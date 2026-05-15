短劇荒必收！盤點六位「長劇演員」出演的高質感短劇：《顏不由心》鄧凱《朱雀堂》萬茜

若你還尚未進入短劇的市場中，肯定會有些擔心短劇的拍攝質感是否劣質、劇情編排是否邏輯死亡、演員演技是否不過關。

這次的文章將盤點六位由「長劇演員」轉型到短劇市場的短劇推薦。從榮獲多項電影獎的女星萬茜、古裝男神鄭業成，以及憑藉《逐玉》瘋批皇孫爆紅的鄧凱，保證每一部質感都超乎你的想像，演員演技讓你沉浸到無法抽離！

朱雀堂 - 萬茜

由萬茜、秦俊傑主演的民國探案劇《朱雀堂》，徹底翻轉了微短劇「廉價」的刻板印象。全劇以單元案件串主線，首集就以斷手掌、衣櫥雙屍案等高張力劇情揭開序幕。

金爵獎影后萬茜以「降維打擊」的演技，在微表情間精準切換冷厲與溫柔，將電影級的表演標準帶入短劇賽道。劇本捨棄無腦的反轉，改以「長劇思維」佈局，讓每集20分鐘都能確保節奏緊湊且邏輯縝密。當實力派演員與精品化製作交會，微短劇也能擁有抗衡長劇的高級質感，絕對是劇迷不能錯過的標竿之作！

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顏不由心 - 鄧凱

鄧凱憑藉《逐玉》中齊旻一角爆紅，隨後和孫藝燃定檔時裝愛情劇《顏不由心》。腹黑霸總遇上臥底女友，兩人意外共度一夜後相互勾心拉扯。鄧凱在劇中飾演豪門公子陸廷驍，重回集團決定為母復仇設局掌權。克制隱忍的角色性格依舊不失瘋批的特色，與偽弟媳展開禁忌之戀，讓觀眾直呼越看越上癮！

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暴鋒雨 - 宣璐

《暴鋒雨》由飾演《折腰》最美反派的「宣璐」和短劇女神「李沐宸」主演的懸疑刑偵短劇。宣璐跳脫過往柔弱美的形象，飾演冷靜理智的刑偵隊長林深，與熱血警花鹿一組成性格迥異的「雙女主」搭檔。

宣璐憑藉多年長劇磨練的表演功底，精準拿捏角色的沉穩果決，在與罪犯周旋的心理戰中，展現出強大的氣場與細膩的情緒層次。劇情方面兼具邏輯與深度，《暴鋒雨》可說是2026年必看的高質感短劇。

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掌中刃 - 李歌洋

李歌洋近期在《你是遲來的歡喜》中飾演人氣偶像李識燦，深情守候最終愛而不得的形象深植人心。原以為李歌洋已被定位為溫柔深情的小奶狗，卻在《掌中刃》中一人分飾兩角，人前是柔弱溫雅的少主，實際卻是城府極深的太子。

演技、顏值雙雙在線，打戲部分也俐落爽快，劇情沒有惱人的迂迴與浮誇，而是和李凱馨組成雙強CP，從互相猜疑到確認彼此真心，是一部值得推薦的權謀愛情劇。

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金昭玉醉 - 周峻緯

周峻緯在貓的樹執導的《見面吧就現在》中飾演性格穩重、心思溫暖的男配角許望，這個理性卻不失少年感的角色受到許多觀眾喜愛。而在《金昭玉醉》中演起偏執病嬌的將軍也毫不遜色，僅用眼神就將強制愛的窒息感發揮的淋漓盡致。被觀眾笑稱儘管顏值非自己所愛，仍會不斷陷入周峻緯的魅力當中！

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在你眉梢種紅豆 - 鄭業成

鄭業成因飾演《祝卿好》、《蜀錦人家》等大為出圈，而被稱為「古裝男神」。他在《在你眉梢種紅豆》中將行雲流水的打戲與細膩的內心戲完美結合，不僅動作戲乾脆俐落，更憑藉「眼神殺」精準詮釋了角色的深情與宿命感，讓這部短劇充滿了正劇的厚重張力，讓觀眾在短短幾分鐘的碎片時間內，也能感受到如長劇般的沉浸式體驗。

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