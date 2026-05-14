高爾宣化身衛教大使暖心喊話「失調可以重調」自曝私下反差萌：超想當家庭主夫！

總是以溫柔嗓音治癒我們的創作男神高爾宣OSN，近期不只用新歌〈Rewind〉爆擊粉絲的心，更驚喜跨足公益領域，擔任「思覺失調症衛教大使」！在鎂光燈下看似光鮮亮麗的他，其實也曾歷經低潮，這次他以「過來人」身分暖心發聲，不僅分享了超狂的紓壓秘訣，更首度吐露超想當「家庭主夫」的超萌心聲，快來看看這位寶藏男孩的暖心金句吧！

走過低谷的共鳴，化身最暖「心理醫師」

在今年三月推出的新歌〈Rewind〉MV中，高爾宣化身心理醫師，用親自創作的歌詞接住那些情緒潰堤的靈魂。其實，剛出道就迅速竄紅的他，也曾因瞬間被推上輿論風口而承受巨大壓力。正因為「淋過雨，所以想替別人撐傘」，他深知現代人在情緒低谷中說不出的痛苦。

在這次公益活動中，高爾宣發現雖然有九成民眾願意陪伴思覺失調症病友，但仍有過半數的人對症狀有誤解，甚至與人格分裂混淆。他以音樂人的浪漫妙喻：「大腦生病就像音準跑掉，失調是可以慢慢重調回來的！」呼籲女孩們與大眾一起少一點標籤，多一點溫暖陪伴。

超硬核紓壓法！挑戰226K鐵人三項

身處高壓的演藝圈，高爾宣透露自己的三大紓壓法寶就是：運動、寫歌和帶小孩！提到運動，他不僅是去健身房練練而已，上個月更直接挑戰了超硬核的「226K鐵人三項」。他笑說因為自己是高足弓，跑步是最痛苦的項目，就算換了裝備沒起水泡，腳趾依舊嚴重瘀青發黑。但男神也充滿正能量地表示，流汗能讓大腦分泌快樂物質：「雖然辛苦，但練完會很喜歡那個有訓練的自己！」

反差萌爆表！超狂「哄娃神曲」大公開

除了揮灑汗水，高爾宣竟然還是個隱藏版「孩子王」！他坦言帶小孩超級紓壓，甚至驚爆：「如果可以選，我還滿想當家庭主夫的！」他更大方傳授獨門哄娃秘訣，只要使出他與派偉俊合唱的〈Hold on〉，再怎麼哭鬧的小朋友都會瞬間安靜，簡直是育兒神曲！

而在工作計畫上，高爾宣近期除了私心替剛公布入圍金曲最佳男歌手的好友Gummy B集氣外，目前也正專心籌備全新專輯，粉絲們今年絕對可以好好期待一下啦