不一樣了。本身聲音算高亢的 Zara，整首歌其實都處於在比較高位的頻率上，聽起來會是情緒高漲的感覺，但是很容易就讓人覺得疲乏，但是搭上 Eli 比較有厚度的聲音後，整首歌的平衡感變得更好，高、低音頻取得了更好的共鳴，就聽感來說也更加地和諧了。

除了歌聲搭配的層面，在原曲上加進的小小更動也讓人覺得有趣，像是中間過橋段落多出的兩人口白就很讓人會心一笑，不但不讓人感到突兀，反而 Zara 的那句「We're in the song!」，讓整首歌達到更加高潮的地步，使得大家知道他們都享受在這首歌之中，並且聽著聽著也就好像跟著他們一起陷進去一樣，總之我認為〈Crush〉經過混音後變得更討喜、更耐聽了！





〈Saturn's Return〉是原先讓我沒什麼感覺，但混音後卻讓我覺得質感大提升的一首歌！混音後變得非常仙氣飄飄的感覺，不過仍然保有原有的舞曲特質，因此聽起來的感覺十分特別，近期還沒遇到其他首歌帶給我相同的感覺。空靈路線歌聲在富有活力的舞曲裡這麼契合，是我很意想不到的事情，也完全沒料到自己會這麼喜歡這樣的組合，雖然混音後的時長變得幾乎是原版的兩倍，但卻完全不會讓我覺得不耐煩。

「生活是沒有辦法被安排的，我以前覺得這個事情很難過，這世界上沒有人選擇誕生，但是如果你相信，緣份會保護你，你才會發現，活著多麼幸運。」

歌曲中我很喜歡的其中一個亮點，莫過於 Helena 的那段中文念白了，華裔出身的 Helena 這段簡直是神來一筆，儘管以真正中文母語使用者的我們來看，語句或許可以更通順一點，但不妨礙他在這首歌當中帶來一些命運的感覺，讓整首〈Saturn's Return〉在專輯裡成為很特殊的存在。





請到了瑞典天后 Robyn 助陣！這也算是兩位瑞典國寶女歌手睽違已久的合作了，目前瑞典在國際上知名度最高的女歌手就屬這兩位了，並且還代表著不同的世代，因此這次的合作讓粉絲們十分驚喜。〈Puss Puss〉在混音後和專輯中的其他歌曲不同，時長還變短了一些，這讓我覺得蠻有趣的，他們怎麼可能不知道粉絲們想要聽他們唱久一點呢？但必須說減短後的整首歌並不奇怪，反而有種恰到好處的感覺。

這是首意義很簡單的清涼歌曲，非常適合作為夏日歌曲來聽，編曲並不太過複雜、同時也非常地琅琅上口，所以我認為是很好上手的一首歌，不曉得後續會不會有關於這首歌的宣傳行程，但我個人是很期待在夏日來臨之際聽到這首歌的演出，畢竟在簡潔有力的詞、曲之下，這首〈Puss Puss〉是真的很適合啊！





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這次的混音專輯《Midnight Sun: Girls Trip》當中，陣容包括了前陣子合作過的PinkPantheress和Tyla，另外還有Kehlani、Shakira、Madison Beer等歌手，目前的第一首混音主打預計會落在和 Shakira 合作的〈Eurosummer - Girls Trip〉這首歌，因為他們已經預告了兩人合體拍攝 MV 的側拍照了。

而這樣的陣容代表了 Zara Larsson 很有野心在今年夏天再來一波大肆宣傳，而從專輯品質來看也十分有機會再產生幾首熱門單曲，除了上面分享的三首歌之外，我很推薦可以把專輯的混音及原版部分都聽過一遍，聽完之後的整體感覺會非常地神奇又清爽，即便沒有被哪首特別突出的歌曲引起注意，也會被整體氛圍所感染，會感受到今年會有個快樂又有活力的夏天呢！

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🎧《Midnight Sun: Girls Trip》官方收聽連結：zaralarsson.lnk.to/MSGirlsTrip

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