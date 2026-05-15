被騙小錢就不報警？妳正在給詐團二次犯案的機會！快筆記遭遇詐騙後的止損SOP

編輯/李明真撰文

時代不斷推陳出新，就連詐騙集團的手法也是日新月異，尤其現在的詐騙集團不只是考驗我們的智商，而是在挑戰我們的演技和臉皮。很多女孩不小心被騙後，第一反應不是報警，而是「羞愧」。心裡想著：好歹也出社會5年10年了，竟然被詐騙集團騙錢？說出去多丟臉！

就是這種「怕丟臉」的心態，讓那些詐騙集團躲在電腦後面，一邊數著妳的血汗錢，一邊笑妳不敢聲張。今天我們就來聊聊，遇到這些「假親戚、假檢警、假投資」的騙局，該如何優雅地反擊。

詐騙集團手法高明，通常被騙的受害者都是自己把錢交出去的。圖/123RF圖庫

遇到詐騙可以怎麼自保？

第一步：按下情緒暫停鍵

詐騙集團最愛用的招式就是「急」。不是說妳男朋友在警察局被打，就是說妳的帳戶被凍結。這時候，請先去倒杯茶，甚至去陽台澆個花。只要妳不急，急的就是對方。真正的公務機關不會在電話裡恐嚇你，更不會叫妳把錢放在公園的草叢或垃圾桶。

當妳每天為了外送遲到、同事腦殘、另一半忘記洗碗而生氣時，妳噴發的不只是怒火，還有妳的財運！圖/123RF圖庫

第二步：打破沈默的枷鎖

被騙了不是因為妳太傻，是因為對方太壞。這沒什麼好羞愧的！如果妳發現匯了錢或提供了密碼，請立刻「大聲說出來」。告訴妳的家人、朋友或鄰居。這不是在宣傳自己的失敗，而是在尋求支援。詐騙集團最怕的就是妳跟外界聯絡，因為只要多一個人參與討論，騙局通常一秒就會破功。

第三步：報警不是為了面子是為了銀子

如果妳真的已經把錢匯出去了，請在「黃金十分鐘」內撥打 165 反詐騙專線。這不只是要警察抓人，最重要的目的是「圈存」。只要動作夠快，警察有機率能趕在詐騙集團領錢前，把對方的帳戶凍結。這跟面子無關，跟妳的荷包很有關。

第四步：別掉入二度傷害的陷阱

最可惡的是，有些騙子會假冒律師或駭客，說能幫妳把被騙的錢找回來。這叫「二次詐騙」。妳要想清楚，警察都還在辦案，民間哪來的超能力使者可以幫忙追錢？千萬別為了想扳回一城，又把剩下的老本賠進去。

第五步：封鎖才是最徹底的告別

不要想著跟騙子講道理，更不要想著在電話裡罵贏他。對付這些人，最好的方式就是直接掛斷、封鎖。時間很寶貴，應該拿來研究哪家的紅豆餅好喝，或者哪裡的櫻花開得漂亮，而不是跟這些躲在陰暗角落的人鬥嘴。

不要想著跟騙子講道理，更不要想著在通訊軟體罵贏他。對付這些人，最好的方式就是直接掛斷、封鎖。圖/123RF圖庫

守住口袋也守住尊嚴

說到底，我們賺的每一分錢，都是辛辛苦苦省下來的。被騙了，心疼是肯定的，但請千萬不要自責到睡不著覺。騙子利用的是我們對家人的愛、對法律的敬畏，或者是對美好生活的嚮往，這代表妳是一個善良且有情感的人，並不是妳笨。

最勇敢的表現，就是把受騙的經驗分享給身邊的朋友。當大家都不再因為羞愧而沈默時，這些詐騙集團就再也沒有容身之處。

享民頭條提醒您※ 不管老招或新招，拒絕詐騙，報案請打110。也可撥打警政署防詐騙專線165諮詢或報案。

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