台人熱門旅遊地也翻車？網揭「去一次就不想再去」地雷名單 香港、韓國都上榜。圖片來源：pexels

端午連假將至，不少人正準備規劃出國旅遊， Threads 上一名網友以「一個去過就不會想再去第二次的地雷國家」為題發問，瞬間釣出大量網友分享親身旅遊經驗。從關島、香港、越南、韓國到埃及、中國、印度，幾乎每個熱門旅遊地都有人出面「避雷」，甚至有人看完整串後忍不住感嘆：「突然覺得台灣真的是寶島。」

香港被狂點名：貴、態度差、計程車爭議成抱怨焦點

在整串留言中，香港可說是高頻出現的目的地之一。

不少網友認為香港現在旅遊吸引力下降，最常見抱怨集中在「消費高」、「服務態度不佳」以及「價格體驗不對等」。有留言直接表示，海鮮價格不透明，加上計程車疑似亂繞路、報高車資，讓整趟旅行心情大受影響。

也有人直言，如今若只是想購物，香港已不再是首選。

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越南兩極評價炸裂

越南同樣成為熱議區，其中富國島更被點名多次。

有網友認為當地「無聊」、「與想像落差大」，也有人分享從機場到移民官整體服務體驗不佳。更有自稱受困當地的留言者表示，護照遭竊後，返國程序複雜，已滯留多日，讓不少人看了心驚。

不過越南本身一直是台灣旅客熱愛的旅遊地，因此這類經驗更多反映個別遭遇，不代表整體旅遊狀況。

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韓國旅遊評價翻車？首爾服務態度成討論戰場

韓國也被不少人點名，尤其首爾。

部分網友抱怨，從海關、店員到醫美諮詢體驗，都讓人感受到明顯的不耐煩與冷漠態度，甚至有人直言「第一天就想回台灣」。

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有趣的是，也有留言替韓國平反，認為問題不在韓國，而是「首爾」。像釜山等其他城市的旅遊體驗明顯更友善。也顯示，單一城市體驗未必能完全代表整個國家。

埃及、中國、印度也上榜

另一類高頻抱怨則集中在「安全感」。

埃及被不少人形容是「去一次就夠」，原因包括觀光區過度推銷、價格談判疲勞，甚至有網友形容商家抱持「反正只騙你這一次」心態。

中國則有網友分享被插隊、衛生習慣差、住宿限制與購物詐騙等不愉快經驗；印度、巴西則因治安印象讓不少人卻步。

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旅行體驗本來就高度主觀，同一個城市，有人愛到每年回訪，也有人一次就徹底打槍。