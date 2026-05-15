aespa掀「黑眼圈妝」風潮！從韓韶禧到歐美都在瘋 這波不完美美學紅什麼？圖片來源：IG@ xeesoxee、@imwinter

過去女生最努力遮掉的黑眼圈，現在竟然成了最時髦的妝容焦點？aespa 最新先行曲《WDA》釋出的造型，直接把這股「病嬌感黑眼圈妝」推上話題中心。不同於過去K-POP女團強調乾淨無瑕、放大雙眼的甜美妝容，這次 aespa 全員走起破碎、疏離、冷冽的暗黑美學。

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其實這股「黑眼圈妝」不是第一次紅。早在歐美社群平台就曾掀起一波「embrace imperfection（擁抱不完美）」風潮，韓韶禧也曾以類似妝容驚艷時尚圈。當遮瑕不再是唯一答案，這場關於美的標準，正在悄悄改寫。

aespa《WDA》病嬌妝爆紅！黑眼圈竟成高級感關鍵

aespa這次《WDA》的視覺概念明顯走「暗黑病嬌」路線，妝容核心正是刻意放大的下眼暈染。這不是傳統意義上的疲憊感，而是一種經過精密設計的情緒妝容。

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尤其 Winter 的造型最具代表性，白皙底妝搭配深紫灰色眼下暈染，再加上略帶凌亂感的髮絲與低飽和妝面，整體像從漫畫裡走出來的冷感角色。這種妝感最迷人的地方，在於它不像甜妹妝那樣討喜，反而帶著「別靠近我」的距離感，卻讓人更想多看一眼。

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這也象徵K-POP美學正在轉向。過去流行無害感、少女感，如今更多人開始追求情緒張力與角色感妝容。

黑眼圈妝不是aespa帶頭！這股潮流其實早就在歐美紅過

如果你以為這是aespa帶起的新風格，其實早在2021年，歐美TikTok就已經掀起「dark circle makeup」熱潮。

當時美妝創作者 Sara-Marie Carstens 上傳一支刻意畫出疲憊黑眼圈的影片後迅速爆紅，不少女生開始模仿這種「睡不飽妝」。與其拼命遮掉瑕疵，不如把原本的不完美變成特色。

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這波風潮後來甚至延伸成一種美感宣言：不必再被單一審美綁架。

Instagram知名創作者 Danielle Marcan 也曾公開響應這個風格，強調接受自己的不安全感，甚至放大它。這種觀念，讓黑眼圈妝不只是妝容，更成了一種態度。

韓韶禧也示範過！頹廢美學女王代表作

說到亞洲代表人物，韓韶禧絕對是這種妝容的經典範本。

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她過去出席精品活動時，就曾以大面積紅灰色暈染眼妝引發討論。妝感看起來像剛哭過、剛熬夜，卻異常迷人。搭配她冷白肌、公主切造型與極具侵略性的眼神，成功把「病態感」轉化成時尚語言。

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韓韶禧之所以適合這種妝容，是因為她本身就帶有強烈的破碎感氣質，而這也說明黑眼圈妝的關鍵：它不是單純模仿疲憊，而是創造氛圍。

黑眼圈妝怎麼畫？掌握3大重點才不會真的像沒睡飽

1. 重點在下眼影，不是熊貓眼

真正的黑眼圈妝不是直接拿深色眼影亂塗。正確畫法是先用灰粉、灰紫或冷棕色大範圍鋪在下眼瞼，再慢慢往睫毛根部加深。邊界一定要暈染自然，不能有明顯色塊。

2. 上眼妝越乾淨越高級

這種妝容的視覺主角在下眼。如果上眼皮太濃，整體會直接變煙燻妝。上眼只要輕描陰影、細內眼線即可，讓焦點停留在眼下。

3. 底妝一定要霧面冷感

黑眼圈妝最怕底妝太亮。過度水光肌會讓整體失焦，霧面、乾淨、低光澤的底妝才能襯托這種頹廢高級感。

從雀斑妝、膠布美學，到現在的黑眼圈妝，大家迷上的其實不是瑕疵本身，而是「不完美也可以很美」這件事。

過去美妝市場總在教女生修飾、遮蓋、修正，但現在更多人開始想保留自己的特色，甚至把那些曾經被認為需要隱藏的地方，變成風格的一部分。