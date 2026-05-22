【《秘密》賣了3500萬冊，但信了它的人，有幾個真的變有錢？】—— 吸引力法則沒有騙你，但它只講了一半，另一半沒人想聽

▋這本書全球賣了3500萬冊，但財務問題一本書解決不了

《秘密》（The Secret）是全球有史以來最暢銷的自我成長書之一，作者朗達‧拜恩（Rhonda Byrne）靠著「吸引力法則」這個概念，改變了幾千萬人的思維。

現在她又出了《致富：21天建立吸引財富的習慣》，核心訊息是：你的財務困境，源自你的匱乏思維；只要花21天重塑金錢潛意識，培養富足心態，財富就會自然流向你。

我不否認這套思維有它的價值。但如果你以為光靠「改變信念」，就能解決你家的財務問題，我有一點不同的看法想跟你說。

▋「想有錢就會有錢」這句話，對窮人最殘忍

書裡說，財務困境只有一個根源：我們的想法。不是薪水太低，不是景氣太差，是你的「匱乏感」讓你越來越窮。這個說法讓我有點坐不住。

因為我接觸過太多真實的家庭財務現場：單薪家庭同時扛著房貸、父母醫療費和孩子學費的那種，收入根本沒有空間「去想富足」，他們每天想的是這個月的帳單付不付得完。

把財務困境的責任，百分之百丟回給「你的思維不對」，這個邏輯是有問題的。

結構性的薪資停滯、通貨膨脹吃掉存款、保障缺口在風險來臨時一次爆發——這些都是真實存在的外部壓力，不是「你想得不夠富足」造成的。

▋吸引力法則對了一半，但那一半你可能誤解了

說完不同意的部分，我要說我認同的部分。信念確實影響決策，而決策決定了財務結果。一個長期覺得「反正我也存不到錢」的人，真的會在每一個關鍵時刻做出讓自己更窮的選擇：該存的錢沒存、該補的保障缺口沒補、該做的退休規劃一拖再拖。

這不是宇宙法則在懲罰他，是他的行為模式在複製他的財務結果。

所以吸引力法則沒有完全錯，只是它講的那個「心態影響現實」，背後的機制是：你怎麼看待金錢，會影響你做哪些決定；而決定，才是真正改變財務處境的東西。財富不是被「吸引」來的，是被「決定」堆積出來的。

▋你現在最需要的不是21天的心態練習，而是這3個具體動作

不是說心態練習沒用，而是它應該排在這些事情後面：

把家庭每月固定支出列清楚，包括保費、房貸、孝親費、教育費。很多人不知道自己每個月的財務底線是多少，這是一切規劃的起點。

確認你的緊急預備金能撐幾個月。一般建議是三到六個月的家庭支出。如果這個數字不存在，或者你根本沒算過，這比「信念不夠富足」更緊急。

檢查你的保障結構，而不只是保單張數。很多家庭保費繳了一堆，真正的核心風險——失能、重大疾病、家庭主要收入斷掉——卻沒有被覆蓋到。

思維的改變是好的起點，但如果你的財務地圖是空的，再正向的心態也只是在一片霧裡前進。

你有沒有試過，把家裡所有保單攤開來，試著看懂它保的到底是什麼？還是你其實從來沒有真的確認過？

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問， 我不是心理學家， 但有些想法，想跟你分享。