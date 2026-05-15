推薦，隨身補給高蛋白零食，忙碌生活也能輕鬆補氣" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/602/f_29437602_1.JPG"> 【古益堂】古魯蛋開箱｜常溫即食滷蛋推薦，隨身補給高蛋白零食，忙碌生活也能輕鬆補氣

最近真的有一種感覺，就是生活節奏一快，連「好好吃一餐」都變得有點奢侈，有時候趕著出門、或是忙到一個段落才發現肚子餓，其實都會默默想，如果有那種「打開就能吃、又不會太有負擔」的東西就好了。

【古益堂】古魯蛋開箱｜常溫即食滷蛋推薦，隨身補給高蛋白零食，忙碌生活也能輕鬆補氣

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【古益堂】古魯蛋開箱｜常溫即食滷蛋推薦，隨身補給高蛋白零食，忙碌生活也能輕鬆補氣

後來就遇到【古益堂】的古魯蛋，它是一顆一顆獨立真空包裝，小小的設計，包包裡丟幾顆也不占空間，外出、旅途中，甚至只是日常通勤，都可以隨手帶著。

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打開來吃的時候，其實有一點出乎意料，那個香氣不是單純的滷蛋味，而是多了一種比較溫潤、帶點層次的香氣，後來看成分才知道，它不是一般滷製，是用黑豆桑厚黑金醬油，還加了當歸、人蔘鬚、陳皮、甘草這類漢方食材一起慢慢燉出來的。

【古益堂】古魯蛋開箱｜常溫即食滷蛋推薦，隨身補給高蛋白零食，忙碌生活也能輕鬆補氣

入口的感覺是鹹中帶一點甘甜，不會死鹹，蛋白Q彈，蛋黃也不會乾乾粉粉的，整體吃起來很像那種剛滷好、還帶點溫度的口感，這點真的滿驚喜的，因為它其實是常溫保存的即食食品。

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像我早上來不及吃早餐時，就先吃一顆補蛋白質，至少不會整個上午沒精神，下午嘴饞或晚上有點餓，再來一顆都很剛好，有滿足感又不會太負擔，至少比亂吃零食好來得多。

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紜紜第一次吃的時候，默默把一整顆吃完，這種大人小孩都能接受的味道，真的很加分。

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它的成分單純，沒有額外的人工香料或防腐劑，加上有經過商業滅菌處理，所以可以常溫保存，這點在日常真的很方便，放在家裡當備用、或是帶出門，都很安心。

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如果是第一次想試試看，可以從10顆的嚐鮮盒開始，如果像我們這種很快就吃完的，後來就會直接考慮家庭號，25顆、甚至雙盒、三盒組，其實換算下來更划算。

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整體吃下來，會覺得它不是那種「很浮誇」的產品，而是很踏實地存在在生活裡，餓的時候、累的時候、沒時間的時候，它就是一個很剛好的補給，不是一定要多厲害，但就是會讓人默默一直回購的那種。

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古益堂｜古魯蛋

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